اگرچه سامسونگ گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده خود را محدود به سری A و M کرده است، ولی در هر دو سری روزبه‌روز گوشی‌های بیشتری معرفی می‌شوند و شاهد شلوغی بسیار زیادی هستیم. در همین رابطه باید به گلکسی M11 اشاره کنیم که قرار است به زودی معرفی شود. بخشی از مشخصات این گوشی قبلا در اسناد مربوط به گوگل پلی و مجوز وای‌فای دیده شده ولی حالا در کنار رندرها، می‌توانیم با خیال راحت به تمام مشخصات سخت‌افزاری این گوشی بپردازیم.

همانطور که در رندرها می‌توانید ببینید، این گوشی در رنگ‌های مشکی، ارغوانی و آبی روانه‌ی بازار خواهد شد. سامسونگ برای آن یک نمایشگر ۶.۴ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۵۶۰ در نظر گرفته که در سمت چپ بخش فوقانی آن، در یک حفره دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

قلب تپنده این گوشی یک تراشه مجهز به پردازنده هشت هسته‌ای با سرعت ۱.۸ گیگاهرتزی است که به نظر می‌رسد همان اسنپ‌دراگون ۴۵۰ خواهد بود. در کنار این تراشه، کاربران می‌توانند از ۳ یا ۴ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش بهره ببرند.

در پنل پشتی گلکسی M11 شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است که مورد آخر برای حالت پرتره مثمر ثمر واقع می‌شود. انرژی این گوشی از جانب باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. در نهایت هم باید به وجود جک هدفون و حسگر اثر انگشت در پنل پشتی اشاره کنیم.

منبع: GSM Arena

The post رندر و تمام مشخصات گلکسی M11 سامسونگ لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala