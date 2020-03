اخیرا اپل از تبلت جدید خود موسوم به آیپد پرو رونمایی کرد و حال با تماشای آن بیش از پیش به شباهتش با تبلت‌های سرفیس مایکروسافت پی می‌بریم و این جاست که به نظر می‌رسد اپل بالاخره اعتراف کرده مایکروسافت ایده درستی در مورد تبلت‌ها داشت!

اپل در ۱۰ سال گذشته سعی کرد کاربران را قانع کند تبلت و لپ تاپ دو دنیای متفاوتی هستند که هیچگاه نمی‌توانند به مرزهای یکدیگر وارد شوند. به همین دلیل سعی می‌کرد در این محصولات از کیبورد، ترک پد و یا حتی قلم استفاده نکند! حتی به دلیل بهره‌مندی تبلت‌های سرفیس از این قابلیت‌های جذاب مایکروسافت را هم هدف صحبت‌های تمسخر آمیز قرار می‌داد!

۶ سال پیش وقتی تیم کوک به صحنه آمد تا آیپد‌ها و مک جدید را معرفی کند، در صحبت‌های خود اشاره‌ای به مایکروسافت داشت.

رقیب ما متفاوت است، آن‌ها گیج شده‌اند! به دنبال نت‌بوک رفتند اما الان سعی دارند کامپیوتر را وارد تبلت و تبلت را وارد کامپیوتر کنند! چه کسی می‌داند قدم بعدی آن‌ها چه خواهد بود؟

از آن روز به بعد هر آیپدی که اپل معرفی کرد بیشتر و بیشتر شبیه به سرفیس‌ها می‌شد و در نهایت هم رسیدیم به آیپد پرو و سرفیس پرو که بیشتر از گذشته به یکدیگر شبیه هستند! هر دو کیبوردهای جداشدنی دارند، پایه‌های قابل تنظیم دارند، ترک‌ پد و حتی قلم هم دارند‍! اپل حتی سیستم عامل متفاوتی از گوشی‌های هوشمند را برای تبلت خود در نظر گرفت و این هفته نیز اعلام کرد iPadOS، سیستم عامل تبلت‌های این شرکت، از موس هم پشتیبانی می‌کند و این یعنی اپل مستقیما اعتراف کرده مایکروسافت واقعا در مسیر درستی قرار داشت.

بازگشت مایکروسافت به دنیای تبلت‌ها اصلا آن چیزی نبود که آن‌ها به دنبالش بودند. بیل گیتس در سال ۲۰۰۲ سعی می‌کرد همه را قانع کند تبلت‌ها محصولات خوبی از آب در خواهند آمد اما نه قدرت سخت‌افزار و نه کیفیت سخت‌افزار اصلا اجازه اثبات حرف بیل گیتس را نمی‌داد!

حدودا ۱۰ سال طول کشید تا آن‌ها توانستند در سال ۲۰۱۲، سرفیس RT را با ویندوز ۸، به عنوان اصلی‌ترین رقیب آیپد راهی بازار کنند. اما بهره‌مندی آن از سیستم عامل مبتنی بر ARM باعث می‌شد کاربران نتوانند هر برنامه‌ای که می‌خواهند روی آن نصب کنند. اوضاع کمی بهم ریخته شد اما مایکروسافت در رابطه با تبلت‌ها کاملا ثابت قدم بود و مسیر مشخصی را دنبال می‌کرد.

استیون سینوفسکی، رئیس سابق بخش ویندوز مایکروسافت، در پستی در رابطه با ویندوز ۸ در سال ۲۰۱۲ نوشت:

یک چیز در رابطه با تبلت‌ها متفاوت است، مردم همچنان به کیبورد فیزیکی علاقه دارند. حتی اگر از برنامه‌های آفیس هم استفاده نمی‌کنید باز هم ترجیح می‌دهید برای تایپ کردن بیش از چند خط، از کیبورد استفاده کنید تا یک اینکه با دست روی کیبورد مجازی تایپ کنید…مردم از وجود یک ورودی سریع، دقیق و قابل اعتماد مانند کیبورد منفعت زیادی خواهند برد و فکر می‌کنم در صورت وجود کیبورد فیزیکی، سیستم‌ عامل و برنامه‌هایش باید به بهترین شکل با آن سازگار باشند.

پیام این متن واضح است: کامپیوترهای لمسی یکی از موارد استفاده ویندوز ۸ خواهند بود اما تنها روش استفاده از آن نیستند! مایکروسافت اعلام کرد برای استفاده بهتر به یک موس هم نیاز خواهید داشت. همچنین یک کیبورد برای تایپ و یک قلم استایلوس برای نوت برداری و نقاشی نیز همان چیزی هستند که می‌توانند تجربه استفاده از تبلت‌های مایکروسافت را بسیار لذت‌بخش‌تر کنند. این موارد همگی در سرفیس پرو وجود داشتند؛ تبلتی با قابلیت‌های زیاد و توانایی بالا در اجرای انواع و اقسام برنامه‌ها که برای استفاده کاربران بسیار مناسب بود.

مایکروسافت حتی به این نکته نیز فکر کرد که اگر شخصی بخواهد از تبلت خود روی میز استفاده کند نیاز دارد که آن را ثابت فرار دهد و اینگونه بود که پایه‌ای برای تبلت‌های خود در نظر گرفت که به واسطه یک لولا می‌توانست دستگاه را روی سطوح مختلف نگه دارد. با این پایه‌ها سرفیس رسما راه خود را با آیپد جدا کرد و یک سر و گردن بالاتر از آن ایستاد.

مایکروسافت و اینتل مجوز استفاده از طراحی این دستگاه‌ها را به دیگر سازندگان نیز دادند و طولی نکشید تا اکثر شرکت‌هایی که وارد حوزه تبلت شدند، از طراحی سرفیس‌ها کپی برداری کنند. یکی از این شرکت‌ها اپل بود که یک سال بعد و در پاسخ به تبلت‌ بسیار موفق و فوق‌العاده زیبای سرفیس پرو ۳، تبلتی را تحت عنوان آیپد پرو در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد. این اولین آیپد پرویی بود که از اپل شاهد بودیم و مشخص بود که صرفا برای یک هدف طراحی شد؛ رقابت با سرفیس پرو ۳! آیپد پرو تازه وارد حتی از قلم استایلوس و کیبورد نیز پشتیبانی می‌کرد.

آیپد پرو زمانی وارد بازار شد که بیشتر درآمد اپل از راه کامپیوتر مک به دست می‌آمد و آیپد‌ها هم با افت فروش مواجه شده بودند. کیبورد آیپد پرو به صورت مغناطیسی به آن متصل می‌شد، دقیقا مشابه سرفیس‌ها اما خب اپل اصرار داشت بگوید این کیبورد متفاوت با تمام آن کیبوردهایی است که قبلا استفاده کردید!

از آن زمان به بعد تغییر بزرگی در خانواده آیپد پروها ایجاد شد و همه آن‌ها به کیبورد و قلم مجهز شدند. اگرچه یک کیبورد فیزیکی برای استفاده بهتر در آیپد پرو وجود داشت، اما طراحی دستگاه طوری بود که گویا اپل قصد داشت به کاربران بفهماند در درجه اول این تبلت مبتنی بر لمس است. هنگامی که کیبورد به بدنه دستگاه متصل بود، برای لمس گزینه‌ها روی صفحه باید دست خود را بسیار با آن فاصله می‌دادید و این مسئله باعث می‌شد این تبلت ارگونومی بدی پیدا کند و به خصوص کار با برنامه‌هایی که کاربرد مشابه با برنامه‌های دسکتاپ داشتند بسیار سخت می‌شد.

مک هم از فرامین لمسی پشتیبانی نمی‌کرد و در اینجا بود که به نظر می‌رسید جایی از کار اپل ایراد دارد و باید تغییر کند. همه چیز اما با آمدن iPadOS در سال گذشته تغییر کرد. با پشتیبانی از موس و ترک پد، استفاده از آیپد پرو بسیار لذت‌بخش‌تر از قبل شد. برخلاف اشاره‌گر موس که در ویندوز و مک وجود دارد، اپل روش هوشمندانه‌تری را در پیش گرفت و پشتیبانی از آن را به نحوی به iPadOS آورد که هرگاه به آن نیاز داشتید ظاهر می‌شود و بسته به چیزی که به آن اشاره می‌کنید شکل آن تغییر می‌کند!

پیشرفت اپل در این زمینه فراتر از چیزی بود که کاربران در حال حاضر انتظار داشتند اما این اصلا به این معنا نیست که این دستگاه فراتر از نیاز کاربران است. هرچند طبیعی است که ضعف‌هایی هم داشته باشد. مثلا نمی‌توان در آن از موس برای کشیدن و رها کردن پنجره‌ها، آنطور که در ویندوز و مک صورت می‌گیرد استفاده کرد. به طور کلی هر کاری که آزادانه با موس در دسکتاپ انجام می‌دهید در آیپد پرو محدودیت خاصی دارد. گویا اپل یک روش قدیمی را برای آیپد پرو در نظر گرفته و فقط آن را جدید می‌کند تا اینکه بخواهد قابلیت‌های کاربردی را به آن اضافه کند.

این احتیاط به خوبی تاخیر اپل در افزودن پشتیبانی از موس را به iPadOS توجیه می‌کند. تیم کوک هشت سال پیش در رابطه با ادغام قابلیت‌های مختلف محصولات و همچنین ایده ادغام‌سازی کامپیوتر و تبلت (منظور همان شبیه هم شدن این دستگاه‌هاست) صحبت‌هایی کرد و در آن‌جا بود که تشبیه معروف خود را بکار برد!

هر چیزی می‌تواند با توسل به زور با چیز دیگری ادغام شود، اما مشکل اینجاست که این محصولات تقریبا (یه یک میزان خاصی) از چنین قابلیتی بهره‌ می‌برند و شما این کار را تا جایی ادامه می‌دهید که دیگر کسی از محصول نهایی راضی نیست! شما می‌توانید یک توستر و یخچال را با هم ادغام کنید اما ترکیب این دو احتمالا نمی‌تواند کاربران را راضی کند!

تیم کوک همچنین افزود آن‌ها مک بوک ایر و آیپد را با یکدیگر ادغام نخواهند کرد و تا کنون به نظر می‌رسد تا حدودی با همان افکار سیاست خود را به پیش می‌برد. اپل سیستم عامل مک را با iPadOS ادغام نکرده تا پشتیبانی از ترک پد و موس را به آن بیاورد. در ازای آن، امکانی را برای آیپد فراهم کرد که می‌تواند هم شبیه به لپ تاپ باشد و هم صرفا شبیه به یک تبلت!

این دقیقا همان روشی است که مایکروسافت در پیش گرفته اما مسئله اینجا به اکوسیستم، نرم‌افزار و سیستم‌ عامل بر می‌گردد. در واقع نبرد واقعی در این بخش صورت می‌گیرد و نه سخت‌افزار چون سخت‌افزار را همیشه می‌توان ارتقا داد اما در زمینه نرم‌افزار همه چیز متفاوت است. مایکروسافت بیشتر روی استفاده از ویندوز تمرکز دارد و حتی ویندوز جدیدی را هم تحت عنوان ویندوز ۱۰X برای محصولات دو صفحه‌ای خود در دست توسعه دارد.

این در حالی است که اپل همچنان امیدوار است iPadOS بتواند نیاز آن دسته از افرادی که از تبلت، کاربرد مشابه لپ تاپ را می‌خواهند پوشش دهد. با اضافه شدن ترک‌ پد و اعمال تغییراتی به مرورگر سافاری، حال این تبلت بیش از پیش به لپ تاپ‌ها شباهت پیدا کرده و به نسبت چند سال قبل پیشرفت‌های بسیاری داشته.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اپل و مایکروسافت در زمینه سخت‌افزاری، روی یک ایده مشترک کار می‌کنند و هر دو می‌خواهند تبلت آن‌ها از قدرت زیادی برخوردار باشد. اما جنگ واقعی و نقطه نزاع آن‌ها در بخش سیستم‌ عامل و نرم‌افزار است. در همین راستا بود که اپل تصمیم گرفت برنامه‌های زیادی را مشابه برنامه‌های دسکتاپ به iPadOS اضافه کند. پشتیبانی از موس هم یکی از آن قابلیت‌های هیجان‌انگیز و تعیین کننده در رقابت بین این دو شرکت بزرگ است. آیپد پرو تا حدی پیشرفت کرده که دیگر نمی‌توان آن را جز دسته تبلت‌ دانست. وب‌گردی، انجام بازی، تماشای ویدئو، کتاب خواندن و همه این فعالیت‌ها گویا وارد فاز جدیدی شده و حس و حال متفاوتی به کاربر می‌دهد.

البته که این پیشرفت‌ها چیزی نیست که برای مایکروسافت و سیستم عامل موفقش تهدید کننده باشد اما اصلا به این معنا نیست که سریعا باید همه چیز به پایان برسد! همانطور که ۱۰ سال طول کشید تا اپل در بخش سخت‌افزار به چنین جایگاه بزرگی دست پیدا کند، ممکن است سال‌های بعد ورق برگردد و iPadOS بدون محدودیت به کار خود ادامه دهد. آن چه مسلم است، پیشرفت ویندوز و سیستم‌ عامل Mac است. این دو ابدا در همین نقطه نمی‌مانند و قطعا در آینده پیشرفت‌های زیادی را از آن‌ها شاهد خواهیم بود. حتی در حال حاضر هم این دو قدرتمندتر و بهتر از صرفا انجام مولتی تسکینگ و اجرای برنامه‌های سنگین دسکتاپ هستند.

اپل هم موضع خود را در قبال آیپدها مشخص کرده و نشان داده این محصولات به سرعت در حال تغییرند، حتی اگر شعارشان این باشد که «کامپیوتر بعدی شما یک کامپیوتر نیست». ده سال آینده مسلما برای اپل یک دهه چالش‌برانگیز و در عین حال هیجان انگیز خواهد بود. همچنین برای ما، تا ببینیم بالاخره اپل در رابطه با آیپدهای خود چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند.

