با وجود اینکه تحریم‌های آمریکا مشکلات زیادی برای هواوی ایجاد کرده، ولی این مشکلات جلوی معرفی محصولات جدید را نگرفته و ساعاتی قبل خانواده هواوی P40 رسما معرفی شدند.

همانطور که انتظار داشتیم، هر سه گوشی از مشخصات سخت‌افزاری بسیار جذابی بهره می‌برند که در این میان هواوی P40 پرو پلاس بهترین مشخصات و امکانات را در اختیار دارد. در ادامه می‌توانید به مشخصات هر سه گوشی نگاهی بیندازید.

هواوی P40 پرو پلاس هواوی P40 پرو هواوی P40 نمایشگر ۶.۵۸ اینچ اولد،

رزولوشن ۲۶۴۰ در ۱۲۰۰

۹۰ هرتز

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر ۶.۵۸ اینچ اولد،

رزولوشن ۲۶۴۰ در ۱۲۰۰

۹۰ هرتز

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر ۶.۱ اینچ اولد

رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰

۶۰ هرتز

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر تراشه کایرین ۹۹۰

پردازنده ۸ هسته‌ای شامل:

۲ هسته‌ی ۲.۸۶ گیگاهرتزی Cortex-A76

2 هسته‌ی ۲.۳۶ گیگاهرتزی Cortex-A76

4 هسته‌ی ۱.۹۵ گیگاهرتزی Cortex-A55

واحد پردازش عصبی دوگانه

پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP16 GPU کایرین ۹۹۰

پردازنده ۸ هسته‌ای شامل:

۲ هسته‌ی ۲.۸۶ گیگاهرتزی Cortex-A76

2 هسته‌ی ۲.۳۶ گیگاهرتزی Cortex-A76

4 هسته‌ی ۱.۹۵ گیگاهرتزی Cortex-A55

واحد پردازش عصبی دوگانه

پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP16 GPU کایرین ۹۹۰

پردازنده ۸ هسته‌ای شامل:

۲ هسته‌ی ۲.۸۶ گیگاهرتزی Cortex-A76

2 هسته‌ی ۲.۳۶ گیگاهرتزی Cortex-A76

4 هسته‌ی ۱.۹۵ گیگاهرتزی Cortex-A55

واحد پردازش عصبی دوگانه

پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP16 GPU رم ۸ گیگابایت ۸ گیگابایت ۸ گیگابایت حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۱۲۸ گیگابایت دوربین‌ها دوربین‌های اصلی:

دوربین ۵۰ مگاپیکسلیRYYB با لرزشگیر اپتیکال

دوربین اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی

دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری و لرزشگیر اپتیکال

دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری و لرزشگیر اپتیکال

سنسور ToF

دوربین سلفی:

دوربین ۳۲ مگاپیکسلی

سنسور مادون قرمز دوربین‌های اصلی:

دوربین ۵۰ مگاپیکسلیRYYB با لرزشگیر اپتیکال

دوربین اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی

دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابری و لرزشگیر اپتیکال

سنسور ToF

دوربین سلفی:

دوربین ۳۲ مگاپیکسلی

سنسور مادون قرمز دوربین‌های اصلی:

دوربین ۵۰ مگاپیکسلیRYYB با لرزشگیر اپتیکال

دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی

دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری و لرزشگیر اپتیکال

دوربین سلفی:

دوربین ۳۲ مگاپیکسلی باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت

شارژ سیمی ۴۰ وات

شارژ بی‌سیم ۴۰ وات ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت

شارژ سیمی ۴۰ وات

شارژ بی‌سیم ۲۷ وات ۳۸۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت

شارژ سیمی ۲۲.۵ وات نرم‌افزار EMUI 10.1

اندروید ۱۰ EMUI 10.1

اندروید ۱۰ EMUI 10.1

اندروید ۱۰

اول از همه باید بگوییم که هر سه گوشی مجهز به تراشه ۵G کایرین ۹۹۰ هستند که البته شبکه‌های ۵G مبتنی بر امواج میلی‌متری را پشتیبانی نمی‌کند ولی کاربران می‌توانند از فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز بهره ببرند. هر سه گوشی مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم هستند و مدل استاندارد از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و مدل پرو هم از ۲۵۶ گیگابایت حافظه بهره می‌برد. بهترین مدل یعنی هواوی P40 پرو پلاس هم مبتنی بر ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی است که هر سه مدل به‌لطف پشتیبانی از کارت‌های حافظه نانو مموری می‌توانند حافظه خود را افزایش دهند.

از دیگر تفاوت‌های بین این گوشی‌ها می‌توانیم به باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۲۲.۵ وات P40 اشاره کنیم که از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی نمی‌کند. در همین حین، مدل‌های P40 پرو و پرو پلاس مجهز به باتری ۴۲۰۰ میلی‌امپر ساعتی و شارژ سیمی و ۴۰ وات هستند و مدل پلاس از شارژ بی‌سیم ۴۰ وات و مدل پرو از شارژ بی‌سیم ۲۷ وات پشتیبانی می‌کند.

در مورد دوربین‌های گوشی‌های هواوی P40 چه می‌توان گفت؟

یکی دیگر از وجوه مشترک هر سه مدل، بهره‌گیری از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال است. این سنسور مانند نسل قبلی برای عملکرد بهتر در محیط‌های کم‌نور، از فیلتر رنگی RYYB بهره می‌برد و به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند تصاویر ۱۲.۵ مگاپیکسلی ثبت کند. هر سه گوشی مجهز به دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هستند ولی مدل‌های پرو و پرو پلاس در کنار این دوربین از سنسور مادون قرمز برای تشخیص چهره هم بهره می‌برند.

در کنار دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، مدل استاندارد هواوی P40 از دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری بهره می‌برد. در این بین، ماژول دوربین هواوی P40 پرو مجهز به سنسور ToF، اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابری هم هست. در نهایت هم هواوی P40 پرو پلاس به غیر از دوربین اصلی، از دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با زوم ۱۰ برابری، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری، اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی و سنسور ToF هم بهره می‌برد.

در مورد مشخصات سخت‌افزاری گوشی‌های هواوی P40 چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post مروری بر مشخصات سخت‌افزاری گوشی‌های هواوی P40؛ تکامل یا تحول؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala