بر اساس جدیدترین گزارش مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، این شرکت در چند سال آینده قصد دارد به‌روزرسانی‌های مهمی را برای دوربین آیفون ها عملی کند. بر اساس گزارش‌های مطرح شده، در سال جاری حداقل یکی از آیفون‌ها به جای فناوری لرزشگیر اپتیکال مرسوم، از تکنولوژی حرکت لنز بهره می‌برد و سپس این قابلیت به تمام آیفون‌های سال ۲۰۲۱ راه پیدا می‌کند. برای سال ۲۰۲۲ هم باید انتظار تعبیه دوربین پریسکوپی با زوم حداکثر ۱۰ برابری را داشته باشیم.

مینگ چی خاطرنشان کرده در نیمه دوم سال جاری، شاهد عرضه ۴ مدل آیفون در سه اندازه مختلف خواهیم بود که مشخصا می‌توانیم به مدل ۵.۴ اینچی با دوربین دوگانه، ۶.۱ اینچی با دوربین دوگانه، ۶.۱ اینچی با دوربین سه‌گانه و سنسور ToF و ۶.۷ اینچی با دوربین سه‌گانه و سنسور ToF را داشته باشیم.

بر اساس پیش‌بینی مینگ چی کو، امسال بزرگ‌ترین مدل که مبتنی بر نمایشگر ۶.۷ اینچی است، از فناوری حرکت سنسور بهره می‌برد که به احتمال زیاد به‌عنوان آیفون ۱۲ پرو مکس معرفی خواهد شد و دوربین اصلی آن هم مجهز به سنسور دوربین بزرگ‌تری خواهد بود. در رابطه با تعبیه دوربین پریسکوپی در آیفون‌ها هم هنوز جزییات بیشتری مطرح نشده ولی در هر صورت در حال حاضر آیفون‌های مجهز به چنین دوربینی، قادر به ارائه‌ی زوم حداکثر ۲ برابری هستند ولی دوربین پریسکوپی می‌تواند این مقدار زوم را به ۵ برابر یا حتی ۱۰ برابر برساند.

