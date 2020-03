گوشی ردمی K20 پرو یکی از جذاب‌ترین پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ بود که از دوربین سلفی پاپ‌آپ، تراشه قدرتمند و قیمت بسیار مناسبی بهره می‌برد. دقایقی قبل، شیائومی از دو جانشین برای این گوشی به نام‌های ردمی K30 پرو و K30 پرو زوم رونمایی کرد که ویژگی‌های بسیار جذابی را به ارمغان می‌آورند.

اول از همه باید به دوربین سلفی پاپ‌آپ این گوشی اشاره کنیم که بهره‌گیری از نمایشگر یکپارچه را امکان‌پذیر کرده است. ردمی K30 پرو مجهز به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ است که البته برخلاف بسیاری از گوشی‌های جدید و مدل استاندارد K30، به رفرش ریت ۶۰ هرتز بسنده کرده است. در کمال تعجب، این گوشی علی‌رغم داشتن دوربین پاپ‌آپ، موفق شده رتبه‌بندی IP53 برای مقاومت محدود در برابر پاشیده شدن آب را به دست بیاورد.

قلب تپنده این دو گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ است که یک تراشه ۵G محسوب می‌شود. طبق اعلام ردمی، مدل مبتنی بر ۶/۱۲۸ گیگابایت از رم LPDDR4X و حافظه UFS 3.0 بهره می‌برد ولی مدل‌های دیگر مبتنی بر رم LPDDR5 و حافظه UFS 3.1 هستند.

در پنل پشتی ردمی K30 پرو شاهد دوربین چهارگانه هستیم. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 سونی است که از پس فیلمبرداری با رزولوشن ۸K برمی‌آید. در کنار آن باید به اولتراواید ۱۳ مگاپیکسلی، تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی اشاره کنیم. در ماژول پاپ‌آپ هم یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

تنها تفاوت بین مدل اصلی و مدل زوم در زمینه‌ی دوربین آن‌ها است. مدل زوم هم همچنان مجهز به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی است ولی به جای سنسور ۲ مگاپیکسلی، شاهد تعبیه دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری هستیم. همچنین در این مدل هم دوربین اصلی و هم دوربین زوم دارای لرزشگیر اپتیکال هستند.

انرژی ردمی K30 پرو از جانب باتری ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و به لطف شارژ سریع ۳۳ وات، در عرض ۶۳ دقیقه باتری آن به طور کامل شارژ می‌شود. همچنین مانند بسیاری از پرچم‌داران مقرون به صرفه، برای این گوشی هم شاهد پشتیبانی از شارژ بی‌سیم نیستیم. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به جک هدفون، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و رابط کاربری MIUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ اشاره کنیم.

ارزان‌ترین مدل ردمی K30 پرو با قیمت ۴۲۵ دلار روانه‌ی بازار چین می‌شود که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. برای مدل‌های ۸/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۲۵۶ گیگابایت هم باید به ترتیب ۴۸۰ و ۵۲۳ دلار بپردازید. اگر هم علاقه زیادی به دوربین تله‌فوتو دارید، می‌توانید با پرداخت ۵۳۷ دلار مدل پایه K30 پرو زوم مجهز به ۸/۱۲۸ گیگابایت را خریداری کنید و مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت هم ۵۶۵ دلار قیمت دارد.

در نهایت باید قیمت پایه این گوشی با ردمی K20 پرو را مقایسه کنیم که سال گذشته با قیمت ۲۵۹۹ یوان (۳۶۷ دلار) معرفی شد و گران‌ترین مدل آن هم ۴۲۴ دلار قیمت داشت. آیا به نظر شما ویژگی‌های جدید ردمی K30 پرو ارزش این مقدار افزایش قیمت را دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post ردمی K30 پرو با اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و قیمت ۴۲۵ دلاری معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala