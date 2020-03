علی‌رغم اینکه در گذشته خبرهای زیادی مبنی بر تعویق زمان عرضه گوشی‌های آیفون ۱۲ به دلیل شیوع ویروس کرونا منتشر شد، وب‌سایت Bloomberg ادعا کرده همچین اتفاقی نخواهد افتاد و گوشی‌های جدید اپل درست در همان زمانی که پیش‌تر مشخص شده بود راهی بازار می‌شوند!

اپل هر سال معمولا گوشی‌های خود را در ماه می به تولید انبوه رسانده و در ماه سپتامبر نیز از آن‌ها رونمایی می‌کند. این یعنی آیفون‌های امسال که ظاهرا به اینترنت ۵G نیز مجهزند همچنان می‌توانند بدون مشکل وارد فرایند تولید شوند. ویروس کرونا اکنون در کشور چین کنترل شده و دیگر مثل گذشته خبری از آمارهای نگران کننده در این کشور نیست و به همین خاطر کارخانه‌های مونتاز نیز به زودی با ظرفیت کامل شروع به کار خواهند کرد.

البته این موضوع فقط آیفون ۱۲ را تحت الشعاع قرار نداده ولی عرضه آیفون ۹ که قرار بود در همین ماه معرفی شود تا زمانی نامشخص به تعویق افتاد. تولید انبوه این گوشی قرار بود زمانی اتفاق بیفتد که همه کارخانه‌ها دقیقا در آن مان تعطیل شدند! حتی در فرایند ساخت آیفون‌های فعلی نیز مشکل ایجاد شده و اپل در این روزها به ازای هر دو نفر تنها یک آیفون می‌فروشد!

آن دسته از محصولاتی هم که اخیرا معرفی شده‌اند در تاریخ عرضه با تعویق طولانی مدتی مواجه می‌شوند. مثلا صفحه کلید آیپد پرو که روز گذشته معرفی شده قرار است در ماه می وارد بازار شود که فاصله واقعا زیادی به حساب می‌آید! حتی اپل در رابطه با تاخیر در فرایند تعویض قطعات آیفون و یا خود گوشی هم هشدار داده.

اپل کارخانه مونتاژ محصولات خود را فقط در چین تاسیس نکرده بلکه در مالزی، ایتالیا، آلمان، انگلستان و کره جنوبی هم کارخانه‌هایی تحت اختیار این شرکت وجود دارند که متاسفانه همه آن‌ها در دسته کشورهای تحت تاثیر کرونا قرار دارند و لذا به یکباره فعالیت تمام تاسیسات اپل با مشکل مواجه شد.

اگرچه تا ماه می اتفاق‌های زیادی ممکن است رخ دهد. اما از آنجایی که چین توانسته این بیماری را تا حد زیادی مهار کند، بنابراین به نظر می‌رسد آینده‌ای روشن در انتظار شرکت‌هاست و لذا حداقل در سال ۲۰۲۰، بعید به نظر می‌رسد در فرایند ساخت آیفون‌های ۱۲ مشکلی ایجاد شود.

