صنعت موبایل مانند دیگر صنایع به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. در این میان حتی بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند هم در برابر این رکود مصون نبوده و جدیدترین پرچم‌داران این شرکت فروش بسیار ناامیدکننده‌ای داشته‌اند. بر اساس گزارش ارائه شده توسط Seoul Economic Daily، خانواده گلکسی اس ۲۰ در مقایسه با آمار فروش گلکسی اس ۱۰ در مدت مشابه سال گذشته، توانسته‌اند فروش ۶۰ درصدی داشته باشند. این ارقام تا زمان انتشار گزارش مالی مربوط به پایان این فصل مالی، ممکن است بدتر هم بشود.

ما هنوز در مورد آمار فروش دیگر گوشی‌های این شرکت اطلاعاتی در دست نداریم ولی در مورد خانواده گلکسی اس ۲۰ می‌توانیم بگوییم که عملکرد آن‌ها تا حدی بدتر از میانگین جهانی محسوب می‌شود. چند روز قبل گزارشی منتشر شد که در آن آمده طی ماه گذشته، فروش گوشی‌ها نسبت به سال قبلی حدود ۳۹ درصد کاهش داشته و شاهد کاهش ۳۸ درصدی عرضه گوشی‌ها هستیم. با توجه به اینکه ظاهرا فروش خانواده گلکسی اس ۲۰ حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از حد انتظار است، سامسونگ آسیب زیادی متحمل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سامسونگ این هفته یک کنفرانس خصوصی غیررسمی را با چندین شرکت امنیتی برگزار کرده تا به این وضعیت رسیدگی کند. تحلیلگران بازار انتظار دارند که عملکرد کلی سهام سامسونگ به روند نزولی خود ادامه دهد و در حال حاضر سهام این شرکت با کاهش ۱.۷۵ درصدی روبرو شده است.

همچنین باید انتظار کاهش فروش دیگر محصولات سامسونگ مانند کامپیوترها، نمایشگرها و گجت‌های خانگی را هم داشته باشیم. از طرف دیگر، به دلیل افزایش تقاضا از طرف دیتا سنترها، احتمالا شاهد روند صعودی بخش نیمه‌هادی سامسونگ خواهیم بود. سامسونگ از اظهارنظر در مورد این خبر خودداری کرده است.

منبع: Android Authority

The post فروش خانواده گلکسی اس ۲۰ تا حالا ناامیدکننده بوده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala