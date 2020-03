چند هفته قبل گوگل خبر لغو کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان خود موسوم به I/O را به دلیل شیوع ویروس کرونا اعلام کرد. در خبر موردنظر، به لغو مراسم فیزیکی اشاره شده بود و این شرکت قصد داشت رویدادهای موردنظر را به‌صورت آنلاین برگزار کند. اما حالا قرار نیست این اتفاق رخ دهد.

گوگل شب گذشته اعلام کرد که کنفرانس I/O 2020 حتی به صورت آنلاین هم برگزار نخواهد شد و بنابراین امسال شاهد هیچگونه مراسمی برای این رویداد نخواهیم بود. این کمپانی خاطرنشان کرده که همچنان از طریق وبلاگ‌ها و انجمن‌های آنلاین، خبرهای مربوط به آپدیت‌های جدید اندروید را منتشر خواهد کرد.

حدود دو هفته قبل که خبر لغو این مراسم منتشر شد، شیوع ویروس اینقدر همه‌گیر نشده بود ولی حالا کشورهای متعددی به صورت گسترده با تبعات شیوع این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند و شاهد اقدام بی‌سابقه دولت‌ها برای ایجاد فاصله‌گذاری اجتماعی هستیم. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، تا حالا بیش از ۲۷۶ هزار نفر در سرتاسر جهان به این بیماری مبتلا شده‌اند و بیش از ۱۱ هزار نفر هم جان خود را از دست داده‌اند. آمار مبتلایان در آمریکا هم از مرز ۲۰ هزار نفر گذشته و مرگ ۲۸۰ نفر به دلیل ابتلا به این بیماری تایید شده است.

