مشخصات فنی گلکسی تب S6 لایت سامسونگ به طور کامل فاش شد

روز گذشته مشخصات فنی تبلت مورد انتظار سامسونگ که با نام گلکسی تب S6 لایت شناخته می‌شود به طور کامل فاش شد و با توجه به این جزئیات و همچنین نام محصول، مسلما باید انتظار یک تبلت میان‌رده را داشته باشیم.

سامسونگ اخیرا مشغول ساخت یک تبلت‌ میان‌رده بوده و به نظر می‌رسد تب S6 لایت همان محصولی است که پیش‌تر در تایوان تاییدیه خود را نیز دریافت کرد. تا چند روز پیش تصاویر متعددی از آن منتشر شده بود و بنابراین تنها چیزی که می‌دانستیم یک سری اطلاعات جزئی به علاوه مشخصات ظاهری این محصول بود اما روز گذشته، تمام اطلاعات سخت‌افزاری تبلت جدید سامسونگ نیز منتشر شد.

گلکسی تب S6 لایت یک تبلت ۱۰.۴ اینچی با نمایشگری از جنس LCD است که وضوح تصویر آن به ۲۰۰۰×۱۲۰۰ می‌رسد. همچنین گفته می‌شود این تبلت از قلم S Pen نیز پشتیبانی می‌کند اما حداقل در این تصویر آن را مشاهده نمی‌کنیم. پردازنده اگزینوس ۹۶۱۱ قلب تپنده میان‌رده جدید سامسونگ را تشکیل می‌دهد که برای انجام امور روزانه،‌ از قدرت کافی برخوردار است. صرفا جهت یادآوری باید گفت این پردازنده در گوشی گلکسی A51 نیز بکار رفته. به همراه اگزینوس ۹۶۱۱، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی نیز در نظر گرفته شده که گفته می‌شود در برخی بازارها این مقدار حافظه داخلی به ۱۲۸ گیگابایت نیز افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید:‌ رندر جدیدی از تبلت ۸.۴ اینچی گلکسی تب A سامسونگ لو رفت!

پشتیبانی از اینترنت ۴G، بلوتوث، NFC و وایفای (نسخه‌ای از این تبلت فقط از وایفای پشتیبانی می‌کند) نیز در محدوده قابلیت‌های گلکسی تب S6 لایت قرار می‌گیرد. روی بالاترین قسمت پنل پشتی که طرح ساده‌ و البته زیبایی دارد، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده و برای دوربین سلفی نیز یک سنسور ۵ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است. برای هیچ کدام از این دوربین‌ها فلشی تعبیه نشده که دور از انتظار هم نبود!

منبع تغذیه این تبلت را یک باتری حجیم ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که توسط درگاه USB-C نیز شارژ می‌شود. فریم آلومینیومی بکار رفته در تب S6 لایت باعث شده وزن آن به ۴۶۷ گرم برسد که برای یک محصول ۱۰.۴ اینچی باید مناسب باشد. در مورد نرم‌افزار هم بدیهی است تب S6 لایت را با اندروید ۱۰ خواهیم دید.

همانطور که گفته شد در مورد قلم S Pen اطلاع خاصی نداریم و نمی‌دانیم درون جعبه و به همراه این تبلت عرضه می‌شود یا باید آن را جداگانه تهیه کرد. با این اوصاف گفته می‌شود سامسونگ برای گلکسی تب S6 لایت، محدوده قیمتی ۳۵۰ تا ۴۰۰ یورو را در نظر گرفته. این قیمت مختص نسخه‌هایی است که فقط از وایفای پشتیبانی می‌کنند.

منبع: gsmarena

The post مشخصات فنی گلکسی تب S6 لایت سامسونگ به طور کامل فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala