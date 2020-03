مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵؛ کدام نسخه از گلکسی اس ۲۰ بهتر است؟

در این مطلب به مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ در گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ می‌پردازیم تا ببینیم کدام نسخه از پرچم‌دارهای سامسونگ عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

همانند نسل‌های قبل، سری گلکسی اس ۲۰ هم با دو پردازنده متفاوت راهی بازارهای متفاوت شدند. همانطور که می‌دانید، آن دسته از گوشی‌هایی که در آمریکا به فروش می‌روند از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و آن‌هایی هم که قرار است وارد بازار جهانی شوند از پردازنده اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برند. این مسئله چیز جدیدی نیست و از زمان گلکسی نوت ۳ تاکنون به همین شکل پیش رفته است!

اما اگرچه می‌دانیم اسنپدراگون ۸۶۵ جز بهترین پردازنده‌های گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید و اولین پردازنده‌ای بود که توانست اختلاف زیاد با چیپست‌های سری A اپل را کاهش دهد، اما از آن جایی که یک کاربر با خرید گلکسی اس ۲۰ در خاورمیانه و یکی دیگر در آمریکا هر دو انتظار دارند گوشی آن‌ها بهترین عملکرد را داشته باشد، تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به تفاوت‌های این دو پردازنده تا ببینیم آیا اگزینوس ۹۹۰ می‌تواند به اندازه اسنپدراگون ۸۶۵ قدرتمند باشد؟

مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵؛ چیپ‌های ۷ نانومتری مجهز به مودم ۵G

سامسونگ هنوز کاملا مشخص نکرده چرا با وجود قیمت مشابه، گوشی‌های خود را با دو مدل پردازنده وارد بازارهای متفاوت می‌کند، اما می‌توان در این رابطه حدس‌هایی زد! CDMA، یک استاندارد مخابراتی به معنای دسترسی چندگانه تقسیم کد است و استانداردی است که کوالکام آن را طراحی کرد و حق اختراع آن را نیز در اختیار دارد. CDMA فقط درصد محدودی از کل شبکه‌های سراسر دنیا را تحت پوشش خود دارد و اکثرا هم شرکت‌های مخابراتی ورایزن و اسپرینت در آمریکا آن را ارائه می‌دهند. بنابراین اگر سامسونگ بخواهد گوشی‌های خود را از طریق اپراتور ورایزن به فروش برساند، باید از پردازنده کوالکام بهره ببرد.

بیشتر بخوانید: آیا کوالکام قصد طراحی پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را دارد؟

اما چرا سامسونگ در جاهای دیگر هم از پردازنده‌های ساخت کوالکام استفاده نمی‌کند؟ یکی از بهترین پاسخ‌ها می‌تواند این باشد که سامسونگ می‌خواهد پول کمتری صرف کند و لذا به جای پرداخت مبلغی به کوالکام و خرید پردازنده‌های این شرکت، از نمونه‌های انحصاری استفاده می‌کند! از طرفی برخی از مخابرات‌ها هم از استاندارد GSM به جای CDMA استفاده می‌کنند و لذا سامسونگ مدل‌های مجهز به اگزینوس را در آن بازارها به فروش می‌رساند.

بین دو پردازنده تفاوت‌های زیادی وجود دارد. هم اگزینوس و هم اسنپدراگون از چیپست‌های ۷ نانومتری بهره می‌برند با این تفاوت که چیپست اگزینوس در کارخانه سامسونگ و طی فرایند LPP و چیپست اسنپدراگون هم در شرکت TSMC و طی فرایند N7P تولید شده‌اند. لیتوگرافی فوق فرابنفش فناوری است که سامسونگ آن را برای تولید چیپست‌های کوچک‌تر، سریع‌تر و بهینه‌تر استفاده می‌کند. فرایند فرابنفش عمیق هم (DUV) نام فرایندی است که TSMC برای تولید چیپست‌های خود بکار می‌گیرد.

برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G، سامسونگ از مودم ۵۱۲۳ و کوالکام هم از مودم اسنپدراگون X55 5G در کنار پردازنده‌های خود استفاده می‌کنند. از آن جایی که سامسونگ چیپست پردازنده اگزینوس را خودش می‌سازد، کنترل بیشتری روی آن دارد و لذا آن را هم با پشتیبانی از اینترنت ۵G و هم ۴G به فروش می‌رساند. نسخه‌ ۴G این گوشی‌ها معمولا در هندوستان یا کشور ما که زیرساخت اینترنت ۵G هنوز در آن‌ها فراهم نشده در دسترس قرار می‌گیرند و خب خرید مدل ۵G‌ در وضعیت کنونی فایده خاصی برای مردم این کشور‌ها نخواهد داشت!

با این کار سامسونگ می‌تواند هزینه کمتری بپردازد، مثلا نسخه‌ای که در هندوستان به فروش می‌رود از نسخه‌ای که در آمریکا در اختیار کاربران قرار می‌گیرد هزینه کمتری دارد چون از فناوری قدیمی‌تری نیز بهره می‌برد. جالب است بدانید مدل پایه اس ۲۰ در هندوستان ۹۰۵ دلار قیمت دارد و این در حالی است که بین نسخه ۵G و ۴G این گوشی در انگلستان شاهد تفاوت ۱۰۰ پوندی هستیم؛‌ به عبارتی ارزش یک مودم ۵G چیزی در حدود ۱۰۰ دلار است!

بنچمارک

بیشتر بخوانید: فهرست گوشی‌های هوشمند مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ که به‌زودی معرفی می‌شوند

اگرچه سامسونگ با فروش نسخه‌های مجهز به اگزینوس سود بیشتری کسب می‌کند، اما اینطور که به نظر می‌رسد وقتی صحبت از قدرت می‌شود نمی‌تواند به اندازه اسنپدراگون خوب عمل کند! دقیقا مشابه آن چیزی که سال قبل مشاهده کردیم و امسال هم تغییر خاصی در این وضع پدید نیامده.

اما قبل از پرداختن به بنچمارک‌ها بهتر است نگاهی بیندازیم به مشخصات فنی هر کدام تا ببینیم وضعیت روی کاغذ به چه صورت است. اگزینوس ۹۹۰ ترکیبی از سه نوع هسته با کارهای متفاوت است؛ ۲ تای آن‌ها با نام Mongoose M5 شناخته می‌شوند و در فرکانس ۲.۷۳ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند. ۲ هسته Cortex A76 با فرکانس ۲.۵۰ گیگاهرتز و ۴ هسته کم مصرف هم با نام Cortex A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز در اگزینوس ۹۹۰ وظیفه پردازش اطلاعات را برعهده دارند. در اسنپدراگون ۸۶۵ اما این ترکیب متفاوت است. هسته‌ها کمی جدیدتر هستند و به صورت ۱-۳-۴ در آن چیده شده‌اند. ۱ هسته A77 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز، ۳ هسته A77 با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز و ۴ هسته A55 هم با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز، تشکیل دهنده اسنپدراگون ۸۶۵ هستند.

در بخش گرافیک، اگزینوس ۹۹۰ از یک پردازشگر ۱۱ هسته‌ای Mali-G77 MP11 بهره می‌برد و اسنپدراگون هم مثل همیشه از گرافیکی با نام آدرنو و در اینجا با مدل آدرنو ۶۵۰ استفاده می‌کند که نسخه بروز شده آدرنو ۶۴۰ بکار رفته در سری قبل است. کوالکام در سه سال اخیر بدون شک برتری خود را به نسبت اگزینوس حفظ کرده بنابراین بسیار جالب خواهد بود عملکرد این دو پردازنده را با پردازشگر گرافیکی قدرتمندی که دارند با یکدیگر مقایسه کنیم!

در این مقایسه ۶ گوشی مورد بررسی قرار گرفتند؛ گلکسی اس ۲۰ نسخه اگزینوس ۹۹۰ با رفرش ریت ۶۰ هرتز، گلکسی اس ۲۰ مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، گلکسی اس ۲۰ نسخه اسنپدراگون با رفرش ریت ۶۰ هرتز، گلکسی اس ۲۰ اولترا نسخه اسنپدراگون با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، گلکسی اس ۲۰ اولترا نسخه اسنپدراگون با رفرش ریت ۶۰ هرتز و در نهایت یک گوشی ریلمی X50 مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ با رفرش ریت ۹۰ هرتز!

دلیل تغییر رفرش ریت این بود که بررسی کنندگان قصد داشتند مطمئن شوند آیا با تغییر این عدد، آیا در عملکرد دستگاه نیز تفاوتی ایجاد می‌شود یا خیر؟! چون رفرش ریت ۱۲۰ هرتز در گوشی‌های سامسونگ کیفیت نمایشگر را به +FHD می‌رساند، در رفرش ریت ۶۰ هرتز هم از همین کیفیت استفاده شده.

بنچمارک PCMark Work 2.0 (عدد بالاتر نشان از عملکرد بهتر است)

نام دستگاه عملکرد وب‌گردی ویرایش ویدئو نوشتن ویرایش عکس دستکاری داده گلکسی اس ۲۰، اگزینوس ۹۹۰ (۱۲۰ هرتز) ۱۱۹۸۷ ۱۲۰۵۳ ۷۶۷۶ ۱۱۰۵۶ ۲۸۰۱۷ ۸۶۳۶ گلکسی اس ۲۰، اگزینوس ۹۹۰ (۶۰ هرتز) ۱۱۹۴۵ ۱۲۳۰۷ ۷۶۱۴ ۱۰۷۸۹ ۲۸۲۵۵ ۸۵۱۵ گلکسی اس ۲۰، اسنپدراگون ۸۶۵ (۱۲۰ هرتز) ۱۱۹۳۳ ۱۰۶۲۶ ۷۴۳۱ ۱۱۵۶۶ ۲۶۶۷۶ ۹۹۳۹ گلکسی اس ۲۰، اسنپدراگون ۸۶۵ (۶۰ هرتز) ۱۰۲۶۵ ۸۰۲۱ ۵۹۲۱ ۱۱۴۲۷ ۲۹۶۰۹ ۷۷۹۰ گلکسی اس ۲۰ اولترا، اسنپدراگون ۸۶۵ (۱۲۰ هرتز) ۱۲۵۵۶ ۱۲۰۹۰ ۷۶۵۴ ۱۲۴۴۹ ۲۷۴۳۶ ۹۸۷۷ گلکسی اس ۲۰ اولترا، اسنپدراگون ۸۶۵ (۶۰ هرتز) ۱۰۶۷۷ ۸۸۴۶ ۶۱۴۲ ۱۲۲۰۶ ۲۶۴۲۳ ۷۹۱۹ ریلمی X50، اسنپدراگون ۸۶۵ (۹۰ هرتز) ۱۳۳۰۷ ۱۳۸۰۳ ۶۲۷۲ ۱۴۶۴۹ ۳۷۲۹۵ ۸۸۲۳

بیشتر بخوانید: سامسونگ در فروش گلکسی اس ۲۰ با مشکلی جدی مواجه شده است!

بنچمارک PCMark Work 2.0 در شبیه سازی استفاده روزمره از گوشی بهترین گزینه است و می‌توان آن را معیار خوبی برای این هدف در نظر گرفت. برخلاف بنچمارک‌های دیگر که بیشتر بر اساس الگوریتم هستند، این برنامه همه چیز را در شرایط واقعی می‌سنجد. مقایسه را با بررسی عملکرد این گوشی‌ها در وب‌گردی آغاز می‌کنیم.

وب‌گردی چون فشار زیادی را به گوشی وارد نمی‌کند با همان هسته‌های A55 انجام می‌شود و در این قسمت می‌بینیم اگزینوس ۹۹۰ به سبب بهره‌مندی از ۰.۲ گیگاهرتز فرکانس بالاتر، به نسبت نسخه اسنپدراگون برتری دارد. در ویرایش ویدئو که از OpenGL ES 2.0 استفاده می‌کند، امتیازات تقریبا مشابه است. اما عملکرد نسخه مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ گلکسی اس ۲۰ در رفرش ریت ۶۰ هرتز به طرز محسوسی ضعیف‌تر بود!

در تست نوشتن، عملکرد گوشی در باز کردن، ویرایش و ذخیره یک فایل ورد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تست یکی از بهترین نمونه‌های کاربری روزانه است؛‌ مسئله‌ای که خیلی از ماها با آن سر و کار داریم، خصوصا دانشجوها. در اینجا می‌بینیم که نسخه‌های مجهز به اسنپدراگون گلکسی اس ۲۰ از مدل‌های مجهز به اگزینوس ۹۹۰ پیشی گرفتند!

