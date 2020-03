اپل احتمالا پروژه ساخت ایرپاور را دوباره آغاز کرده است

به گفته جان پروسر از شرکت FrontPage Tech، اپل رویای ساخت پد شارژ بی‌سیم ایرپاور را رها نکرده است. این شخص با انتشار مجموعه توییت اعلام کرده که فرایند طراحی و مهندسی ایرپاور از ابتدا آغاز شده است. در حالی که هنوز هیچ تضمینی برای عرضه این محصول به بازار وجود ندارد، برای افرادی که چشم انتظار این محصول بودند، چنین خبری خوشایند خواهد بود.

ایرپاور در سپتامبر ۲۰۱۷ در مراسم معرفی آیفون X رونمایی شد. این محصول قرار بود بتواند سه گجت را به‌صورت همزمان شارژ کند. اما اپل در نهایت نتوانست مشکلات مربوط به این محصول را برطرف کند و بعد از مدت‌ها، بالاخره شکست را پذیرفت و این پروژه را کنار گذاشت. بر اساس برخی شایعات مطرح شده، مهم‌ترین مشکل ایرپاور گرم شدن بیش از حد آن بود.

با این حال بر اساس این خبر مطرح شده، به نظر می‌رسد اپل کماکان مشغول توسعه این محصول است. به گفته جان پروسر، نمونه‌های اولیه این محصول در دست ساخت قرار دارد. «پروسر» خاطرنشان کرده که در حال حاضر هیچکدام از این نمونه‌های اولیه از اپل واچ پشتیبانی نمی‌کنند و برای اپل موضوع پشتیبانی از ساعت هوشمند خود اهمیت زیادی دارد.

این اولین باری نیست که بعد از لغو شدن پروژه ایرپاور، اخبار مربوط به آن منتشر می‌شود. مدتی قبل هم مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اعلام کرد که اپل مشغول ساخت نسخه جایگزین ایرپاور است که به جای سه گجت، فقط یک گجت را به صورت بی‌سیم شارژ می‌کند. این تحلیلگر جزییات بیشتری در رابطه با این موضوع ارائه نداده است.

