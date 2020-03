گلکسی A31 سامسونگ با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد

دقایقی قبل سامسونگ از جدیدترین گوشی مربوط به خانواده گلکسی A به نام گلکسی A31 رونمایی کرد. این گوشی از نمایشگر ۶.۴ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۱۰۸۰p+ بهره می‌برد و زیر این نمایشگر هم حسگر اثر انگشت تعبیه شده است. دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی این گوشی در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده و به دلیل نسبت تصویر ۲۰:۹، این یک گوشی قدبلند محسوب می‌شود.

در پنل پشتی شاهد دوربین چهارگانه هستیم که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. سامسونگ در بیانیه خبری مربوط به این گوشی به مدل دقیق تراشه اشاره نکرده ولی بر اساس بنچمارک‌های فاش شده، با تراشه هلیو P65 مدیاتک سروکار داریم.

مدل مبتنی بر گیگابایت حافظه رم این گوشی از ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و کاربران می‌توانند مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت هم خریداری کنند. در ضمن به‌لطف پشتیبانی از کارت حافظه microSD می‌توان ظرفیت حافظه را افزایش داد. گلکسی A31 از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که از شارژ سریع ۱۵ وات هم پشتیبانی می‌کند. سامسونگ هنوز در مورد تاریخ عرضه و قیمت آن اظهارنظر نکرده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

