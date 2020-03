امسال خبری از دروغ اول آوریل گوگل نیست

دروغ روز اول آوریل یکی از سنت‌هایی است که سابقه‌ی زیادی دارد اما امسال شرکت گوگل که به خاطر شوخی‌های استادانه خود در این روز شهرت زیادی کسب کرده، قرار نیست امسال این سنت را اجرا کند. این موضوع هم به دلیل تهدید گسترده ویروس کرونا برمی‌گردد که ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها سایه‌ی آن کمرنگ شود.

بر اساس یک ایمیل داخلی که به دست سایت Business Insider رسیده، در بخشی از آن آمده: «گوگل امسال به احترام کسانی که با این بیماری در حال مبارزه هستند، در این سنت سالانه شرکت نخواهد کرد. در حال حاضر مهم‌ترین هدف ما کمک به مردم است، پس بنابراین بیایید جوک‌ها را برای آوریل آینده ذخیره کنیم که بدون شک بسیار روشن‌تر از آوریل امسال خواهد بود.»

در در ادامه این ایمیل، مدیر بخش مارکتینگ خاطرنشان کرده: «ما هرگونه تلاش متمرکز گروه‌ها در مورد دروغ اول آوریل را متوقف کرده‌ایم اما شاید پروژه‌های کوچکی در تیم‌های مختلف وجود داشته باشند که در مورد آن اطلاعی نداریم. لطفا اگر شما هم در حال برنامه‌ریزی برای اجرای شوخی خاصی هستید-چه داخلی و چه خارجی-این تلاش‌ها را متوقف کنید.»

فارغ از اینکه به سنت دروغ اول آوریل علاقه دارید یا نه، استدلال گوگل برای عدم شرکت در این سنت سالانه کاملا منطقی است. با جدی بودن بحران این بیماری که بر آمریکا و دیگر مناطق جهان سایه انداخته، اختصاص دادن یک روز به گمراه کردن مردم برای خبررسانی دروغین در مورد ویژگی‌های جدید محصولات گوگل، ایده بدی به نظر می‌رسد.

طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، گوگل گاهی اوقات در این سنت شرکت می‌کرد اما از ۲۰۰۴ به بعد، گوگل هر ساله دروغ جذابی را مطرح می‌کند که گاهی اوقات میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان هم آن را باور می‌کردند. امیدواریم شرکت‌های دیگر هم به تعبیت از گوگل امسال این سنت را اجرا نکنند. زیرا برای یک شوخی جذاب، زمان و مکان مناسبی وجود دارد ولی در حال حاضر زمان مناسبی برای این کار نیست.

منبع: The Verge

