طبق اطلاعاتی که از طریق کد کرنل گلکسی اس ۲۰ منتشر شده، به نظر می‌رسد گوشی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز خواهند شد!

با انتشار کد کرنل مدل مجهز به اگزینوس گوشی گلکسی اس ۲۰، توسعه‌دهندگان XDA توانستند جزئیاتی در رابطه با گوشی‌های مورد انتظار بعدی سامسونگ کشف کنند و این گوشی‌ها گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ هستند! هنوز مدت زمان نسبتا زیادی به معرفی این دو محصول باقی مانده و وضعیت بدی که جامعه جهانی به آن دچار شده اجازه نداده سری اس ۲۰ سامسونگ به آن شکلی که سامسونگ انتظار داشت خودنمایی کنند اما با این حال هر چه که پیش می‌رویم، به زمان رونمایی از گوشی‌ سری نوت سامسونگ هم نزدیک می‌شویم!

اینطور که از این کدها می‌فهمیم، گلکسی نوت ۲۰ با نام رمز Canvas شناخته می‌شود و این یعنی C2 محصولی از سری نوت سامسونگ است. اینکه C0 یا C1 هم در بین مدل‌ها قرار می‌گیرند اصلا مشخص نیست و در این تصویر هم نامی از آن برده نشده اما جالب است بدانید در آن به نام Kona هم اشاره شده!

Kona نام رمز اسنپدراگون ۸۶۵ است که بارها و بارها در بنچمارک گوشی‌های مجهز به این پردازنده این نام را شاهد بودیم. این یعنی حتی اگر کوالکام بخواهد رویه گذشته را در پیش بگیرد و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را هم تولید کند، سامسونگ از آن برای گوشی نوت ۲۰ استفاده نخواهد کرد؛ مشابه اتفاقی که برای گلکسی نوت ۱۰ افتاد و علی‌رغم موجود بودن اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس، سامسونگ ترجیح داد از همان پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ استفاده کند که در سری اس ۱۰ مورد استفاده قرار گرفت.

همانطور که می‌دانید این مشخصات برای آن نسخه از نوت ۲۰ است که در آمریکا عرضه می‌شود چون در کشورهای دیگر نسخه اگزینوس به فروش می‌رسد. البته این امکان هم وجود دارد که سامسونگ در نوت ۲۰ تصمیم بگیرد همه مدل‌ها را با یک پردازنده راهی بازار کند! هرچند پردازنده‌های اختصاصی این شرکت هم به خوبی از پس وظیفه خود بر می‌آیند. با این حال خبرها حاکی از آن است کاربران از سامسونگ می‌خواهند دیگر از این پردازنده در گوشی‌های خود استفاده نکند!

در نهایت می‌رسیم به نام رمز WIN2 که مخفف عبارت Winner 2 است. این گوشی به احتمال فراوان جانشین گلکسی فولد خواهد بود و مطابق انتظار سامسونگ آن را هم به اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز می‌کند. سال گذشته نیز همین اتفاق افتاد. به طور کلی به نظر می‌رسد سامسونگ وقتی در یک سال از یک گوشی رونمایی می‌کند، با وجود پردازنده‌های بهتر، تمایلی به تجهیز محصولات خود به آن پردازنده ندارد و سعی می‌کند از پرچم‌دار همان سال در گوشی‌های خود استفاده کند.

