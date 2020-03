گوشی‌های سری P هواوی همواره در زمینه‌ی عکاسی امکانات جذابی به ارمغان می‌آورند و دوربین خانواده هواوی P40 هم از این قاعده مستثنا نیست. هواوی برای نسل جدید پرچم‌داران خود از تکنولوژی‌های نوآورانه‌ای استفاده کرده و در این مطلب قصد داریم نگاهی به قابلیت‌های این دوربین‌ها بیندازیم.

مقایسه دوربین‌های خانواده هواوی P40

سه عضو جدید سری P گوشی‌های هواوی P40، P40 پرو و P40 پرو پلاس هستند. ماژول دوربین هرکدام از آن‌ها تفاوت‌هایی با دیگر اعضا دارد و از دوربین سه‌گانه هواوی P40 آغاز و به دوربین پنج‌گانه هواوی P40 پرو پلاس ختم می‌شود. اگرچه تمام این دوربین‌ها ویژگی‌های مشترک زیادی دارند، ولی در عین حال باید به تفاوت‌های قابل توجه آن‌ها هم اشاره کنیم. در ادامه می‌توانید مشخصات دوربین این گوشی‌ها را مشاهده کنید.

هواوی P40 پرو پلاس هواوی P40 پرو هواوی P40 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل

اندازه: ۱/۱.۲۸ اینج

دیافراگم: F/1.9

فاصله کانونی: ۲۳ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال ۵۰ مگاپیکسل

اندازه: ۱/۱.۲۸ اینج

دیافراگم: F/1.9

فاصله کانونی: ۲۳ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال ۵۰ مگاپیکسل

اندازه: ۱/۱.۲۸ اینج

دیافراگم: F/1.9

فاصله کانونی: ۲۳ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم ۴۰ مگاپیکسل

لنز اولترا واید

دیافراگم: F/1.8

فاصله کانونی: ۱۸ میلی‌متر ۴۰ مگاپیکسل

لنز اولترا واید

دیافراگم: F/1.8

فاصله کانونی: ۱۸ میلی‌متر ۱۶ مگاپیکسل

لنز اولترا واید

دیافراگم: F/2.2

فاصله کانونی: ۱۷ میلی‌متر دوربین سوم ۸ مگاپیکسل

لنز پریسکوپی با زوم ۱۰ برابری

دیافراگم: F/4.4

فاصله کانونی: ۲۴۰ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال ۱۲ مگاپیکسل

لنز پریسکوپی با زوم ۵ برابری

دیافراگم: F/3.4

فاصله کانونی: ۱۲۵ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال ۸ مگاپیکسل

لنز تله‌فوتو با زوم ۳ برابری

دیافراگم: F/2.4

فاصله کانونی: ۸۰ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال دوربین چهارم ۸ مگاپیکسل

لنز تله‌فوتو با زوم ۳ برابری

دیافراگم: F/2.4

فاصله کانونی: ۸۰ میلی‌متر

دارای لرزشگیر اپتیکال سنسور ToF دارد دارد ندارد

سنسورهای بزرگ‌تر و بهتر

دوربین اصلی هر سه گوشی، مبتنی بر سنسور ۵۰ مگاپیکسلی RYYB است. اول از همه باید بگوییم نسبت به سنسور ۴۰ مگاپیکسلی نسل قبلی، شاهد تعبیه مگاپیکسل‌های بیشتری هستیم. این سنسور به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، می‌تواند تصاویر ۱۲.۵ مگاپیکسلی ثبت کند. اگر هم به ثبت تصاویر با رزولوشن کامل علاقه دارید، در اپلیکیشن دوربین باید این گزینه را فعال کنید.

فیلتر رنگ RYYB (به جای RGGB) بعد از موفقیت در سال گذشته، بار دیگر در نسل جدید گوشی‌های سری P هواوی مورد استفاده قرار گرفته است. در سنسورهای RYYB، پیکسل‌های زرد به جای پیکسل‌های سبز مورد استفاده قرار می‌گیرند و با این کار سنسور می‌تواند ۴۰ درصد نور بیشتری دریافت کند که این امر منجر به بهتر شدن جزییات تصاویر و بهبود عملکرد در محیط‌های کم‌نور می‌شود.

اما در این بین، مهم‌ترین ویژگی دوربین اصلی سنسور غول‌پیکر ۱/۱.۲۸ اینچی آن است. سنسورهای بزرگ‌تر نور بیشتری ثبت می‌کنند و تصاویر شفاف‌تر با محدوده دینامیکی بهتری خلق می‌شود. برای مقایسه می‌توانیم بگوییم که گوشی‌های هواوی P30 پرو و گلکسی اس ۲۰ مجهز به سنسور ۱/۱.۷ اینچی هستند و بسیاری از پرچم‌داران شامل گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس از سنسور ۱/۱.۷ اینچی بهره می‌برند. هرچه سنسور بزرگ‌تر باشد، نتیجه نهایی بهتر است و در ادامه می‌توانید مقایسه تصویر ثبت شده با هواوی P40 (سمت راست) و گوگل پیکسل ۴ (سمت چپ) در محیطی بسیار کم‌نور را مشاهده کنید که برتری دوربین P40 را نشان می‌دهد.





نزدیک‌ترین رقیب این سنسور، دوربین اصلی گلکسی اس ۲۰ اولترا است که البته با داشتن اندازه ۱/۱.۳۳ اینچ، اندکی کوچک‌تر محسوب می‌شود. البته این سنسور به دلیل داشتن رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی، از پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری یا در حالت ترکیبی از پیکسل‌های ۲.۴ میکرومتری بهره می‌برد. سامسونگ با استفاده از ترکیب ۹ پیکسل مجاور، تصاویر ۱۲ مگاپیکسلی ایجاد می‌کند ولی P40 با ترکیب هر ۴ پیکسل عکس‌های ۱۲.۵ مگاپیکسلی ثبت می‌کند. در نهایت سنسور هواوی با فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند اندازه هر پیکسل را به ۲.۴۴ میکرومتر برساند. برای مقایسه اندازه این دو سنسور و تعدادی از سنسورهای دیگر، می‌توانید تصویر زیر را مشاهده کنید. البته اندازه سنسور و پیکسل فقط بخشی از قضیه هستند و در این زمینه، کیفیت لنزها و پردازش تصویر هم نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

زوم اپتیکال ۱۰ برابری

اگر دوربین پریسکوپی با زوم ۵ برابری P30 پرو برای شما بسیار جذاب بوده، پس بدون شک زوم ۱۰ برابری اپتیکال هواوی P40 پرو پلاس هم می‌تواند نظر شما را جلب کند. کلید دستیابی به چنین قابلیت جذابی، بهره‌گیری از طراحی پریسکوپی برای دوربین موبایل است. فاصله کانونی بیشتر به معنای مسافت بیشتر بین لنز و سنسور است. با رویکردهای معمول، عملی کردن چنین قابلیتی منجر به ضخامت بسیار زیاد ماژول دوربین می‌شود و به همین خاطر شرکت‌های متعددی مانند هواوی به بهره‌گیری از طراحی پریسکوپی روی آورده‌اند. در این طراحی، لنز و سنسورها در زاویه‌ای ۹۰ درجه درون بدنه تعبیه می‌شوند و نور از طریق آینه روانه‌ی سنسور می‌شود.

هواوی برای عملی کردن زوم اپتیکال ۱۰ برابری، نسل قبلی این دوربین را بازطراحی کرده است. همان‌طور که گفتیم با افزایش فاصله بین لنز و سنسور می‌توان زوم اپتیکال را بیشتر کرد. از آنجایی که بدنه گوشی فضای بسیار محدودی دارد، هواوی با تعبیه چند منشور توانسته مسافت رسیدن نور به سنسور را افزایش دهد. چنین راهکاری بسیار هوشمندانه است ولی احتمالا چنین فرایندی منجر به کاهش کیفیت تصاویر ثبت شده می‌شود که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.

برای اینکه فاصله بین زوم ۱۰ برابری و دیگر دوربین‌ها به خوبی پر شود، هواوی P40 پرو پلاس از دوربین تله‌فوتو با زوم ۳ برابری هم بهره می‌برد که مبتنی بر سنسور RYYB است.

فوکوس خودکار تشخیص فاز هشت‌گانه

ثبت تصاویر اکشن و پرتحرک یک هنر است و اگر دوربین شما از فوکوس خودکار بسیار سریعی بهره ببرد، چنین کاری بسیار ساده‌تر می‌شود. خوشبختانه، گوشی‌های هواوی P40 از سیستم فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز هشت‌گانه بهره می‌برند. هر یک از پیکسل‌های موجود در سنسور تصویر شامل یک فتودیود تشخیص فاز با یک فتوسایت جذب نور است. این یعنی تک‌تک پیکسل‌های موجود در این سنسور برای کمک به فوکوس کردن وارد عمل می‌شوند. به همین خاطر شاهد فوکوس خودکار سریع‌تری هستیم. در تصویر GIF پایین، می‌توانید سرعت فوق‌العاده فوکوس دوربین هواوی P40 را مشاهده کنید.

سیستم کاهش نویز BM3D

تراشه کایرین ۹۹۰ و پردازشگر سیگنال تصویر (ISP) آن، مرکز اصلی پردازش تصاویر گوشی‌های هواوی P40 محسوب می‌شوند. این قطعات سخت‌افزاری، سیستم کاهش نویز BM3D را برای این گوشی‌ها به ارمغان آورده‌اند که از الگوریتم‌های پیشرفته‌ای برای این موضوع استفاده می‌کنند. به صورت خلاصه، این الگوریتم‌ها تلاش می‌کنند که در عین کاهش نویز تصاویر، جزییات را تا حد ممکن نگه دارند تا در نهایت در شرایط نوری مختلف تصاویر باکیفیتی ثبت شود.

در ادامه می‌توانید تصویر کراپ شده مربوط به P30 پرو (سمت راست) و P40 پرو (سمت چپ) که در محیط بسیار کم‌نوری ثبت شده مشاهده کنید. همان‌طور که می‌بینید، تصویر P40 پرو از جزییات بسیار بیشتری بهره می‌برد.





البته این الگوریتم‌ها محدود به گوشی‌های هواوی P40 نیستند و برای نخستین بار در هواوی میت ۳۰ پرو پدیدار شده‌اند.

موتور XD Fusion

هواوی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای پردازش تصاویر سابقه زیادی دارد و بسیاری از جدیدترین پیشرفت‌های صورت گرفته زیر مجموعه موتور XD Fusion قرار می‌گیرند که سومین نسل موتور هوش مصنوعی هواوی برای عکس‌برداری محسوب می‌شود.

موتور XD Fusion برای اجرای الگوریتم‌های پیشرفته خود از توان تراشه کایرین ۹۹۰، پردازشگر سیگنال تصویر و واحد پردازش عصبی استفاده می‌کند. این موتور می‌تواند چندین فریم را با استفاده از چند دوربین به طور همزمان ثبت کند و برای کارهای مختلفی مانند شناسایی سوژه موردنظر و اعمال تغییرات، از آن‌ها بهره می‌برد. با شناسایی دقیق سوژه‌ها و محیط، الگوریتم‌ها جزییات زیادی را استخراج می‌کنند و می‌توانند ویرایش‌هایی برای بهبود رنگ و محدوده دینامیکی انجام دهند. همچنین این موتور پیشرفته برای زوم هیبریدی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند کیفیت بهتری به ارمغان بیاورد. بخشی از مأموریت هواوی در نسل جدید پرچم‌داران خود ساده‌تر کردن فرایند عکاسی است و به نظر می‌رسد هوش مصنوعی مؤلفه کلیدی این شرکت برای رسیدن به هدف مذکور است.

دوربین گوشی‌های هواوی P40 به لطف داشتن سخت‌افزار و نرم‌افزار قدرتمند در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارند. برای اظهارنظر دقیق در مورد کیفیت دوربین این گوشی‌ها، باید مورد بررسی گسترده قرار بگیرند ولی فعلا با توجه به همین اطلاعات، در مورد دوربین‌های خانواده هواوی P40 چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

