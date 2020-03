گرافیک GeForce RTX 3090 احتمالا به ۱۲ گیگابایت حافظه اختصاصی مجهز خواهد شد!

طبق آخرین شنیده‌ها، به نظر می‌رسد گرافیک انویدیا GeForce RTX 3090 که با نام GA102 شناخته می‌شود قرار است با ۱۲ گیگابایت حافظه داخلی با سرعت ۱۸ گیگابیت بر ثانیه و ۴۹۹۲ هسته پردازشی CUDA روانه بازار شود!

در حال حاضر این خبر باید به عنوان یک شایعه بسیار محتمل در نظر گرفته شود چون تنها این وب‌سایت نیست که به این نکته اشاره کرده و در جاهای دیگر نیز در مورد آن شنیدیم. دلیل آن هم این است که شخصی با نام کاربری @kopite7kimi در توییتر این خبر را منتشر کرده. او یکی از مورد اعتمادترین منبع‌هایی است که در مورد محصولات انویدیا افشاگری می‌کند و لذا احتمالا حرف‌های او در این رابطه نیز درست از آب در خواهد آمد!

در کنار دیگر شایعات اخیر در مورد معماری Ampere، این شخص ادعا کرد انویدیا در حال طراحی یک گرافیک با نام رمز GA 102 بوده که RTX 3090 نام دارد و قرار است در بین گرافیک‌های آینده انویدیا شاهد رونمایی از آن باشیم! RTX 3090 یک گرافیک بسیار قدرتمند است که احتمالا از ۴۹۹۲ هسته پردازشی CUDA بهره می‌برد. (این مقدار کمتر از چیزی است که قبلا اعلام شده). این گرافیک از ۳۹ خوشه پردازش بافت (Texture Processing Clusters) بهره می‌برند که سه تا بیشتر از تعداد بکار رفته در پیکربندی TU102 از نسل قبل است!

بیشتر بخوانید: با خرید یک لپ تاپ ارزان قیمت، بازی‌های روز را با بهترین کیفیت تجربه کنید!

علاوه بر @kopite7kimi، کاربر دیگری تحت عنوان @Ragdoll_Kitties نیز از گرافیک‌ جدید یاد کرده و آن را «THE ULTIMATE GEFORCE» نامیده که یعنی قدرتمندترین گرافیک Geforce! او هم اعلام کرد ۱۲ گیگابایت رم GDDR6 با سرعت ۱۸ گیگابیت بر ثانیه، بخشی از مشخصات گرافیک RTX 3090 هستند. همچنین در خبرهای دیگر و این خبر هم گفته شده که محصول جدید در ماه آگوست یا دیرتر معرفی می‌شوند و این با خبرهای قبلی که گفته می‌شد این محصول در فصل سوم و چهارم ۲۰۲۰ راهی بازار می‌شوند مطابقت دارد!

گفته می‌شود سری Ampere قرار است مبتنی بر لیتوگرافی ۱۰ نانومتری باشد و لذا مشخص نیست باید انتظار چه تغییراتی در سطح عملکرد این گرافیک‌ها به نسبت نسل قبل داشته باشیم اما اگر حقیقت داشته باشد، به نظر می‌رسد AMD در این بخش برتری محسوسی به نسبت محصولات انویدیا خواهد داشت. حال باز هم باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد چون معمولا روی کاغذ AMD مشخصات مشابهی دارد ولی در عمل انویدیا همیشه پیروز است!

بیشتر بخوانید: مقایسه گرافیک‌ RTX 2060 با رادئون RX 5600 XT؛ نبرد میان‌رده‌ها در ۳۲ بازی مختلف!

منبع: notebookcheck

The post گرافیک GeForce RTX 3090 احتمالا به ۱۲ گیگابایت حافظه اختصاصی مجهز خواهد شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala