گوشی‌های سری هواوی P40 قرار است ۴ روز دیگر در تاریخ ۲۶ مارس رسما معرفی شوند ولی روزبه‌روز اطلاعات جدیدی در مورد آن‌ها منتشر می‌شود و تقریبا نکته ناگفته‌ای در مورد آن‌ها باقی نمانده است. در همین رابطه روز گذشته یکی دیگر از افشاگران بخشی از مشخصات گوشی‌های هواوی P40 و P40 پرو را لو داد.

دوربین گوشی‌های هواوی P40 و P40 پرو

بر اساس این اطلاعات جدید، مدل پرو در پنل پشتی از ۴ دوربین ساخت لایکا بهره می‌برد. دوربین اصلی از نوع ۵۰ مگاپیکسلی است و یک اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی هم آن را همراهی می‌کند و در ادامه باید به سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور ToF اشاره کنیم. در پنل جلویی این گوشی هم با دو دوربین ۳۲ مگاپیکسلی و ToF روبرو هستیم. تمام این دوربین‌ها از فناوری جدیدی موسوم به Huawei XD Fusion Engine بهره می‌برند که به آن‌ها کمک می‌کند عکس‌ها را با کیفیت بهتری ثبت کنند.

همچنین طبق ادعای این افشاگر، هواوی P40 از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، دوربین ثانوی ۱۶ مگاپیکسلی و سنسور ۸ مگاپیکسلی بهره می برد. این دوربین‌ها می‌توانند زوم ۳۰ برابری دیجیتال را برای کاربران به ارمغان بیاورند. در بخش فوقانی نمایشگر هم به جای دو دوربین، فقط یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

باتری و اندازه نمایشگر

در مطلب موردنظر آمده که انرژی هواوی P40 پرو از طرف باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و در ضمن از شارژ سریع ۴۰ وات هم پشتیبانی می‌کند. کاربران برای بهره‌گیری از این سرعت شارژ نیازی به خرید شارژر جداگانه ندارند و شارژر موردنظر همراه با گوشی ارائه می‌شود. در رابطه با شارژ بی‌سیم هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم و احتمالا با سرعت ۲۷ وات روبرو خواهیم شد. برای مدل استاندارد P40 هم باید انتظار باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی داشته باشیم که در رابطه با سرعت شارژ ۴۰ وات سیمی و ۲۷ وات بی‌سیم آن هنوز شک و تردید وجود دارد.

در نهایت باید بگوییم که مدل پرو از نمایشگر ۶.۵۸ اینچی و تراشه ۵G کایرین ۹۹۰ بهره می برد و مدل استاندارد با نمایشگر ۶.۱ اینچی روانه‌ی بازار خواهد شد. در هر صورت فقط چند روز دیگر این گوشی‌ها رسما معرفی می‌شوند و می‌توانیم با خیال راحت به مشخصات آن‌ها بپردازیم.

