بریدگی نمایشگر آیفون یا همان ناچ معروف یکی از ترندهای دنیای گوشی‌های هوشمند است که اولین بار در سال ۲۰۱۷ به همراه آیفون X معرفی شد. اکنون اپل قصد دارد این ویژگی را به دنیای کامپیوترهای مک نیز بیاورد که این یعنی در آینده‌ای نزدیک شاهد تجهیز رایانه‌های مک به سیستم تشخیص چهره خواهیم بود.

به‌تازگی پتنتی فاش شده است که از تمایل اپل به تجهیز مک به سیستم تشخیص چهره این شرکت یا همان Face ID خبر می‌دهد. در این طرح به روشی برای تشخیص هویت بیومتریک اشاره شده است که برای لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های دسکتاپ مناسب به‌نظر می‌رسد. در این روش از چند سنسور برای تاباندن نور به کاربر و سپس تشحیص الگوی بازتاب شده از نور استفاده می‌شود تا هویت کاربر تشخیص داده شود. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این شیوه بسیار شبیه به فناوری Face ID است که در آیفون‌ها و آیپدهای چند سال اخیر به کار گرفته شده است؛ تشخیص چهره این دستگاه‌ها نیز با استفاده از تاباندن نور مادون قرمز از چهره کاربر یک نقشه سه‌بعدی تهیه می‌کند.

با توجه به تصاویر کشف شده از این طرح، به‌نظر می‌رسد اپل قصد دارد با طراحی مجدد نمایشگر مک فضایی مشابه ناچ آیفون در آن ایجاد کند که میزبان سنسورهای تشخیص چهره باشد. تمامی آیفون‌های تولید شده پس از سال ۲۰۱۷ به این بریدگی در بالای نمایشگر خود مجهز هستند که محل قرار گرفتن دوربین سلفی و سنسورهای مرتبط با Face ID است.

پتنت ثبت شده از سوی اپل از احتمال استفاده از فناوری مشابه برای رایانه‌های مک می‌گوید و شامل تصاویری است که لپ‌تاپ‌های خانواده مک و مانیتورهای مستقل مک را با بریدگی شبیه به ناچ آیفون به نمایش گذاشته‌اند.

حضور ناچ در آیفون‌ها و سپس گوشی‌های دیگر از همان ابتدا با نقدهایی همراه بود و رسانه‌های بزرگ هر یک اپل را به‌خاطر این طراحی سرزنش کردند. برای مثال، The Outline در یک واکنش سریع اپل را «بد در طراحی» توصیف کرد و The Verge و CNET نیز تصمیم اپل برای این طراحی را زیر سوال بردند. با این حال، ناچ به سرعت به یک استاندارد فراگیر در میان گوشی‌های هوشمند تبدیل شد.

اضافه شدن Face ID و طراحی جدید شامل بریدگی به مک می‌تواند سبب یکپارچگی بیشتر میان محصولات اپل شود و خلق قابلیت‌های جدید و تجربه‌های کاربری پایدار بین مک، آیفون و آیپد را برای اپل ساده‌تر کند.

البته ممکن است این پتنت هم مانند بسیاری از پتنت‌های دیگر به این زودی وارد فاز اجرایی نشود و یا حتی در حد یک طرح باقی بماند و هیچ‌گاه به مرحله تولید نرسد. در طول سال‌های گذشته اپل پتنت‌های زیادی را درباره فناوری‌ها و دستگاه‌های جدید به ثبت رسانده که تا کنون هیچ یک از آن‌ها در قالب یک محصول نهایی راهی بازار نشده‌اند، مانند آیفونی با نمایشگر لوله شونده و یا ابزاری پوشیدنی که نمایشگر آن دور مچ دست بسته می‌شود.

