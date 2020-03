مشخصات فنی و تصویر رندر رسمی وان پلاس ۸ پرو سبز رنگ لو رفت

اولین بار چند ماه پیش بود که حساب کاربری @OnLeaks در توییتر، رندرهای سه بعدی از وان پلاس ۸ پرو منتشر کرد. حالا اما او ادعا می‌کند که به تصویر زیر که رندر رسمی این گوشی است دسترسی پیدا کرده است. وی همچنین در کنار این رندر رسمی، مشخصات فنی این گوشی را فاش ساخته است. گفته‌های @OnLeaks با چیزهایی که پیش‌تر درباره مشخصات فنی این گوشی خوانده بودیم همخوانی دارد.

برای شروع باید بگوییم که این گوشی نمایشگر ۶.۷۸ اینچی دارد که پنل آن از نوع AMOLED است و در کناره‌ها، دارای خمیدگی است. همچنین دوربین سلفی گوشی هم درون حفره‌ای در داخل این نمایشگر قرار گرفته که این یعنی دیگر خبری از دوربین سلفی پاپ‌آپ در جدیدترین پرچمدار وان پلاس نخواهد بود. جدا از این موارد، نمایشگر وان پلاس ۸ پرو نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز دارد که از این نظر با پرچمداران سامسونگ رقابت خواهد کرد. دوربین سلفی قرار گرفته درون نمایشگر نیز گفته شده رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی خواهد داشت.

در بخش پشتی وان پلاس ۸ پرو قرار است شاهد دو دوربین ۴۸ مگاپیکسلی باشیم که یکی دوربین اصلی خواهد بود و دیگری دوربین اولترا واید است. جدا از این دو دوربین، دو دوربین ۸ و ۵ مگاپیکسلی هم در این بخش قرار گرفته‌اند که هنوز کاربرد آن‌ها مشخص نیست. اما احتمالا سنسور ۸ مگاپیکسلی برای تله فوتو خواهد بود.

وان پلاس ۸ پرو قرار است دوتا از مشکلاتی که درباره گوشی‌های وان پلاس شمرده می‌شد را رفع کند. اولین آن‌ها، اضافه شدن پشتیبانی از شارژ بی‌سیم تا سرعت ۳۰ وات است. همچنین این گوشی قادر خواهد بود تا به صورت معکوس، دستگاه‌های دیگر را با تکنولوژی شارژ بی‌سیم و تا سرعت ۳ وات شارژ کند. شارژ کابلی در این گوشی نیز گفته شده که همچنان سرعت ۳۰ واتی خواهد داشت و ظرفیت باتری هم گفته شده ۴۵۱۰ میلی‌آمپری است.

دومین مشکلی که در این گوشی دیگر شاهد آن نخواهیم بود، وجود گواهی برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است. وان پلاس ۸ پرو قرار است با گواهی IP68 همراه باشد تا در این زمینه هم از رقبای پرچمدار خود چیزی کم نداشته باشد. رنگ سبز نعنایی که در تصویر بالا می‌بینیم هم رنگ جدید این محصول خواهد بود.

مثل همیشه باید انتظار بهترین پردازنده حال حاضر را در پرچمدار وان پلاس داشته باشیم که این یعنی اسنپدراگن ۸۶۵ در این گوشی حاضر خواهد بود. همچنین این گوشی هم مثل نسل قبلی خود از شبکه ۵G پشتیبانی خواهد کرد اما مشخص نیست که آیا تمام نسخه‌ها از ۵G پشتیبانی می‌کنند یا خیر. مدل پایه وان پلاس ۸ پرو با حافظه رم ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و مدل رده‌بالا‌تر، با رم ۱۲ و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی همراه خواهد بود.

این گوشی قرار است در تاریخ ۲۷ فروردین ماه معرفی شود و هنوز خبری از قیمت این گوشی منتشر نشده است. شما درباره وان پلاس ۸ پرو و رنگ جدید آن چه فکر می‌کنید؟

