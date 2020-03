مشخصات فنی گوشی گلکسی A71 5G فاش شد‍!

روز گذشته وب‌سایت TENNA مشخصات فنی گوشی مورد انتظار گلکسی A71 5G را فاش کرد تا به شایعات اخیر پیرامون عرضه این گوشی دامن بزند.

این اولین باری نیست که در مورد نسخه ۵G گوشی گلکسی A71 می‌شنویم. اخیرا حتی نمره گیگ‌بنچ این محصول نیز منتشر شد و تقریبا از وجود آن مطمئن شده بودیم. در ماه ماه ژانویه سال جاری، گوشی A51 5G‌ را در گیک‌بنچ مشاهده کردیم و یک ماه بعد یعنی ماه فوریه این اتفاق برای A71 5G نیز رخ داد.

حال این گوشی که با شماره مدل SM-A7160 شناخته می‌شود، در وب‌سایت TENNA نیز قرار گرفت و می‌توان گفت مشخصات فنی این محصول نیز بیشتر از قبل فاش شد! آن چیزی که پیش‌تر از این گوشی می‌دانستیم، باتری ۴۳۷۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژر سریع ۲۵ واتی بود. همچنین گفته می‌شد A71 5G با ابعاد ۸.۱ × ۷۵.۵ ×‌ ۱۶۲.۶ میلی‌متر، ۱۸۵ گرم وزن خواهد داشت. متاسفانه در مورد مشخصات نمایشگر و محل تعبیه دوربین سلفی اطلاعی نداریم چون هیچ تصویر یا رندری هم از این محصول منتشر نشده اما بعید به نظر می‌رسد تفاوت زیادی را به نسبت گلکسی A71 در آن شاهد باشیم!

خوشبختانه در مورد مشخصات فنی و دوربین‌های پنل پشتی اطلاعت زیادی منتشر شده. مثلا می‌دانیم این گوشی از پردازنده اگزینوس ۹۸۰ بهره می‌برد که مجهز به مودم ۵G Shannon است! برخلاف اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵، در اگزینوس ۹۸۰، مودم و چیپست ادغام شده هستند. گلکسی A71 5G به ۸ گیگابایت رم نیز در کنار این پردازنده مجهز شده و بعید به نظر می‌رسد با چنین قدرتی قیمت مناسبی داشته باشد! در مورد حافظه داخلی این گوشی چیزی نمی‌دانیم اما قابلیت ارتقا آن به وسیله کارت حافظه جانبی تایید شده است. البته استفاده از حافظه ۶۴/۲۵۶ برای محصولی که قرار است میان‌رده باشد کمی دور از تصور است! بنابراین به احتمال فراوان باید انتظار داشته باشیم این گوشی از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره ببرد.

در پنل پشتی نیز یک دوربین به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل به عنوان دوربین اصلی حضور دارد! سنسوری که کمتر در گوشی‌های رده متوسط سامسونگ مورد استفاده قرار می‌گیرد! در کنار آن، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق نیز وجود دارد تا در پنل پشتی شاهد یک مجموعه قدرتمند از دوربین‌ها باشیم!

دوربین سلفی این گوشی ۳۲ مگاپیکسل است اما از اینکه در کجای نمایشگر تعبیه می‌شود مطمئن نیستیم. سامسونگ در حال حاضر تمام گوشی‌های جدید خود را با نمایشگر حفره‌ای تولید می‌کند و دوربین سلفی را هم دقیقا در مرکز و درون نمایشگر قرار می‌دهد. بعید به نظر می‌رسد A71 5G شکل و شمایل متفاوتی داشته باشد مگر اینکه سامسونگ بخواهد برای تنوع، آن را به سمت چپ یا راست نمایشگر منتقل کند!

در مورد دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به درگاه USB-C،‌ پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری، بلوتوث نسخه ۵.۰ و اندروید ۱۰ اشاره کرد. احتمال دارد سامسونگ در این محصول از رابط کاربری One UI 2.0 استفاده کند اما جای تعجبی هم ندارد اگر شاهد نسخه ۲.۱ این رابط کاربری باشیم که هم اکنون در گوشی‌های سری اس ۲۰ و گلکسی Z Flip مورد استفاده قرار گرفته.

منبع: gsmarena