ویرایش عکس مقایسه بسیار جالبی است! فرایند باز شدن، ویرایش و ذخیره یک عکس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام محصول آن را سریع‌تر به اتمام می‌رساند. این بخش از بنچمارک عملکرد گوشی را هنگامی که فیلترهای متنوعی را روی یک عکس اعمال می‌کنید می‌سنجد که همانند بالا به نظر می‌رسد این مورد هم زیاد اتفاق می‌افتد. در این بررسی هر دو پردازنده عملکرد نسبتا مشابهی داشتند. البته در این بخش اندکی عملکرد نماینده سامسونگ (اگزینوس ۹۹۰) بهتر از اسنپدراگون بود! با این اوصاف عملکرد اسنپدراگون ۸۶۵ در این بخش با رفرش ریت ۶۰ هرتز بیشترین امتیازی بود که سری گلکسی اس ۲۰ در این مقایسه کسب کردند!

تست آخر که دستکاری داده نامیده می‌شود، به بررسی مدت زمان تجزیه داده از فرمت‌های مختلف می‌پردازد که می‌بینیم اسنپدراگون ۸۶۵ کاملا در این زمینه برتر از اگزینوس ۹۹۰ بوده! اما بار دیگر این برتری در رفرش ریت ۱۲۰ هرتز به وضوح بیشتر است. به صورت کلی، اگزینوس ۹۹۰ در کارهای روزمره به خوبی می‌تواند با نسخه‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ مقابله کند. فقط به نظر می‌رسد سامسونگ در طراحی اگزینوس ۹۹۰ طوری عمل کرده که در رفرش ریت ۶۰ هرتز عملکرد آن به منظور طول عمر بیشتر باتری کمی ضعیف‌تر باشد. اما در استفاده معمولی به هیچ عنوان متوجه ضعف نخواهید شد!

نکته جالب اما اینجاست که بین گلکسی اس ۲۰ با اسنپدراگون ۸۶۵ و ریلمی X50 با همین پردازنده تفاوت زیادی وجود دارد‍‍! این در حالی است که هر دو دستگاه از یک سخت‌افزار بهره می‌برند. البته این مسئله دلیل هم دارد. در طول تست، ریلمی X50 با بالاترین فرکانس ممکن به فعالیت می‌پرداخت و این مورد در رابطه با اس ۲۰ صادق نبود.

مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ در مصرف انرژی

بیشتر بخوانید: حسگر اثر انگشت ضعیف، بزرگ‌ترین دغدغه خریداران گوشی‌های گلکسی اس ۲۰!

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پردازنده‌های اگزینوس در طول سال‌های گذشته، مصرف انرژی بالای آن‌ها بود. سامسونگ با افزایش فرکانس، عملکرد بهینه را فدای قدرت و سرعت بالا کرد و همین مسئله باعث شد سری اس ۹ و اس ۱۰ در مقایسه با نسخه‌های اسنپدراگون از طول عمر باتری کمتری برخوردار باشند. این مشکل در گلکسی اس ۹ با پردازنده اگزینوس ۹۸۱۰ به حدی بود که سامسونگ مجبور شد با ارائه یک بروزرسانی، از شدت عملکرد پردازنده کم کند تا اندکی وضعیت باتری بهبود یابد!

اگرچه این مشکلات در اگزینوس ۹۸۲۰ بکار رفته در گلکسی اس ۱۰ هم وجود داشت، اما سامسونگ با سری اس ۲۰ پیشرفت بسیار قابل توجهی کرد! این در حالی است که سامسونگ حتی این گوشی‌ها را به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز مجهز کرده اما هنوز هم در بررسی‌های صورت گرفته از این گوشی‌ها نشان از عملکرد ضعیف باتری نمی‌بینیم. البته برخی از کاربران در Reddit همچنان از این مسئله شکایت دارند اما خوشبختانه دیگر مثل قبل نیست و اکنون اوضاع بیشتر تحت کنترل قرار دارد.

به صورت کلی، اسنپدراگون ۸۶۵ بکار رفته درگلکسی اس ۲۰ عملکرد بهتری از اگزینوس ۹۹۰ دارد اما این تفاوت مثل قبل زیاد نخواهد بود. سامسونگ مشکلات زیادی را در اگزینوس ۹۹۰ حل کرد و دیگر شرایط مانند گذشته نیست. البته که هنوز به صورت کامل در حد و اندازه‌های اسنپدراگون ظاهر نشده اما برای برطرف کردن نیازهای کاربران، به همان اندازه که اسنپدراگون می‌تواند پاسخگو باشد، این پردازنده نیز پاسخگو خواهد بود.

منبع: androidcentral

The post مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵؛ کدام نسخه از گلکسی اس ۲۰ بهتر است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala