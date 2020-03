گوشی شیائومی Mi 10 لایت با پشتیبانی از ۵G و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد

چند وقتی است که در خبرها می‌شنویم شیائومی می‌خواهد ارزان‌ترین گوشی ۵G را در سال جاری میلادی عرضه کند اما تا به حال نشانه دیگری از آن ندیده بودیم. حالا امروز و در مراسم معرفی نسخه جهانی شیائومی Mi 10، شاهد معرفی نسخه لایت این گوشی با نام شیائومی Mi 10 لایت بودیم که نه تنها از ۵G پشتیبانی می‌کند، بلکه قیمت مقرون‌ به‌صرفه ۳۵۰ یورویی دارد!

گوشی شیائومی Mi 10 لایت به طور کل ظاهر متفاوتی از مدل‌های پرچمدار Mi 10 دارد اما روح خانواده خود را حفظ کرده است. پردازنده این گوشی اسنپدراگن ۷۶۵G است که یک مودم ۵G هم در چیپست آن قرار گرفته و این مجموعه به لطف تکنولوژی خنک‌کننده مایع، در دمای پایین فعالیت می‌کنند.

نمایشگر این گوشی اندازه ۶.۵۷ اینچی دارد و پنل آن از نوع AMOLED است. دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم به جای اینکه مثل Mi 10 در یک حفره قرار گرفته باشد، در یک بریدگی قطره‌مانند در بالای نمایشگر دیده می‌شود.

دوربین‌های چهارگانه در پشت این گوشی که شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی می‌شود، چینش مستطیل شکل دارد تا از این نظر همخوان با ترند این روزهای گوشی‌های هوشمند باشد. البته هنوز شیائومی مشخصات سه دوربین دیگر را اعلام نکرده اما احتمالا یکی از آن‌ها از نوع اولترا واید خواهد بود و دوتای دیگر هم شامل دوربین سنجش عمق میدان و دوربین عکاسی ماکرو می‌شوند. شیائومی همچنین یک ویژگی مبتنی بر هوش مصنوعی به نام AI Dynamic Skyscaping برای عکاسی با دوربین اصلی این گوشی در نظر گرفته است.

شیائومی Mi 10 لایت از یک باتری ۴۱۶۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد که با شارژر ۲۰ واتی که در بسته‌بندی محصول قرار داده شده، شارژ می‌شود. ضخامت این گوشی هم به ۷.۹۸ میلی‌متر می‌رسد و ۱۹۲ گرم وزن دارد. رنگ‌های قابل انتخاب برای این محصول هم شامل سفید، خاکستری و سبز می‌شوند.

این گوشی گفته شده از اوایل ماه می میلادی عرضه خواهد شد و قیمت آن برای مدل پایه با ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، ۳۵۰ یورو تعیین شده است. نسخه بعدی با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی نیز ۵۰ دلار گران‌تر خواهد بود.

در مجموع اگر بخواهیم این گوشی با را با نوکیا ۸.۳ ۵G مقایسه کنیم که ۶۰۰ یورو قیمت دارد، گوشی شیائومی به مراتب محصول بهتری به نظر می‌رسد؛ مخصوصا اینکه پردازنده اصلی هر دو گوشی اسنپدراگن ۷۶۵G است. در نهایت به نظر می‌رسد گوشی‌های ۵G با فراگیر شدن، ارزان‌تر هم می‌شوند و امیدواریم این نسل از شبکه‌های مخابراتی به کشور ما نیز برسد.

