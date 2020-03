جدیدترین رندر هواوی P40 و P40 پرو منتشر شد

طبق اعلام شرکت هواوی، ۵ روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۶ مارس گوشی‌های خانواده هواوی P40 رسما معرفی می‌شوند. در همین رابطه یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass رندرهای رسمی مربوط به هواوی P40 و P40 پرو را منتشر کرده است.

در این رندرها شاهد مدل‌های نقره‌ای و مشکی رنگ این دو گوشی هستیم که نمایشگر خمیده هواوی P40 پرو که این بار از هر چهار جهت خمیده شده، توجه زیادی را جلب می‌کند. همچنین در مقایسه با مدل معمولی یک دوربین بیشتر در پنل پشتی آن دیده می‌شود.

در رابطه با نام سومین عضو این خانواده هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی صحبت کنیم. در حال حاضر، سه نام برای آن مطرح شده که P40 پریمیوم، P40 پرو پریمیوم یا نسخه پریمیوم P40 پرو خواهد بود و امیدواریم کوتاه‌ترین نام برای این گوشی انتخاب شود.

هواوی‌ P40 پریمیوم از دو دوربین تله‌فوتو بهره می‌برد که یکی از آن‌ها از نوع پریسکوپی است و می‌تواند زوم ۱۰ برابری را به ارمغان بیاورد و تله‌فوتو دوم از سنسور ۸ مگاپیکسلی و زوم ۳ برابری اپتیکال بهره می‌برد. یک سنسور ۵۲ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند و در ضمن نباید اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. در پنل جلویی این گوشی هم باید انتظار دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی در کنار سنسور ToF را داشته باشیم. چنین سنسوری در پنل پشتی هم تعبیه شده است.

از جمله دیگری ویژگی‌های موردانتظار هواوی‌ P40 پریمیوم می‌توانیم به نمایشگر ۶.۷ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۶۰ به همراه رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، تراشه ۵G کایرین ۹۹۰، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در رابطه با گوشی‌های هواوی P40 و مدل پرو هم باید انتظار فقط ۸ گیگابایت حافظه رم را داشته باشیم و ظاهرا حداکثر حافظه داخلی آن‌ها به ۲۵۶ گیگابایت می‌رسد.

