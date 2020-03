در این مطلب قصد داریم بهترین پردازنده‌‌ AMD را برای اهداف گوناگون به شما عزیزان معرفی کنیم تا با هر بودجه‌ای بتوانید مناسب‌ترین پردازنده از این شرکت را خریداری کنید.

پردازنده‌های AMD به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند و بسته به نوع کاربرد شما، مدل‌های مختلفی از آن وجود دارد که می‌توانند نیازتان را برآورده کنند. پردازنده‌های این شرکت در ابتدا آنقدر قدرتمند نبودند که بتوان آن‌ها را رقیبی برای محصولات قدرتمند و پیشرفته اینتل در نظر گرفت اما به مرور زمان و با اعمال سیاست‌های مناسب،‌ AMD بالاخره توانست هم از نظر فناوری در وضعیت بهتری قرار گیرد و هم در برخی از بازارها از رقیب قدر خود پیشی بگیرد!

سری رایزن ۳ این شرکت که سال گذشته روانه بازار شدند هم از نظر توان مصرفی و هم قدرت و قیمت تمام شده، در شرایط مطلوبی قرار دارند و می‌توانند انتخاب‌های بسیار هیجان‌انگیزی برای کاربران با نیازهای متفاوت باشند. برای کامپیوترهای قدرتمند و حرفه‌ای هم سری تردریپر با هسته‌های بالا وجود دارد که معمولا کاربران معمولی به چنین پردازنده‌هایی نیاز نخواهند داشت. اما در اینجا به معرفی بهترین‌های این شرکت می‌پردازیم تا کاربران با بودجه‌های مختلف در خرید خود دقت بیشتری به خرج دهند.

بهترین پردازنده‌‌ AMD در مجموع: Ryzen 5 3600X

پردازنده Ryzen 5 3600X (رایزن ۵ ۳۶۰۰X) یکی از بهترین پردازنده‌های موجود در بازار ایران و جهان است که با هدف گیمینگ و فعالیت‌های نیمه سنگین طراحی شد. آن دسته از کاربرانی که می‌خواهند با بودجه متوسط، بهترین تجربه از بازی و انجام‌ کارهای نرم‌افزاری داشته باشند، قطعا این پردازنده برایشان ایده‌آل‌ترین انتخاب خواهد بود. سوای قیمت خارق‌العاده این محصول، به همراه آن یک فن خنک کننده با کیفیت نیز عرضه می‌شود که می‌تواند آن را در انجام کارهای معمولی در دمای معقولی نگه دارد.

Ryzen 5 3600X از ۶ هسته و ۱۲ رشته با فرکانس پایه ۳.۸ و بیشینه ۴.۴ گیگاهرتز بهره می‌برد! کش سطح ۳ این پردازنده ۳۲ مگابایت است و این یعنی AMD هر آنچه که برای طراحی یک محصول میان‌رده در چنته داشته روی آن پیاده کرده! این پردازنده ضریب باز دارد و کاربر می‌تواند در صورت نیاز آن را اورکلاک کند که در غیر این صورت حتما به یک خنک کننده بهتر نیاز خواهد داشت. Ryzen 5 3600X از رابط PCIe 4.0 بهره می‌برد که به کاربران اجازه می‌دهد با بهره‌مندی از SSDهای PCIe NVMe در سیستم، بالاترین سرعت را در کنار پردازنده قدرتمند خود تجربه کنند!

فراموش نکنید برای بهره‌مندی از ظرفیت کامل این پردازنده نیاز خواهید داشت رم‌هایی با باس ۳۰۰۰ یا ۳۲۰۰ تهیه کنید و نه بیشتر چون نهایت سرعت حافظه رم که این پردازنده از آن پشتیبانی می‌کند ۳۲۰۰ مگاهرتز است پس بهتر است هزینه زیادی برای خرید مدل‌هایی با سرعت بالا نکنید و با خرید یک رم با همین محدوده سرعت، بهترین تجربه را داشته باشید.

شاید تنها نقطه ضعف این محصول، نیاز آن به مادربردهای سری X570 برای بهره‌مندی از رابط PCIe 4.0 باشد! مسلما هر کاربری به چنین مادربرد حرفه‌ای نیازی ندارد و خب به نظر می‌رسد با خرید مادربردهای سری پایین‌تر باید قید این قابلیت جذاب را بزند. البته مشکل خاصی پیش نمی‌آید و کاربر همچنان می‌تواند از SSDهای پر سرعت استفاده کند. همچنین هیچ پردازنده گرافیکی مجتمع هم در آن دیده نمی‌شود و کاربر باید دقت کند برای خرید این محصول حتما از یک گرافیک مجزا نیز استفاده کند. Ryzen 5 3600X در بین پردازنده‌های میان‌رده، از دید بسیاری از کاربران بهترین پردازنده‌‌ AMD برای اهداف گیمینگ و کارهای نرم‌افزاری شناخته شده!

نقاط قوت

۶ هسته در کنار ۱۲ رشته با محدوده فرکانسی ۳.۸-۴.۴ گیگاهرتز

قیمت عالی

ضریب باز برای انجام اورکلاک

بهره‌مندی از خنک‌ کننده با کیفیت

پشتیبانی از PCIe 4.0

نقاط ضعف

نیاز به مادربرد سری X570 برای بهره‌مندی از PCIe 4.0

عدم تجهیز به گرافیک داخلی

این پردازنده در بازار ایران در محدوده ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد، در حالی که محدوده قیمت جهانی آن با توجه به آمازون، ۲۰۰ دلار است!

بیشتر بخوانید: نبرد میان‌رده‌ها: مقایسه پردازنده‌های Ryzen 5 3600، Ryzen 5 3600X و اینتل Core i5 9600K

Ryzen 5 3400G؛ بهترین پردازنده‌‌ AMD برای بودجه‌ محدود

اگر توان خرید سری رایزن ۵ ۳۶۰۰ را ندارید، می‌توانید این پردازنده را در سبد خرید خود قرار دهید! البته این در حالی است که تمایل به خرید پردازنده‌های AMD داشته باشید. برخلاف سری رایزن ۵ ۳۶۰۰، این پردازنده از فناوری ساخت ۱۲ نانومتری بهره می‌برد ولی یکی از نقاط قوت آن بهره‌مندی از گرافیک داخلی Radeon RX Vega 11 با فرکانس ۱۴۰۰ مگاهرتز است!

خود پردازنده ۴ هسته و ۸ رشته با محدوده فرکانسی ۳.۷-۴.۲ گیگاهرتز دارد. کش سطح سه آن ۴ مگابایت است و توان مصرفی آن نیز به ۶۵ وات می‌رسد. حداکثر سرعت رم که می‌تواند با این پردازنده در یک سیستم بکار رود ۲۹۳۳ مگاهرتز است که کاربران می‌توانند با خرید یک رم با باس ۳۰۰۰،‌ به راحتی از تمام پتانسیل پردازنده خود استفاده کنند.

همچنین باید گفت این پردازنده ضریب باز است و می‌توان آن را جهت کارهای سنگین‌ به فرکانس‌های بالاتر نیز اورکلاک کرد. اگرچه هنگام خرید یک خنک کننده خوب نیز درون جعبه قرار دارد اما باز هم پیشنهاد می‌شود جهت اورکلاک از یک خنک کننده بهتر استفاده کنید.

از ضعف‌های این پردازنده هم فقط باید به یک مورد اشاره کرد و آن هم درست همانند Ryzen 5 3600X،‌ نیاز به مادربرد سری X570 برای بهره‌مندی از PCIe 4.0 است. البته به این نکته هم اشاره کردیم که این قابلیت چندان مورد نیاز کاربران نیست و لذا برای لذت بردن از توانایی‌های این پردازنده نیازی به پرداخت هزینه زیاد برای خرید چنین مادربردهایی ندارید. قدرت پردازنده گرافیکی Ryzen 3400G را باید مطلوب ارزیابی کرد. نه آنقدر زیاد که سیستم را بدون گرافیک مجزا استفاده کنید و نه آنقدر ضعیف که نتوان روی آن حساب کرد. طبق گفته‌های وب‌سایت منبع، می‌توان برخی بازی‌ها را حتی به صورت آنلاین با استفاده از گرافیک این محصول تجربه کرد!

نقاط قوت

۴ هسته در کنار ۸ رشته با محدوده فرکانسی ۳.۷-۴.۲ گیگاهرتز

قیمت عالی

ضریب باز برای انجام اورکلاک

بهره‌مندی از خنک‌ کننده با کیفیت

پشتیبانی از PCIe 4.0

گرافیک داخلی با قدرت مطلوب

نقاط ضعف

نیاز به مادربرد سری X570 برای بهره‌مندی از PCIe 4.0

این پردازنده در بازار ایران در محدوده ۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد و قیمت جهانی آن نیز با توجه به آمازون، ۱۹۰ تا بیش از ۲۰۰ دلار است!

Ryzen 5 3600؛ ارزشمندترین پردازنده میان‌ رده AMD

سری X این پردازنده در رتبه اول بهترین محصول مقرون به صرفه‌ شرکت AMD قرار گرفت اما خالی از لطف نیست اگر اشاره‌ای نیز به سری استاندارد آن یعنی Ryzen 5 3600 داشته باشیم که تنها تفاوت آن با نسخه X، به سرعت کلاک پردازنده بر می‌گردد. در واقع این پردازنده در محدوده فرکانسی ۳.۶-۴.۲ گیگاهرتز فعالیت می‌کند و به طور کلی در کمترین و بیشترین مقدار، ۰.۲ گیگاهرتز از سری X فرکانس کمتری دارد!

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که خنک کننده این پردازنده اندکی ضعیف‌تر است که خب فرکانس کمتر می‌تواند توجیه خوبی برای آن باشد. برخلاف پردازنده‌های اینتل که در آن‌ها فقط سری K نشان ضریب باز بودن محصول است، در پردازنده‌های AMD چنین محدودیتی وجود ندارد و حتی آن دسته از محصولاتی که پسوند X هم ندارند می توانند اورکلاک شوند. بنابراین Ryzen 5 3600 هم توانایی اورکلاک شدن دارد تا برای بازی‌ها و کارهای نرم‌افزاری سنگین مناسب باشد. البته باید حتما برای آن یک خنک کننده خوب خریداری کنید.

در دیگر بخش‌ها این پردازنده کاملا مشابه سری X است و فرق خاصی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. بنابراین نقاط قوت و ضعف آن‌ها نیز تقریبا یکی خواهد بود.

نقاط قوت

۶ هسته در کنار ۱۲ رشته با محدوده فرکانسی ۳.۶-۴.۲ گیگاهرتز

قیمت عالی

ضریب باز برای انجام اورکلاک

بهره‌مندی از خنک‌ کننده با کیفیت

پشتیبانی از PCIe 4.0

نقاط ضعف

نیاز به مادربرد سری X570 برای بهره‌مندی از PCIe 4.0

عدم تجهیز به گرافیک داخلی

این پردازنده در بازار ایران در محدوده ۵.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد و قیمت جهانی آن نیز با توجه به آمازون، ۱۷۵ تا بیش از ۲۰۰ دلار است!

بیشتر بخوانید: AMD هم اکنون ۴۰ درصد از سهم پردازنده‌های بازار را در اختیار دارد!

Ryzen 3 3200G؛ بهترین پردازنده‌‌ AMD برای کیس‌های کوچک!

برای آن دسته از کاربرانی که نمی‌توانند هزینه زیادی برای یک پردازنده میان رده بپردازند، خرید Ryzen 3 3200G قطعا یک انتخاب هوشمندانه است! کاربرانی که قصد دارند کیس‌های کوچک و جمع و جور با بهترین سخت‌افزار ممکن را داشته باشند قطعا می‌توانند از این پردازنده ۴ هسته‌ای نهایت استفاده را ببرند.

از ویژگی‌های برجسته این پردازنده ۱۲ نانومتری می‌توان به واحد پردازشگر گرافیکی مجتمع Radeon Vega 8 اشاره کرد که برای انجام کارهای سطح پایین، نیاز به گرافیک مجزا را از بین می‌برد. در کمال تعجب و با قیمت بسیار خوبی که این پردازنده دارد، خنک کننده بسیار خوبی به همراه آن ارائه می‌شود که با توجه به محدوده عملکرد Ryzen 3 3200G، به نظر می‌رسد نیاز به خرید یک خنک کننده اختصاصی را کاهش می‌دهد.

البته باید به این نکته نیز توجه کنید که تجهیز به گرافیک داخلی به این معنا نیست که کاربر می‌تواند هرگونه فعالیتی را با آن انجام دهد. با توجه به قیمتی که پرداخت می‌کنید، همان انتظار را باید از این پردازنده داشته باشید.

Ryzen 3 3200G از ۴ هسته و ۴ رشته با محدوده فرکانسی ۳.۶-۴ گیگاهرتز بهره می‌برد و ضریب آن نیز باز است. کش سطح سه این محصول ۴ مگابایت حافظه دارد و توان مصرفی آن نیز به ۶۵ وات می‌رسد. حداکثر سرعت رم که می‌تواند با این پردازنده در یک سیستم بکار رود ۲۹۳۳ مگاهرتز است که کاربران می‌توانند با خرید یک رم با باس ۳۰۰۰،‌ به راحتی از تمام پتانسیل پردازنده خود استفاده کنند.

نقاط قوت

ارزش خرید بالا

بهره‌مندی از ۴ هسته با محدوده فرکانسی ۳.۶-۴.۰ گیگاهرتز

بهره‌مندی از خنک‌ کننده با کیفیت

گرافیک داخلی

انتخاب مناسب برای کیس‌های فرم Mini-ITX

نقاط ضعف

نیاز به مادربرد سری X570 برای بهره‌مندی از PCIe 4.0

عملکرد نسبتا خوب پردازشگر گرافیکی

Ryzen 3 3200G در بازار ایران در محدوده ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۷۳۰.۰۰۰ تومان تومان قرار می‌گیرد و قیمت جهانی آن نیز با توجه به آمازون، ۹۵ دلار است!

بیشتر بخوانید: اینتل با پردازنده Core i7-10700KF به نبرد AMD خواهد رفت!

Ryzen 9 3900X؛ بهترین انتخاب برای گیمرهای حرفه‌ای

از لحاظ فنی و تجربی، یک پردازنده ۱۲ هسته‌ای ضریب باز با ۲۴ رشته واقعا برای انجام بازی‌های رایانه‌ای بیشتر از آن چیزی است که به آن نیاز داریم! آن هم نه یک سال یا دو سال، شاید برای بیش از ۵ سال هم کاربران به هیچ عنوان نیازی به خرید یک پردازند دیگر حس نکنند!

با این اوصاف اگر بخواهیم استریمینگ را هم در کنار فعالیت‌های گیمینگ در نظر بگیریم، چون بسیاری از استریمرها حین انجام بازی استریم می‌کنند، بنابراین نیاز به یک پردازنده قدرتمند حس می‌شود که همه چیز با بالاترین سرعت ممکن صورت گیرد. بنابراین Ryzen 9 3900X با فناوری ساخت ۷ نانومتری، بهترین پردازنده‌‌ AMD برای این دسته از کاربران می‌تواند باشد!

بدیهی است پشتیبانی از PCIe 4.0 در این پردازنده نیز وجود دارد و ضریب آن نیز باز است! یعنی علاوه بر اینکه ۱۲ هسته این محصول در محدوده فرکانسی ۳.۸-۴.۶ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند، کاربر می‌تواند این مقدار را بیشتر از آن چیزی که هست نیز افزایش دهند! خنک کننده بسیار خوبی هم همراه این محصول قرار گرفته اما با توجه به توان مصرفی ۱۰۵ واتی که دارد، پیشنهاد می‌شود هنگام خرید آن حتما یک خنک کننده (ترجیحا آبی) نیز در سبد محصولات خود قرار دهید.

کش سطح سه این محصول ۶۴ مگابایت حافظه دارد و توان مصرفی آن نیز به ۱۰۵ وات می‌رسد. حداکثر سرعت رم که می‌تواند با این پردازنده در یک سیستم بکار رود ۳۲۰۰ مگاهرتز است و پیشنهاد می‌شود کاربران حتی‌الامکان یک رم با بالاترین باس ممکن (تا ۳۲۰۰ مگاهرتز) برای این پردازنده خریداری کنند که با توجه به قیمت مناسب برخی از برند‌ها، قطعا می‌توان آن‌ها را تهیه کرد.

نقاط قوت

بهره‌مندی از ۱۲ هسته و ۲۴ رشته با محدوده فرکانسی ۳.۸-۴.۸ گیگاهرتز

قیمت مناسب با توجه به کارایی

ضریب باز

نقاط ضعف

نیاز به مادربرد سری X570 برای بهره‌مندی از PCIe 4.0

عدم تجهیز به گرافیک داخلی

این پردازنده در بازار ایران در محدوده ۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان تومان قرار می‌گیرد و قیمت جهانی آن نیز با توجه به آمازون، ۴۲۰ دلار است!

Ryzen Threadripper 3990X؛ بهترین پردازنده‌‌ AMD برای ورک‌استیشن‌

این پردازنده صرفا به عنوان بهترین پردازنده AMD در این لیست قرار گرفته و برای درک بهتر قدرت آن ذکر همین نکته کافی است که سیستم‌ عامل ویندوز و بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر نمی‌توانند از تمام هسته‌های آن استفاده بهینه داشته باشند!

به نظر می‌رسد پردازنده‌های ۳۲ هسته‌ای اصلا AMD را راضی نمی‌کرد و عطش این شرکت به افزودن هسته‌های بیشتر به یک پردازنده باعث شد هیولایی را شاهد باشیم که از ۶۴ هسته و ۱۲۸ رشته بهره می‌برد! این پردازنده فوق‌العاده که تنها ۴۰۰۰ دلار قیمت دارد می‌تواند پردازنده‌های ۲۰.۰۰۰ دلاری زئون اینتل را نیز پشت سر بگذارد و تنها پشتیبانی از میزان رم ۲۵۶ گیگابایتی است که آن را در رسیدن به بلندای قله ناکام می‌گذارد!

میزان کش سطح سوم این پردازنده به ۲۲۸ (!) مگابایت می‌رسد و محدوده فرکانسی آن نیز ۲.۹-۴.۳ گیگاهرتز است! بدیهی است هر آنچه که نیاز داشته باشید Ryzen Threadripper 3990X از عهده انجام آن بر خواهد آمد. AMD این پردازنده را آنقدر قدرتمند ساخته که شاید کمتری کسی اصلا به آن نیاز داشته باشد، چون برای بهره‌مندی از تمام پتانسیل آن به سیستم‌ عاملی چون لینوکس نیاز خواهید داشت.

نقاط ضعف این محصول نیز در جای خود قرار دارند. مثلا قیمت آن ۴۰۰۰ دلار است و طبیعتا هر کسی از عهده خرید آن بر نمی‌آید. دوم اینکه برای استفاده از آن حتما به مادربرد TRx40 نیاز دارید و نه +AM4. سوم اینکه پردازنده گرافیکی داخلی و خنک کننده‌ای هم برای آن در نظر گرفته نشده که عدم وجود خنک کننده را می‌توان توجیه کرد. به عبارتی AMD اگر خنک کننده‌ای مناسب را با این پردازنده همراه می‌کرد قطعا باید شاهد افزایش چشمگیر قیمت آن می‌شدیم.

در نهایت هم باید به این نکته اشاره کنیم که این پردازنده اصلا برای هدف گیمینگ ساخته نشده و بهتر است برای این اهداف، همان پردازنده‌های بالا را مد نظر داشته باشید چون این سری صرفا با هدف رندرینگ، ویرایش ویدئوهای حجیم و فعالیت‌های بسیار سنگین نرم‌افزاری ساخته می‌شوند.

نقاط قوت

بهره‌مندی از ۶۴ هسته و ۱۲۸ رشته

بهترین انتخاب برای اهداف ورک‌استیشن

ضریب باز

۲۲۸ مگابایت کش سطح سوم

نقاط ضعف

گران

عدم تجهیز به گرافیک داخلی

مادربردهای سری TRx40

بدون خنک کننده

این پردازنده در بازار ایران موجود نشده ولی قیمت جهانی آن با توجه به آمازون، ۳۹۰۰ دلار است.

بیشتر بخوانید: AMD با پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰U به امپراطوری چند ساله اینتل پایان می‌دهد!

سخن نهایی

همانطور که در ابتدای متن هم به آن اشاره کردیم، برای داشتن یک تجربه هیجان‌انگیز از بازی‌ها و انجام کارهای مختلف نرم‌افزاری، Ryzen 5 3600X بهترین پردازنده‌‌ AMD است. اگر نیاز دارید پردازنده انتخابی شما از پردازشگر گرافیکی بهره ببرد می‌توانید مدل پیشنهادی شماره دو را در نظر داشته باشید.

برای داشتن تجربه‌ای بی نظیر از بازی و فعالیت‌های نرم‌افزاری سنگین، می‌توانید روی قدرت Ryzen 3900X هم حساب کنید چون وجود ۱۲ هسته در آن به اندازه کافی زیاد هست که بتواند نیاز کاربران را در تمام امور حرفه‌ای گیمینگ برطرف سازد. در نهایت حتما به خاطر داشته باشید که پردازنده انتخابی شما از خانواده AMD باید در کنار یک حافظه رم با باس بالا فعالیت کند. پس این نکته را در خرید پردازنده‌های این شرکت حتما به خاطر بسپارید و نهایت سرعت پشتیبانی شده توسط آن را (ترجیحا) خرید کنید.

نکته آخر هم اینکه همیشه سعی کنید برای اهداف گیمینگ، ابتدا گرافیک و سپس پردازنده را ارتقا دهید و حتما توجه داشته باشید که این دو قطعه از نظر قدرت به خوبی با یکدیگر هماهنگ باشند. شما می‌توانید یک گرافیک بسیار قدرتمند داشته باشید اما یک پردازنده ضعیف می‌تواند تجربه کابوس‌واری از گیمینگ را برایتان فراهم کند.

برای مطمئن شدن از هماهنگی بین پردازنده و گرافیک می‌توانید از این وب‌سایت کمک بگیرید اما قبل از خرید با متخصصین مربوطه نیز مشاوره داشته باشید.

منبع: windowscentral

The post بهترین پردازنده‌های AMD که می‌توان در سال ۲۰۲۰ با بودجه‌های مختلف خریداری کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala