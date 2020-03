روز گذشته تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مینگ چی کو، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که اپل در سال ۲۰۲۱ قصد دارد چندین کامپیوتر دسکتاپ و لپ‌تاپ مک را با پردازنده ARM ساخت خود روانه‌ی بازار کند. «کو» معتقد است که پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM به طور قابل توجهی مزیت رقابتی کامپیوترهای مک را افزایش خواهند داد و به اپل اجازه می‌دهند مدل‌های مک را بدون اتکا به رویکردهای شرکت اینتل به بازار عرضه کند. از دیگر مزیت‌ها هم می‌توان به کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه پردازنده‌ها و تمایز سخت‌افزاری بیشتر نسبت به کامپیوترهای ویندوزی اشاره کرد.

مدتی قبل، این تحلیلگر گفته بود که نخستین مک‌بوک‌های مبتنی بر این پردازنده‌ها در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ عرضه خواهند شد. در مقایسه با پردازنده‌های x86 ساخت اینتل یا AMD، طراحی‌های ARM معمولا در گجت‌هایی مانند گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند که بخشی از این موضوع به بهینه بودن مصرف انرژی آن‌ها برمی‌گردد. به همین خاطر محصولاتی مانند آیپد بدون نیاز به داشتن فن می‌توانند عمر باتری بالایی برای کاربران به ارمغان بیاورند. با توجه به اینکه تراشه‌های سری A اپل روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند، بهره‌گیری از این تراشه‌ها برای کامپیوترهای مک رویکرد منطقی به نظر می‌رسد.

در هر صورت با توجه به این خبرها، به نظر می‌رسد سال آینده قرار است کامپیوترهای مک مبتنی بر پردازنده‌های ARM، سروصدای زیادی راه بیندازند. اپل معمولا چنین خبرهایی را در کنفرانس سالانه WWDC اعلام می‌کند که بخش حضوری کنفرانس امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و قرار است در یک تاریخ نامشخص به‌صورت آنلاین برگزار شود.

