در گزارشی که به تازگی منتشر شده، به برخی از ویژگی‌های تازه‌نفس نسل بعدی اپل واچ اشاره شده است که مهم‌ترین آن، تعبیه حسگر اثر انگشت یا تاچ آی‌دی در دکمه این ساعت هوشمند است.

طبق این گزارش، در دکمه جانبی اپل واچ بعدی سنسور تاچ آی‌دی تعبیه شده است. به لطف این مشخصه، کاربران برای تایید پرداخت‌های اینترنتی نیازی به وارد کردن پین نخواهند داشت و در عوض می‌توانند از اثر انگشت خود بهره ببرند. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب اشاره کنیم. در حال حاضر، نسل پنجم اپل واچ از درجه‌بندی IPX7 بهره می‌برد.

بین دیگر ویژگی‌هایی که ظاهرا قرار است همراه با WatchOS 7 ارائه شود، نباید فرمان‌های صوتی مربوط به سیری، تشخیص میزان اکسیژن خون و قابلیت پایش خواب را از قلم بیندازیم. هنوز معلوم نیست که این قابلیت‌ها برای چه مدل‌هایی از اپل واچ ارائه خواهد شد. در انتهای این گزارش آمده که اپل از همین حالا مشغول توسعه نسل هفتم این ساعت هوشمند است که در این نسل، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر قرار گرفته است. البته برای اظهارنظر در مورد نسل هفتم این گجت هنوز بسیار زود است.

به غیر از موارد ذکر شده، در این گزارش خبر گرد شدن نمایشگر اپل واچ را کاملا تکذیب کرده و اپل قرار نیست طی سال‌های بعدی طراحی کلی این ساعت را تغییر دهد. در مورد WatchOS 7 هم باید بگوییم که ظاهرا قرار نیست نسل دوم این ساعت آپدیت موردنظر را دریافت کند.

