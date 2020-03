هواوی علی‌رغم تمام ممنوعیت‌ها، کماکان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که برای انواع بودجه‌ها گوشی‌های متنوعی را روانه‌ی بازار می‌کند. اما در این میان، گوشی های سری P هواوی به دلیل داشتن دوربین‌های قدرتمند، عمر باتری بالا و شارژ سریع همواره مورد تحسین قرار گرفته‌اند. گوشی های سری P هواوی مسیر پر فراز و نشیبی پشت سر گذاشته‌اند و با توجه به اینکه چند روز دیگر گوشی‌های هواوی P40 رسما معرفی می‌شوند، در این مطلب قصد داریم مروری بر تاریخچه این گوشی‌های پرچم‌دار داشته باشیم.

هواوی Ascend P1

این تولیدکننده چینی زمانی که در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفت Ascend P1 را عرضه کند، به‌عنوان سازنده گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت زیادی به دست آورده بود. البته این گوشی در برابر دیگر پرچم‌داران حرف زیادی برای گفتن نداشت و مثلا از تراشه ۲ هسته‌ای TI OMAP 4460، ۱ گیگابایت حافظه رم و ۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در عین حال، گلکسی اس ۳ که همان سال عرضه شد، مجهز به تراشه ۴ هسته‌ای A9، ۱ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی بود.

البته باید خاطرنشان کنیم که Ascend P1 قیمت پایین‌تری نسبت به گوشی سامسونگ داشت و با این وجود کماکان از نمایشگر اولد ۴.۳ اینچی و دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. احتمالا ناامیدکننده‌ترین ویژگی این گوشی باتری ۱۶۷۰ میلی‌آمپر ساعتی آن بود. هواوی بالاخره بعد از عرضه چند نسل متوجه شد که برای کاربران، عمر باتری اهمیت بیشتری نسبت به باریک بودن گوشی دارد.

چند نکته در مورد Ascend P1

این گوشی با اندروید ۴.۰ عرضه شد و مدتی بعد اندروید ۴.۲ را دریافت کرد.

این گوشی توسط اپراتورهای مخابراتی امریکا عرضه نشد اما این افراد می‌توانستند از طریق آمازون آن را خریداری کنند.

قیمت این گوشی ۴۵۰ تا ۴۷۵ دلار بود ولی گلکسی اس ۳ با قیمت حدودا ۶۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شد.

هواوی Ascend P6

گوشی بعدی این سری P2 Ascend نام داشت که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد ولی فقط چند ماه بعد از عرضه آن، هواوی گوشی Ascend P6 را معرفی کرد. هواوی برای این گوشی توجه ویژه‌ای به طراحی نشان داد. این گوشی هم به دلیل داشتن ضخامت اندک، از باتری کوچک ۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. اما این شرکت به سونی و دیگر سازندگان برای ارائه‌ی قابلیت Battery Saver ملحق شد و این شرکت‌ها پیش از اندروید خالص موفق شدند چنین مشخصه‌ای را ارائه دهند تا عمر باتری در شرایط ضروری افزایش پیدا کند.

تعبیه باتری کوچک تنها تصمیم تاسف‌آور هواوی برای این گوشی نبود و نباید تعبیه جک هدفون در سمت چپ بدنه را از قلم بیندازیم. این تصمیم بدین معنا بود که هنگام استفاده از هدفون، نمی‌توانستید گوشی را به راحتی در جیب لباس خود قرار دهید. این گوشی مجهز به تراشه ۴ هسته‌ای Huawei K3V2 بود و در کنار آن باید به ۲ گیگابایت حافظه رم و ۸ یا ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم. در ضمن به لطف داشتن دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی و حالت‌های مربوط به زیباسازی چهره، در این زمینه نسبت به بسیاری از رقبا حرف بیشتری برای گفتن داشت.

چند نکته در مورد Ascend P6

در دورانی که گوشی‌های ال‌جی، اچ‌تی‌سی و سامسونگ مجهز به دوربین سلفی ۲ مگاپیکسلی بودند، این گوشی از دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

این نخستین باری بود که هواوی برای یکی از گوشی های سری P از تراشه ساخت خود استفاده کرد.

P2 و P6 از جمله چندین گوشی‌هایی بودند که در آن زمان از قابلیت زوم مبتنی بر سوپر رزولوشن برای بهبود کیفیت زوم دیجیتال بهره می‌بردند.

قیمت پایه این گوشی ۴۴۹ یورو بود و گوشی گلکسی اس ۴ با قیمت پایه ۶۰۰ یورو روانه‌ی بازار شد.

هواوی Ascend P7

هواوی با عرضه گوشی Ascend P7 ثابت کرد که به این زودی‌ها قصد ندارد از عرضه گوشی‌های پرچم‌دار دست بکشد و برای این گجت تلاش کرد ویژگی‌های جذاب‌تری به ارمغان بیاورد. اول از همه باید به ادامه تمرکز هواوی بر دوربین سلفی باکیفیت اشاره کنیم و این گوشی از دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

همچنین به لطف داشتن مشخصه‌های سخت‌افزاری مانند تراشه کایرین ۹۱۰T، ۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی، این گوشی از لحاظ عملکردی توجه کاربران را جلب می‌کرد. البته کایرین ۹۱۰T در مقایسه با اسنپ‌دراگون ۸۰۱ که در تعدادی از پرچم‌داران اندرویدی آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفت، ویژگی‌های ضعیف‌تری داشت و این فاصله عملکردی تا چند سال باقی ماند. اما در هر صورت، این گوشی از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی باکیفیت و نمایشگر LCD با رزولوشن فول اچ‌دی بهره می‌برد و قیمت ۳۵۰ یورویی آن، این گوشی را به رقیب مناسبی برای دیگر پرچم‌داران بدل کرد.

چند نکته در مورد Ascend P7

گوشی هواوی Ascend P7 نخستین گوشی سری P بود که از تراشه دارای برند کایرین بهره می‌برد.

هواوی تلاش کرد عبارت groufie را برای عکس‌های سلفی دست جمعی جا بیندازد که البته موفق نشد.

با اندروید ۴.۴.۲ عرضه شد و در نهایت اندروید ۵.۱ را دریافت کرد.

هواوی P8

آیا هواوی P8 جذاب‌ترین گوشی سال ۲۰۱۵ بود؟ با چنین قطعیتی نمی‌توانیم رده‌بندی کنیم ولی در هر صورت بدنه آلومینیومی، دکمه پاور دارای جنس متفاوت و وزن متناسب، باعث شده بود این گوشی بتواند نظر را به خود جلب کند. این گوشی از لحاظ دوربین هم حرف زیادی برای گفتن داشت و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی آن می‌توانست برای عکاسی از حالت نقاشی با نور استفاده کند. همچنین سنسور این دوربین به جای فیلتر رنگی RGB مرسوم، از فیلتر RGBW بهره می‌برد. این رویکرد تقریبا مشابه کاری است که هواوی برای سری P30 انجام داد.

از بین ویژگی‌های سخت‌افزاری می‌توانیم به ۳ گیگابایت رم، ۱۶ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر ۵.۲ اینچی LCD با رزولوشن FHD، باتری ۲۶۸۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی اشاره کنیم. قلب تپنده این گوشی تراشه‌های کایرین ۹۳۰ و ۹۳۵ بود و با وجود ادعای هواوی، بیشتر یک تراشه میان‌رده محسوب می‌شد.

چند نکته در مورد هواوی P8

این اولین گوشی سری P هواوی بود که بدون نام Ascend عرضه شد.

هواوی در کنار این مدل پرچم‌دار از گوشی میان‌رده P8 لایت رونمایی کرد و بعد از آن هم این رویکرد تکرار شد.

هواوی همچنین از P8 مکس رونمایی کرد که از باتری و نمایشگر بزرگ‌تر بهره می‌برد.

سری هواوی P9

گوشی‌های هواوی P9 و P9 پلاس بالاخره رقابت با رقبای قدر را جدی گرفتند. این گوشی از بدنه یکپارچه فلزی بهره می‌برد و بر روی بخش دوربین هم یک نوار شیشه‌ای تعبیه شده بود. همچنین برای نخستین بار با حسگر اثر انگشت فیزیکی مواجه شدیم. این حسگر همچنین از فرمان‌های حرکتی پشتیبانی می‌کرد مثلا برای مشاهده تصاویر یا مشاهده نوتفیکیشن‌ها کاربران می‌تواستند بر روی حسگر سوایپ کنند.

از بین ویژگی‌های شاخص این گوشی می‌توانیم به دوربین دوگانه دارای لنزهای ساخت شرکت لایکا اشاره کنیم که یکی از اولین گوشی‌های مجهز به دوربین دوگانه محسوب می‌شد. این ماژول که از دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی معمولی و سنسور سیاه‌وسفید ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد، در شرایط مختلف می‌توانست عکس‌های جذابی را ثبت کند؛ البته عدم تعبیه لرزشگیر اپتیکال یک ضعف مهم محسوب می‌شد.

این گوشی به لطف داشتن تراشه کایرین ۹۵۵ موفق شد از لحاظ پردازشی عملکرد بسیار بهتری نسبت به نسل قبلی داشته باشد. اگرچه پردازنده گرافیکی این تراشه همچنان نسبت به نمونه‌های رقیب بسیار ضعیف‌تر بود، ولی هواوی نشان داد که موضوع توانایی تراشه برای این شرکت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از بین ویژگی‌های P9 پلاس می‌توانیم به نمایشگر اندکی بزرگ‌تر (۵.۲ اینچ) و باتری بزرگ‌تر اشاره کنیم.

چند نکته در مورد گوشی های هواوی P9

P9 اولین گوشی هواوی مجهز به دوربین دوگانه نبود و در سال ۲۰۱۴ آنر ۶ پلاس با ۲ دوربین اصلی معرفی شد.

برخلاف تعدادی از پرچم‌داران سال ۲۰۱۶، گوشی‌های هواوی P9 به جای فیلمبرداری ۴K از فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کردند.

P9 پلاس مانند گوشی‌های اپل از قابلیت لمس سه‌بعدی پشتیبانی می‌کرد.

سری هواوی P10

گوشی های هواوی P10 علاوه بر اینکه از پنل پشتی شیشه‌ای جذابی بهره می‌بردند، همچنین باید به انتقال حسگر اثر انگشت از پنل پشتی به پنل جلویی هم اشاره کنیم. هواوی با تقلید از شرکت میزو قابلیت‌هایی برای این حسگر تعریف کرد تا کاربران با لمس کوتاه بر آن بتوانند به صفحه قبلی برگردند و فشار محکم بر آن کاربر را روانه‌ی هوم اسکرین می‌کرد. برای باز کردن منوی Recents هم می‌توانستید بر روی این حسگر به صورت افقی سوایپ کنید.

از لحاظ ویژگی‌های دوربین، این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی ارتقای گسترده‌ای نداشتند. کاربران با خرید آن‌ها دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی معمولی و ۲۰ مگاپیکسلی سیاه‌وسفید نصیبشان می‌شد و در ضمن تراشه کایرین ۹۶۰ هم قابلیت فیلمبرداری ۴K را برای این گوشی‌ها به ارمغان آورد.

همچنین برای آخرین بار، شاهد عرضه مدل پلاس بودیم و بعد از این نسل، هواوی تصمیم گرفت از نام پرو استفاده کند. تفاوت مهم P10 پلاس نسبت به مدل معمولی در زمینه‌ی باتری بزرگ‌تر، نمایشگر بهتر و بزرگ‌تر و بازتر بودن دیافراگم دوربین اصلی بود.

چند نکته در مورد گوشی های هواوی P10

این سری با بهره‌گیری از قابلیت نرم‌افزاری، حالت پرتره را برای دوربین سلفی به ارمغان آورد.

برخی از گوشی‌های P10 از حافظه UFS بهره می‌بردند و برخی دیگر مجهز به حافظه eMMC بودند.

بسته‌بندی این گوشی‌ها هم قابل توجه بود و به کتاب شباهت داشت.

سری هواوی P20

اگر گوشی های P8 و P9 نام هواوی را بیش از پیش مطرح کردند، سری P20 عزم راسخ هواوی را برای تبدیل به مهم‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند نشان داد. اول از همه باید به تراشه کایرین ۹۷۰ این گوشی‌ها اشاره کنیم که برای اولین بار از چیپ اختصاصی مختص یادگیری ماشینی بهره می‌برد. این چیپ بخشی از وظایف پردازنده و پردازنده گرافیکی را بر عهده می‌گرفت و منجر به بهبود مصرف انرژی می‌شد.

مدل معمولی P20 از باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل پرو از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و سرعت شارژ هر دو مدل ۲۲.۵ وات بود. در ضمن باید بگوییم که هر دو مدل فاقد قابلیت شارژ بی‌سیم بودند. اما در نهایت جذاب‌ترین ویژگی این گوشی‌ها، دوربین آن‌ها بود و به‌خصوص نباید فراموش کنیم که P20 پرو نخستین گوشی دارای دوربین سه‌گانه محسوب می‌شود. این گوشی از دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی، سنسور سیاه‌وسفید ۲۰ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری بهره می‌برد. این ماژول دوربین می‌توانست زوم هیبریدی ۵ برابری را هم ارائه کند که نسبت به زوم دیجیتالی مرسوم کیفیت بهتری داشت.

مدل استاندارد هم مجهز به دوربین دوگانه شامل سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور سیاه‌وسفید ۲۰ مگاپیکسلی بود. از جمله ویژگی‌های مشترک بین دو گوشی می‌توانیم به حالت شب برای عکس‌برداری اشاره کنیم. همچنین سری P20 در افزایش محبوبیت رنگ‌بندی گرادیان نقش مهمی ایفا کردند و بعد از آن شرکت‌های زیادی برای رنگ بدنه خود به رنگ‌بندی گرادیان روی آوردند.

چند نکته در مورد گوشی های هواوی P20

گوشی‌های هواوی P20 ماه‌ها قبل از گوگل و دیگر شرکت‌ها حالت شب را برای عکاسی ارائه دادند.

در کنار سری P20، هواوی از طرح پورشه گوشی میت RS رونمایی کرد که مجهز به دو حسگر اثر انگشت (پنل پشتی و زیر نمایشگر) بود و از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کرد.

این گوشی‌ها قرار است در سال ۲۰۲۰ اندروید ۱۰ را دریافت کنند.

سری هواوی P30

در پی موفقیت گوشی‌های هواوی P20، کمپانی هواوی از نسل بعدی سری P به نام P30 رونمایی کرد که آن‌ها هم مجهز به ویژگی‌های بسیار جذابی هستند. گل سر سبد این خانواده P30 پرو است که در کنار اوپو رینو ۱۰X اولین گوشی‌های مجهز به دوربین پریسکوپی با زوم ۵ برابری اپتیکال محسوب می‌شوند. این ویژگی به چنان محبوبیتی رسیده که سامسونگ هم برای گلکسی اس ۲۰ اولترا به استفاده از آن روی آورده است.

برتری‌های مدل پرو نسبت به مدل استاندارد محدود به دوربین نیست و در زمینه‌ی باتری (۴۲۰۰ میلی‌آمپر در برابر ۳۶۵۰ میلی‌آمپر)، شارژ سریع‌تر (۴۰ وات در برابر ۲۲.۵ وات)، مقاومت در برابر نفوذ آب و رزولوشن بالاتر دوربین اولترا واید (۲۰ مگاپیکسلی در برابر ۱۶ مگاپیکسل) شاهد برتری مدل پرو هستیم.

هر دو گوشی دارای دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی با فیلتر رنگی RYYB به جای RGB هستند که این موضوع منجر به بهبود کیفیت عکس‌برداری در محیط‌های کم‌نور شده است. قلب تپنده این گوشی‌ها تراشه کایرین ۹۸۰ است که در زمینه‌ی پردازش حرف زیادی برای گفتن دارد. از دیگر ویژگی‌های مشترک بین آن‌ها می‌توانیم به دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و کارت حافظه اختصاصی نانو مموری اشاره کنیم.

چند نکته در مورد گوشی های هواوی P30

مدل استاندارد هواوی P30 از شارژ بی‌سیم پشتیبانی نمی‌کند ولی هواوی یک کیس مخصوص برای این مشخصه ارائه داد.

مدل استاندارد هواوی P30 از جک هدفون بهره می‌برد که مدل پرو فاقد این مشخصه است.

هواوی P30 پرو به جای تعبیه اسپیکر مکالمه، از طریق لرزش نمایشگر صدا را به گوش کاربر منتقل می‌کند.

تا اطلاع ثانوی این سری آخرین پرچم‌داران هواوی هستند که از سرویس‌های گوگل بهره می‌برند.

در مورد سری هواوی P40 چه می‌توان گفت؟

۴ روز دیگر در تاریخ ۲۶ مارس گوشی‌های خانواده هواوی P40 معرفی می‌شوند که طبق خبرهای مطرح شده، این بار به جای دو مدل همیشگی شاهد ۳ مدل شامل P40، P40 پرو و P40 پریمیوم خواهیم بود. همچنین به دلیل تحریم‌های آمریکا، برای نخستین بار نسل جدید گوشی‌های سری P هواوی فاقد سرویس‌های گوگل خواهند بود.

به نظر می‌رسد مدل پریمیوم از دوربین پنج‌گانه، مدل پرو از دوربین چهارگانه و مدل استاندارد هم از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد. مطابق معمول، قلب تپنده این گوشی‌ها مشابه تراشه سری میت خواهد بود که این یعنی باید انتظار تعبیه تراشه کایرین ۹۹۰ را داشته باشیم. از دیگر ویژگی‌ها می‌توانیم به نمایشگر حفره‌دار و نمونه ارتقا یافته دوربین پریسکوپی برای مدل پرو و پریمیوم اشاره کنیم.

