راهکارهای کاربردی برای کنترل اعتیاد به گوشی

موضوع اعتیاد به گوشی و انواع گجت‌ها موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها قبل وجود داشته است. اما در هر صورت با پیشرفته‌تر شدن گوشی‌ها، کاربران وقت بیشتری صرف استفاده از گوشی‌های خود می‌کنند و همین موضوع می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. به خوبی می‌دانیم که بیشتر تکنولوژی‌ها به خودی خود بد نیستند ولی در هر صورت باید برای استفاده از آن‌ها تعادل را رعایت کنیم. در این زمینه برای گوشی‌های اندرویدی اپلیکیشن Digital Wellbeing توسط گوگل ارائه شده و گجت‌های اپل هم می‌توانند از ابزار Screen Time بهره ببرند. در ادامه راهکارهای کلی برای کنترل اعتیاد به گوشی و بهبود نحوه استفاده از این گجت‌ها را مطرح می‌کنیم.

تنظیم محدودیت قبل از خوابیدن

نگاه کردن به نمایشگر گوشی قبل از خواب می‌تواند منجر به افزایش کورتیزول و کاهش ملاتونین شود و این موضوع برای خواب عمیق می‌تواند مشکل‌زا شود. چنین کاری در مورد مشکل بی‌خوابی هم تأثیرگذار است. یک راهکار ساده برای این معضل، قطع استفاده از گوشی حدود ۳۰ دقیقه قبل از خوابیدن است. این کار به مغز شما فرصتی برای آرام شدن می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند که راحت‌تر به خواب عمیق‌تری فرو بروید.

فیلتر نور آبی

اگر از جمله کاربرانی هستید که تا لحظات آخر قبل خواب باید از گوشی استفاده کنید، می‌توانید از حالت شب یا night mode گوشی خود استفاده کنید. این مشخصه در گوشی‌ها و سیستم‌عامل‌های مختلف به عناوین گوناگونی وجود دارد ولی در نهایت عملکرد آن‌ها یکسان است. با فعال کردن این حالت، رنگ کلی نمایشگر کمی گرم‌تر می‌شود و با کاهش نور آبی صفحه نمایش، تأثیر آن بر مغز هم کمتر می‌شود. با این وجود طی پژوهشی که در سال ۲۰۱۹ توسط دانشگاه منچستر انجام شده، نور آبی در واقع متهم ردیف اول برای افزایش کورتیزول نیست و این یعنی شاید این روش اصلا مثمر ثمر واقع نشود.

سیاه‌وسفید کردن نمایشگر

یک راهکار برای کنترل اعتیاد به گوشی های هوشمند، سیاه‌وسفید کردن نمایشگر است. با این کار، جذابیت گوشی پایین می‌آید و به همین خاطر احتمالا فقط زمانی که کار مهمی برای انجام دادن داریم، از گوشی استفاده می‌کنید. در بیشتر گوشی‌های اندرویدی به راحتی می‌توان این کار را انجام داد و در آیفون هم انجام این کار امکان‌پذیر است.

بهره‌گیری از گجت‌های ساده

نظرتان در مورد بهره‌گیری از گوشی‌های ساده چیست؟ در روزگاری که همه از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، چنین کاری نه‌تنها منجر به شاخص شدن شما می‌شود بلکه دیگر نمی‌توانید از اپلیکیشن‌های اعتیادآور هم استفاده کنید. اما سوال این است که آیا می‌توانید دوری از اپلیکیشن‌هایی مانند گوگل مپ و واتس‌اپ را تحمل کنید؟

زیر نظر قرار دادن زمان استفاده از اپلیکیشن‌ها

زمانی که اپلیکیشن شبکه‌های اجتماعی را باز می‌کنیم، معمولا زمان استفاده از آن‌ها از دستمان خارج می‌شود. به همین خاطر با زیر نظر قرار دادن زمان استفاده از اپلیکیشن‌ها، می‌توانیم تا حدی این مشکل را کنترل کنیم. اپلیکیشن‌هایی که برای کنترل اعتیاد به گوشی عرضه شده‌اند، معمولا از چنین قابلیتی بهره می‌برند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: سه برنامه‌ جالب گوگل که می‌توانند اعتیاد به گوشی هوشمند را از بین ببرند

غیرفعال کردن نوتیفیکیشن‌ها

حتی اگر اپلیکیشن‌ها را حذف نمی‌کنید یا استفاده از آن‌ها را محدود نمی‌کنید، حداقل می‌توانید نوتیفیکیشن‌های آن‌ها را غیرفعال کنید. با این کار، می‌توانید از مزاحمت‌ها جلوگیری کنید و برای استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف حس اجبار نداشته باشید. برخی از کاربران می‌گویند استفاده از ساعت هوشمند باعث می‌شود به طور بیهوده گوشی را از جیب خارج نکنند.

سم‌زدایی دیجیتالی

برخی کارشناسان توصیه می‌کنند که در صورت امکان، برای زمان مشخصی مانند یک هفته یا بیشتر، استفاده از انواع گجت‌ها را متوقف کنید تا نتیجه این کار را بر زندگی خود ببینید. البته این روزها بسیاری از کاربران برای انجام کارهای مختلف به تکنولوژی نیاز دارند ولی مثلا می‌توانید برای چند روز از برخی از آن‌ها استفاده نکنید.

انجام فعالیت‌های گوناگون به جای استفاده از گوشی

در نهایت، فرض کنید که مشکل استفاده طولانی‌مدت از گوشی را کنار گذاشته‌اید ولی حالا با این وقت به دست آمده می‌خواهید چه کارهایی را انجام دهید؟ به‌عنوان مثال اگر فکر می‌کنید وب‌گردی منجر به کم شدن دامنه توجه شما شده، شاید بخواهید وقت بیشتری صرف کتاب‌خوانی کنید. از طرف دیگر می‌توانید مثلا مدیتیشن را برای آرامش امتحان کنید. از جهات مختلف، مدیتیشن را می‌توان پادزهری برای سبک زندگی امروز ما در نظر گرفت.

معرفی مختصر اپلیکیشن Digital Wellbeing گوگل

گوگل مدت‌ها قبل اپلیکیشن Digital Wellbeing را برای کنترل اعتیاد به گوشی‌های اندرویدی معرفی کرد. گوشی‌های مبتنی بر اندروید پای یا جدیدتر از این اپلیکیشن پشتیبانی می‌کنند و در بخش تنظیمات می‌توانید آن را پیدا کنید. اگر هم به هر دلیلی در گوشی شما وجود ندارد، به راحتی از طریق پلی استور می‌توانید این اپلیکیشن را برای کنترل اعتیاد به گوشی نصب کنید.

این اپلیکیشن زمان استفاده از دیگر اپلیکیشن‌ها را نمایش می‌دهد و می‌توانید کاری کنید که مثلا در یک زمان مقرر، نمایشگر گوشی سیاه‌وسفید شود. از دیگر امکانات آن نباید ایجاد محدودیت زمانی برای استفاده از اپلیکیشن‌ها را از قلم بیندازیم تا مثلا در طول هر روز بتوانید به مدت ۲۰ دقیقه از اینستاگرام استفاده کنید. در این زمینه اپلیکیشن‌های متعددی وجود دارد که می‌توانید به آن‌ها هم نگاهی بیندازید و اپل هم برای آیفون و آیپد ابزار Screen Time را ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: بهترین اپلیکیشن‌ها برای کاهش زمان استفاده از گوشی

منبع: Android Authority

The post راهکارهای کاربردی برای کنترل اعتیاد به گوشی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala