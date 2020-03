کانسپتی از گوشی گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ منتشر شد

Jermaine Smit که در یوتیوب به عنوان طراح کانسپت (Concept Creator) فعالیت می‌کند، روز گذشته با توجه به تمام شواهدی که در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ منتشر شده بود،‌ ویدئویی را از طراحی کانسپت این گوشی به نمایش گذاشت.

گلکسی نوت ۲۰ یکی از گوشی‌های مورد انتظار امسال است که اگر مشکلی پیش نیاید، تابستان شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. اما به نظر می‌رسد این گوشی حداقل از نظر سخت‌افزار و ظاهر، چیز جدید و خاصی برای عرضه ندارد! چرا که گفته می‌شود سامسونگ قصد ندارد طراحی دوربین سلفی و پنل پشتی را به صورت کامل تغییر دهد و همچنین از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و نهایتا ۱۶ گیگابایت رم در آن استفاده می‌شود و این یعنی در بهترین حالت، گلکسی اس ۲۰ اولترا را با گوشه‌های تیزتر و تحت برند نوت خواهیم دید!

در رابطه با این گوشی فعلا شایعات متنوعی منتشر شده. مثلا وب‌سایت ۹۱Mobiles که در رابطه با گوشی‌های سامسونگ معمولا خبرهای موثقی را منتشر می‌کند،‌ جزئیات زیادی را با کاربران به اشتراک گذاشت. از جمله اینکه مدل بزرگ‌تر سری نوت ۲۰ به ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5، تا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۵.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد! تا اینجای کار تقریبا همان چیزی را شنیدید که اکنون در گلکسی اس ۲۰ اولترا وجود دارد.

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز می‌شوند!

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا سامسونگ در گلکسی نوت ۲۰ هم از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری استفاده می‌کند یا خیر! گلکسی نوت ۱۰ در زمانی که سری اس ۱۰ در سه مدل رونمایی شد، با دو مدل استاندارد و پلاس در دسترس قرار گرفت و بعید نیست امسال هم همین داستان تکرار شود!

در رابطه با این قضیه چند فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه سامسونگ با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در اس ۲۰ اولترا، به آنچه که انتظار داشت دست پیدا نکرده و این کار را شاید در سری نوت ۲۰ تکرار نکند. از طرفی هواوی با دوربین‌های ۵۰ مگاپیکسلی یا ۴۰ مگاپیکسلی، هر سال در صدر قرار می‌گیرد! بنابراین شاید سامسونگ هم تصمیم بگیرد تمرکز خود را روی افزایش مگاپیکسل نگذاشته و در ازا روی بهبود کیفیت تصاویر ثبت شده کار کند تا بتواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد! درست زمانی که نوت ۱۰ معرفی شد، دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی آن واقعا در ثبت تصاویر عالی بودند و امتیاز خوبی نیز کسب کردند.

صد البته سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی مزیت خاص خود را دارد اما اگر سامسونگ بخواهد چنین سنسوری را در گلکسی نوت ۲۰ استفاده کند یا باید این سری را در سه مدل عرضه کند و یا دوربین مدل معمولی را تا حد زیادی ارتقا دهد تا فاصله زیادی بین دو مدل ایجاد نشود!

از طرفی دیگر فروش سری اس ۲۰ تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. همچنین به نظر می‌رسد مردم هم تمایل چندانی به خرید این گوشی‌ها ندارند و اگر بخواهند آن‌ها را خریداری کنند ترجیح می‌دهند انتخابشان مدل اولترا باشد تا بتوانند از مزیت‌های خاص و منحصر بفرد آن استفاده کنند. چون سری استاندارد و پلاس در این گوشی‌ها با توجه به قیمت بالا، واقعا چیز جدید و کاربردی برای ارائه نداشتند و این نکته در فروش کم آن‌ها به خوبی قابل مشاهده است!

بیشتر بخوانید: تست سرعت گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس؛ کدام یک سریع‌تر است؟

دو روز پیش، موسسه Ice Universe که یکی از معروف‌ترین افشاگران گوشی‌های سامسونگ است خبر داد سری نوت ۲۰ دقیقا از همان دوربین‌هایی بهره می‌برند که در سری اس ۲۰ مورد استفاده قرار گرفته شد. این نکته خیلی‌ از کاربران این گوشی‌ها را به انتظار وا داشت تا ببینند واقعا سامسونگ چه چیزی برای عرضه در سر دارد. اما همچنان یک سوال بزرگ وجود دارد و آن هم این است که در گفته این موسسه، آیا گوشی‌های اس ۲۰، اس ۲۰ اولترا را هم شامل می‌شود؟

دانلود mp4

با خرید مدل ۱۶ گیگابایتی اس ۲۰ اولترا کاربران شاید از نظر سرعت، پیشرفت قابل توجهی را حس کنند اما تجربه کاربری نشان داده تفاوت بین سه مدل زیاد به چشم نمی‌آید. یعنی بسیاری از کاربران با خرید گوشی‌هایی با ۸ گیگابایت رم هم توان استفاده صد درصدی از آن را ندارد و در واقع ۱۶ گیگابایت بیشتر برای جذب مخاطب است تا اینکه واقعا کاربردی باشد! در هر سه مدل نیز اسنپدراگون ۸۶۵ به عنوان پردازنده اصلی بکار رفته (یا اگزینوس ۹۹۰) و تفاوت در اینجا فقط به دوربین بر می‌گردد که بررسی‌ها نشان داده به جز قابلیت بزرگ‌نمایی ۴ برابری اپتیکال و ۱۰۰ برابری دیجیتال (که در عمل دیدیم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد)، مدل اولترا واقعا برتری خاصی به دو مدل کوچک‌تر خود ندارد و بنابراین اگر در سری نوت ۲۰ از مدل اولترا خبری نباشد،‌ جای تعجبی نخواهد بود! این در حالی است که شرکت فروش خوبی را هم تا کنون از سری اس ۲۰ شاهد نبوده.

بیشتر بخوانید: معروف‌ترین قابلیت‌های گلکسی اس ۲۰ برای نوت ۱۰ و اس ۱۰ نیز عرضه می‌شوند!

با توجه به ویدئویی که منتشر شده، اگر این کانسپت تقریبا همان چیزی باشد که سامسونگ در تابستان رونمایی می‌کند، بنابراین از نظر ظاهر فقط گوشه‌های محصول هستند که همیشه در سری نوت به نسبت اس تیزتر بودند. در پنل پشتی هم احتمالا شاهد بهره‌مندی از دوربین‌های بهبود یافته به نسبت اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس خواهیم بود. تا کنون که اسمی از گلکسی نوت ۲۰ اولترا برده نشده و در این طرح هم آن را مشاهده نمی‌کنیم. پس شاید واقعا نوت ۲۰ اولترایی در کار نباشد!

در مورد قلم اما که باعث شده نام رمز «Project Canvas» برای نوت ۲۰ در نظر گرفته شود، حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد. سامسونگ اگرچه ویژگی‌های بسیاری را به قلم گوشی‌های نوت افزوده اما هنوز میزان کاربردی بودن آن‌ها پایین است. هرچند یکی از مهم‌ترین دلایل وجود قلم یاد‌داشت برداری است که همان کار هم به بهترین نحو ممکن صورت می‌گیرد اما انتظار می‌رود سامسونگ قابلیت‌های کاربردی بیشتری برای آن در نظر بگیرد. طبق ویدئوی بالا، قلم هر گوشی متناسب با رنگ آن است که فوق‌العاده ایده جالبی است اما خب باید دید سامسونگ تا چه اندازه آن را عملی می‌کند.

در مورد نقاط ضعف این محصول هنوز زود است اگر بخواهیم صحبت کنیم اما به برخی‌ها می‌توان اشاره کرد. مثلا بعید به نظر می‌رسد شاهد بازگشت جک هدفون باشیم! حفره درون نمایشگر هم به این زودی‌ها از گوشی‌های سامسونگ نمی‌رود و این یعنی دوربین زیر نمایشگر را حداقل امسال در گوشی‌های سامسونگ نخواهیم دید.

و اما در نهایت می‌رسیم به حسگر اثر انگشت؛ بیشترین نقد در یکی دو سال گذشته به گوشی‌های سامسونگ از این بخش بوده و عجیب بود چرا این شرکت در پرچم‌دارهای سری اس ۲۰ آن‌ها را تغییر نداد! اما خوشبختانه گفته می‌شود در سری جدید نمایشگرهای این شرکت، از حسگرهای سه‌بعدی سونیک مکس شرکت کوالکام استفاده می‌شود که فوق‌العاده سرعت بیشتری دارد و ۱۷ برابر محیط بزرگ‌تری را پوشش می‌دهد! حتی یک زمانی گفته می‌شد اپل در آیفون ۱۲ از این سنسورها استفاده می‌کند!

با این حال حرف‌های زیادی در مورد نوت ۲۰ زده شده و مسلما حرف‌های زیادی برای گفتن نیز باقی مانده. هنوز خیلی از شرکت‌ها قرار است از گوشی‌های خود رونمایی کنند که یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها اپل است. اما به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰، گوشی اندرویدی که بتواند در مقابل آیفون ۱۲ از همه نظر حرفی برای گفتن داشته باشد، گلکسی نوت ۲۰ باشد!

بیشتر بخوانید: مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵؛ کدام نسخه از گلکسی اس ۲۰ بهتر است؟

منبع: forbes

The post کانسپتی از گوشی گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala