در سایت Change.org یک طومار جدید علیه استفاده از تراشه‌های اگزینوس در گوشی‌های سامسونگ ثبت شده است. در این نامه از سامسونگ خواسته شده که به جای استفاده از تراشه‌های اگزینوس برای گوشی‌های خود از محصولات کوالکام بهره ببرد. همچنین استفاده از سنسورهای دوربین سامسونگ به جای سنسورهای ساخت سونی را هم زیر سوال می‌برد.

در بخشی از این طومار آنلاین آمده: «این قطعات نسبت به رقبای خود ضعیف‌تر هستند و در این زمینه مدارک زیادی وجود دارد. گوشی‌های مبتنی بر تراشه‌های اگزینوس کندتر هستند، عمر باتری کمتری دارند، زودتر داغ می‌شوند و در کل می‌توان به ضعف‌های متعددی اشاره کرد.»

این موضوع که معمولا تراشه‌های اگزینوس در مقایسه با نمونه‌های اسنپ‌دراگون ضعیف‌تر هستند، حقیقت دارد. این شرکت سالانه میلیون‌ها گوشی مبتنی بر این تراشه‌ها را روانه‌ی بازار می‌کند که از بین آن‌ها می‌توانیم به گوشی‌های پرچم‌دار گلکسی اس و گلکسی نوت اشاره کنیم که در بسیاری از بازارها با این تراشه‌ها به دست مشتریان می‌رسند. در همین حال، گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ در آمریکای شمالی با تراشه‌های اسنپ‌دراگون عرضه می‌شوند.

بسته به اینکه کدام نسخه را خریداری می‌کنید، تجربه کاربری شما شاید تفاوت داشته باشد. به‌عنوان مثال، اسنپ‌دراگون ۸۶۵ از هسته‌های Cortex A77 بهره می برد که در مقایسه با هسته‌های Cortex A76 مورد استفاده در اگزینوس ۹۹۰، نوید بهبود ۲۰ درصدی عملکرد را می‌دهد. همچنین پردازنده گرافیکی Adreno 650 موجود در اسنپ‌دراگون در مقایسه با Mali G77 تعبیه شده در بهترین تراشه اگزینوس، حرف بیشتری برای گفتن دارد.

در زمان نوشته شدن این مطلب، بیش از ۳ هزار نفر این درخواست را امضا کرده‌اند و شمار امضاکنندگان به سرعت در حال افزایش است. روی هم رفته، در هر سال که گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ معرفی می‌شوند، بحث نابرابری تراشه‌های اگزینوس و اسنپ‌دراگون مطرح می‌شود. در همین رابطه، چند ماه قبل خبر همکاری سامسونگ با AMD برای بهبود پردازنده گرافیکی تراشه‌های خود منتشر شد که البته به این زودی‌ها نباید انتظار دیدن نتایج این همکاری را داشته باشیم.

آیا شما هم از جمله کاربرانی هستید که ترجیح می‌دهید گوشی‌های سامسونگ، حداقل نمونه‌های پرچم‌دار، از تراشه‌های اسنپ‌دراگون استفاده کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید و در صورت تمایل این درخواست آنلاین را هم امضا کنید.

منبع: Android Authority

The post آیا از تراشه‌های اگزینوس سامسونگ راضی نیستید؟ پس این نامه را امضا کنید! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala