هواوی روز گذشته از گوشی‌های سری P40 خود رونمایی کرد. این گوشی‌ها شامل هواوی P40، P40 پرو و P40 پرو پلاس هستند و با شناختی که اخیرا از این شرکت کسب کردیم می‌دانیم دوربین، مهم‌ترین فاکتور این گوش‌هاست! قیمت پایه این محصولات به ترتیب ۸۸۰ دلار، ۱۱۰۰ دلار و ۱۵۴۰ دلار است و در ماه ژانویه نیز به طور رسمی در بازار در دسترس قرار می‌گیرند. به دلیل وجود تحریم، هیچ یک از این سه گوشی رسما در بازار آمریکا به فروش نمی‌رسند و هیچ یک هم از سرویس‌های شرکت گوگل بهره نمی‌برند.

مدل استاندارد این محصولات یعنی P40، سه دوربین در پنل پشتی خود می‌بیند. مدل پرو ۴ دوربین و مدل پرو پلاس نیز از ۵ دوربین بهره می‌برد. یکی از اقدام‌های جالب هواوی، مجهز کردن هر سه مدل به دوربین ۵۰ مگاپیکسلی است که اندازه سنسور در آن‌ها برای جذب نور بیشتر در محیط‌های کم نور بزرگ‌تر شده. مدل استاندارد در کنار دوربین اصلی به یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض و ۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال نیز مجهز شده.

در مدل پرو اندازه سنسور فوق عریض به ۴۰ مگاپیکسل افزایش یافته و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال به آن افزوده شده. همچنین سنسور مدت پرواز به عنوان چهارمین دوربین این گوشی فعالیت می‌کند تا تشخیص عمق میدان در تصاویر بهتر شده و تصاویر پرتره کیفیت مناسب‌تری داشته باشند.

P40 پرو پلاس اما طبیعتا بهترین را در بین گوشی‌های پرچم‌دار جدید هواوی در اختیار دارد. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، ۴۰ مگاپیکسلی فوق عریض، ۸ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال و یک سنسور مدت پرواز. بهترین قابلیت این گوشی اما قدرت بزرگ‌نمایی آن است که به ۱۰ برابر می‌رسد، آن هم به صورت اپتیکال و خالص! در گلکسی اس ۲۰ اولترا علی‌رغم تبلیغات،‌ دیدیم که بزرگ‌نمایی اپتیکال خالص به ۴ برابر می‌رسید و در اندازه ۱۰ برابری شاهد ترکیبی از بزرگ‌نمایی اپتیکال و دیجیتال بودیم!

از قابلیت‌های دیگر این محصول، رسیدن به بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری است؛ درست مشابه اس ۲۰ اولترا. اما با تصویر مقایسه‌ای که هواوی در جریان معارفه این گوشی‌ها به نمایش گذاشت، دیدیم که تصویر ثبت شده توسط P40 پرو پلاس تا حدودی بهتر و شفاف‌تر بود. با این حال تا عرضه رسمی این گوشی و بررسی دقیق دوربین آن، نمی‌توان قضاوت درستی از این بابت داشت. اما با همه این تفاسیر و با آنچه که از قبل مشاهده کردیم، بعید به نظر می‌رسد حداقل امسال شرکتی بتواند محصولی در حد و اندازه‌های سری P40 در عکاسی تولید کند مگر اینکه خود هواوی این رکورد را با میت ۴۰ پرو بشکند!

سوای قابلیت بزرگ‌نمایی حیرت‌انگیز، سری P40 از نظر عکاسی در نور شب فوق‌العاده عمل می‌کنند و هیجان‌زده هستیم ببینیم واقعا عملکرد این گوشی‌ها در تاریکی شب چگونه خواهد بود چون تا اینجای کار هم گوشی‌های هواوی در شب فوق‌العاده عمل می‌کردند! علاوه بر این‌ها، پشتیبانی از هوش مصنوعی نیز بهبود یافته و گفته می‌شود به صورت خودکار می‌تواند افراد درون عکس را (غیر از سوژه اصلی) حذف کند! البته باید دید در واقعیت چه عملکردی از آن شاهد خواهیم بود چون در جلسات معارفه معمولا در رابطه با برخی ویژگی‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود!

فراتر از دوربین‌، مشخصات سخت‌افزاری فوق‌العاده‌ نیز در این گوشی‌ها شاهد هستیم! مثلا نمایشگر در این سری از پرچم‌دارهای هواوی پیشرفت خوبی داشته. در مدل پرو و پرو پلاس آنقدر حاشیه‌ها کم شده که می‌توانیم بگوییم این گوشی‌ها تقریبا هیچ حاشیه‌ای ندارند! حداقل در تصاویر و ویدئو‌هایی که از آن‌ها منتشر شده ظاهر دلربا و خارق‌العاده‌ای را شاهد هستیم، اما اینکه در دست نگه داشتن این پرچم‌دارها چه حس و حالی به کاربر می‌دهد را باید در عمل ببینیم!

جنس پنل بکار رفته در نمایشگر این گوشی‌ها از OLED با پشتیبانی از قابلیت HDR است و وضوح تصویر بالایی نیز دارد! قلب تپنده این محصولات را پردازنده کایرین ۹۹۰ به همراه مودم ۵G تشکیل می‌دهد. هواوی قول داده در این گوشی‌ها شاهد افزایش قدرت و کاهش مصرف انرژی هستیم که به زودی مقایسه (عملکرد) آن با دیگر پرچم‌دارها هم منتشر خواهد شد.

البته روی کاغذ، کایرین ۹۹۰ ۵G از ۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲.۸۶، ۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲.۳۶ و ۴ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز بهره می‌برد. این مقادیر برای اسنپدراگون ۸۶۵ مساوی است با ۱ هسته Cortex A77 با فرکانس ۲.۸۴، ۳ هسته Cortex A77 با فرکانس ۲.۴۲ و ۴ هسته Cortex A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز. به نظر می‌رسد اسنپدراگون ۸۶۵ به لطف بهره‌مندی از هسته‌های جدیدتر، عملکرد بهتری هم داشته باشد! الته مدیاتک Dimensity 1000 هم که قرار است به عنوان چیپست بالارده مدیاتک در گوشی‌های هوشمند ایفای نقش کند از ۴ هسته Cortex A77 با فرکانس ۲.۶ و ۴ هسته Cortex A55 با فرکانس تقویت شده ۲.۰ گیگاهرتز بهره می‌برد!

شما عزیزان می‌توانید مقایسه هسته‌های Cortex A77 و Cortex A76 با دو نسل گذشته یعنی Cortex A75 را در زیر مشاهده کنید.

حتی پشتیبانی از رم‌های LPDDR5 هم در بین ویژگی‌های کایرین ۹۹۰ ۵G دیده نمی‌شود و محصولات مجهز به این پردازنده از رم‌هایی با باس ۲۱۳۳ از نوع LPDDR4X بهره می‌برند. امتیاز بنچمارک AnTuTu برای پردازنده جدید هواوی در حالت تک هسته‌ای به ۳.۸۴۲ و در حالت چند هسته‌ای به ۱۱.۶۴۴ می‌رسد و این مقدار برای اسنپدراگون ۸۶۵ به ترتیب ۴۳۰۴ و ۱۳۳۴۴ است!

حسگر اثر انگشت بهبود یافته با خوانایی سریع‌تر، شارژر سریع‌تر، بروزرسانی جدیدترین رابط کاربری هواوی (EMUI 10.1) و مواردی از این دست، دیگر ویژگی‌های سری P40 هستند که قرار است این محصول را در نیمه اول سال جاری، رو در روی پرچم‌دارهایی چون گلکسی اس ۲۰ اولترا، می ۱۰ پرو، وان پلاس ۸ پرو و … قرار دهند.

همانطور که گفته شد و احتمالا می‌دانید، هیچ کدام از این گوشی‌ها از برنامه‌های گوگل نظیر نقشه، پلی استور، جیمیل و … بهره نمی‌برند و همین مسئله برای خیلی از مردم یک نقطه ضعف جدی به حساب می‌آید. اما هواوی در مورد پیشرفت نرم‌افزاری حرف‌های زیادی زده و قول‌های زیادی داده. مصداق آن را هم در اپ گالری، فروشگاه اختصاصی این شرکت دیدیم که هزینه هنگفتی برای پیشرفت آن شد!

برنامه‌های زیادی در هواوی اپ گالری وجود دارد و قطعا هنوز هم هیچ کدامشان به محبوبیت برنامه‌های گوگل نرسیده‌اند اما امیدواریم حالا که قرار نیست از برنامه‌های گوگل استفاده کنیم،‌ بتوانیم با برنامه‌های جایگزین با کیفیت، از گوشی‌های فوق‌العاده جذاب هواوی بهره‌مند شویم!

به طور کلی می‌توان این گوشی‌ها را فراتر از حد انتظار دانست. شاید پردازنده آن قدیمی باشد، شاید خدمات گوگل در آن وجود نداشته باشد، اما قطعا برای عاشقان عکاسی، هواوی P40 و دو مدل بزرگ‌تر آن ایده‌آل‌ترین انتخاب‌هایی هستند که در حال حاضر وجود دارند! گوشی‌هایی که نه تنها اس ۲۰ اولترا، بلکه پرچم‌دارهای نیمه دوم سال جاری نظیر آیفون ۱۲،‌ گلکسی نوت ۲۰ و … به شکلی جدی به چالش خواهند کشید!

