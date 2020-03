گزارشات حاکی از آن است شیائومی توانسته در فروش گوشی‌های هوشمند، برای اولین بار در طول تاریخ هواوی را پشت سر گذاشته و به رتبه سوم برترین فروشنده گوشی‌های هوشمند صعود کند!

هواوی در ماه فوریه سال جاری توانسته ۵.۵ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند که این میزان برای شیائومی به ۶ میلیون رسید. البته که این تعداد در مقایسه با ۱۲.۲ میلیون هواوی در ماه ژانویه سال جاری و ۱۰ میلیون شیائومی در همان تاریخ عدد بسیار کمی به حساب می‌آید! هواوی در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل ۷۰ درصد فروش کمتری داشته که دلیل عمده آن به خاطر تحریم آمریکا و دلیل بعدی نیز به خاطر ویروس کرونا بود که به همه شرکت‌ها آسیب زد. رشد نزولی برای شیائومی هم رخ داد اما به جای ۷۰ درصد، تنها ۳۰ درصد بود!

به طور کلی در ماه فوریه ۶۲ میلیون گوشی هوشمند فروخته شد که این میزان ۳۹ درصد از آنچه که در ماه فوریه ۲۰۱۹ به فروش رفته بود کمتر است! این موضوع را می‌توان به صورت مستقیم به شیوع ویروس کرونا ربط داد که حتی گوشی‌های سامسونگ را نیز در فروش دچار مشکل کرد. در ماه فوریه سامسونگ توانست ۱۸.۲ میلیون گوشی و اپل هم ۱۰ میلیون گوشی هوشمند بفروشد. این مسئله موجب شد رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ فروش گوشی به این صورت شود. سامسونگ در رتبه نخست، اپل در رتبه دوم، شیائومی در رتبه سوم و هواوی نیز در رتبه چهارم.

جالب اینجاست که هواوی قبل از آغاز تحریم‌ها اعلام کرده بود تا سال ۲۰۲۱ می‌تواند جای سامسونگ را در صدر جدول تصاحب کند اما این اتفاق هیچوقت رخ نداد و با وضعی هم که الان این شرکت با آن مواجه شده بعید به نظر می‌رسد تا یکی دو سال آینده در صورت عدم رفع تحریم‌ها شاهد چنین اتفاقی باشیم. هواوی تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که از این رتبه‌ای که کسب کرده پایین‌تر نرود چون گوشی‌های این شرکت بدون سرویس گوگل تنها در کشور چین خواهان زیادی خواهند داشت.

این شرکت در خارج از چین به سرعت در حال از دست دادن مشتری است چون کاربران واقعا نمی‌توانند بدون سرویس‌های گوگل کار خود را پیش ببرند. این در حالیست که شیائومی علاوه بر ارائه محصولاتی قدرتمند و ارازن‌ قیمت، هیچگونه محدودیت خاصی هم ندارد و به خوبی توانسته نام خود را در میان شرکت‌های معروف مطرح کند. از آن جایی که ویروس کرونا از کشور چین شیوع پیدا کرد، هواوی به بیشترین مشکل دچار شد چون بازار این کشور بهترین جایی بود که هواوی می‌توانست در آن محصولات خود را به فروش برساند. البته اکنون کشور چین در حال بازگشت به دوران خوب خود است و فعلا کشورهای اروپایی هستند که با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند!

سامسونگ به عنوان برترین فروشنده گوشی‌های هوشمند در جهان از ماه ژانویه تا فوریه سال جاری با افت فروش ۱.۹ میلیونی مواجه شده و آمار این شرکت به صورت سالانه نیز افتی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. فعلا بزرگ‌ترین فروشنده گوشی‌های جهان نتوانسته در این چند سال روند رو به رشدی داشته باشد و باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

