تقریبا در تمام نقد و بررسی‌های گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا، توجه ویژه‌ای به قابلیت‌های دوربین این گوشی شده است. چنین کاری اصلا تعجب‌آور نیست زیرا گلکسی اس ۲۰ اولترا از ماژول دوربین غول‌پیکر حاوی سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. همان‌طور که می‌بینید، سال به سال دوربین گوشی‌های هوشمند به طور قابل توجهی بهتر می‌شوند. در حال حاضر، حتی یک گوشی مقرون‌به‌صرفه هم می‌تواند تصاویر بسیار جذابی را ثبت کند. به همین خاطر، انتظار ثبت بهترین عکس‌ها توسط یک گوشی ۱۴۰۰ دلاری، یک انتظار کاملا منطقی محسوب می‌شود.

همین موضوع باعث شده که یکی از نویسندگان سایت Android Authority به فکر مقایسه این دوربین با دوربین‌های DSLR بیفتد. طی سال‌های گذشته، افرادی که می‌خواستند عکس‌های به اصطلاح «حرفه‌ای» بگیرند، احتمالا فکر می‌کردند که با خرید دوربین DSLR می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

حالا در این میان، این نویسنده Android Authority می‌گوید که یک عکاس بسیار بدی است که چند سال قبل دوربین DSLR کانون ۷۰D را با قیمت ۱۲۰۰ دلار (فقط برای بدنه) خریداری کرده. به گفته او، بعد از استفاده گسترده از دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا این سوال برای او مطرح شده که آیا اصلا استفاده از دوربین DSLR برای این شخص ارزش دارد یا نه. بله ما مطمئن هستیم که عکاسان حرفه‌ای هنوز برای قدرت و انعطاف‌پذیری دوربین‌های DSLR برای کارشان نیاز دارند ولی برای یک کاربر معمولی که می‌خواهد به راحتی عکس‌های جذاب ثبت کند، همین موضوع صدق می‌کند؟

در ادامه می‌توانید تصاویر ثبت شده با گلکسی اس ۲۰ اولترا را در کنار عکس‌های گرفته شده توسط کانون ۷۰D مشاهده کنید و می‌خواهیم در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا این پرچم‌دار سامسونگ می‌تواند حداقل برای استفاده یک کاربر معمولی جایگزین یک دوربین DSLR حرفه‌ای شود؟

محیط بیرونی در طول روز





در اولین مقایسه، محیط بیرونی در طول روز انتخاب شده است. همان‌طور که می‌بینید، دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا (سمت راست) غلظت رنگ‌ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد ولی کانن ۷۰D ( عکس چپ) عکس تخت و خنثی ارائه داده است. برای این موضوع، مشخصاً به تفاوت‌های بین آسمان و چمن هر دو عکس توجه کنید.

در این مورد عکس دوربین DSLR طبیعی‌تر محسوب می‌شود. با این حال، وقتی شما عکس‌هایی را در اینستاگرام به اشتراک می‌گذارید یا آن را برای دوستان خود ارسال می‌کنید، واقع‌گرایی چندان ضروری نیست. قرار نیست که چنین عکسی برای مسابقه عکاسی حرفه‌ای ارسال شود و اکثریت کاربران می‌خواهند عکس‌های جذابی ثبت کنند. با توجه به این دیدگاه، عکس اس ۲۰ اولترا بهتر به نظر می‌رسد.

زوم





در این عکس، از حداکثر زوم لنز ۱۸-۵۵ میلی‌متری کانن ۷۰D (تصویر سمت چپ) استفاده شده که در مقایسه با کمترین فاصله کانونی این لنز، به نوعی زوم تقریبا ۳ برابری را به ارمغان می‌آورد. سپس برای ثبت این منظره، از زوم ۳ برابری اس ۲۰ اولترا (تصویر سمت راست) استفاده شده است.

بار دیگر در تصویر اس ۲۰ اولترا شاهد غلظت رنگ بیشتری هستیم ولی از لحاظ شارپ بودن هر دو تصویر وضعیت خوبی دارند. باید خاطرنشان کنیم دوربین تله‌فوتو اس ۲۰ اولترا از زوم اپتیکال ۴ برابری پشتیبانی می‌کند یعنی در این زمینه نسبت به لنز ۱۸-۵۵ این دوربین DSLR حرف بیشتری برای گفتن دارد. برای گوشی سامسونگ باید اشاره کنیم که از زوم ۴ تا ۱۰ برابر از تکنولوژی هیبریدی استفاده می‌شود که کیفیت قابل توجهی را به ارمغان می‌آورد و بعد از آن، زوم صرفا دیجیتالی می‌شود. در این حین، در رابطه با دوربین DSLR برای خرید لنزهای زوم باکیفیت باید قیمت بسیار هنگفتی بپردازید. البته بعد از ثبت تصاویر با این دوربین‌ها از طریق کراپ کردن می‌توانید زوم دیجیتال را شبیه‌سازی کنید.

جزییات بافت





این عکس احتمالا مهم‌ترین نمونه برای زیاد بودن غلظت رنگ عکس‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا (تصویر سمت راست) به حساب می‌آید. کانن ۷۰D (تصویر سمت چپ) این جعبه را قدیمی و رنگ و رو رفته نشان می‌دهد که در دنیای واقعی هم این‌طور است ولی در عکس اولترا شاهد جعبه نو و تمیزی هستیم. اشباع رنگ هم باعث شده آجرها نسبت به واقعیت بسیار تیره‌تر به نظر برسند.

با این حال، در عکس اولترا شاهد ثبت جزییات بیشتری از بافت آجرها هستیم. ولی این مورد از معدود مثال‌هایی است که برتری دوربین DSLR را تایید می‌کنیم. زیرا اگرچه بسیاری از کاربران می‌خواهند عکس‌هایشان زیبا به نظر برسد، ولی در این میان نباید واقعیت دروغین را نشان دهند.

نمای نزدیک





این عکس هم مثالی عالی برای انعطاف‌پذیر بودن دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا (تصویر راست) در مقایسه با دوربین DSLR (تصویر چپ) محسوب می‌شود. با استفاده از دوربین پرچم‌دار سامسونگ می‌توانید تا حد زیادی به سوژه نزدیک شوید و جزییات را ثبت کنید ولی این لنز دوربین کانن ۷۰D نتوانسته چنین کاری را انجام دهید.

البته واضح است که دوربین DSLR به کاربر اجازه تعویض لنز را می‌دهد و برای عکس از نمای نزدیک می‌توانید از لنز ماکرو استفاده کنید. اما فراموش نکنید که این یعنی باید لنز جداگانه‌ای خریداری کنید و برای عکاسی در شرایط مختلف باید چند لنز همراه خود داشته باشید. همان‌طور که گفتیم در این مطلب ما در مورد یک کاربر معمولی صحبت کنیم که دوربین DSLR را با لنز ۱۸-۵۵ خریداری کرده و قصد ندارد برای شرایط مختلف لنزهای جدیدی خریداری کند. اما گلکسی اس ۲۰ اولترا بدون نیاز به هزینه جداگانه به خوبی از پس ثبت چنین عکس‌هایی برمی‌آید.

حالت پرتره (بوکه)





در زمانی که تعبیه چند دوربین در بدنه گوشی‌ها مد نشده بود، بوکه-یا حالت پرتره-از طریق نرم‌افزاری به دست می‌آمد. در این حالت به زبان ساده با مات شدن پس‌زمینه، سوژه قرار گرفته در فوکوس جلوه بهتری پیدا می‌کند. حالا یک گوشی مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا (تصویر راست) به لطف بهره‌گیری از سنسور غول‌پیکر و لنزهای باکیفیت و البته الگوریتم‌های نرم‌افزاری پیشرفته، می‌توانند مانند یک دوربین DSLR مانند کانن ۷۰D (تصویر چپ) حالت بوکه را به زیبایی عملی کند.

نکته جالب توجه در مورد این دو عکس این است که برای اس ۲۰ اولترا شاهد یک عکس دارای جزییات کمتری هستیم ولی در عکس ۷۰D جزییات بیشتری می‌توانیم مشاهده کنیم. صرف‌نظر از این موضوع، هر دو عکس عالی به نظر می‌رسند و حالت بوکه ایجاد شده از طریق هر دو دوربین مناسب هستند. البته شاید برخی افراد بگویند که در این مورد، دوربین DSLR بهتر عمل کرده ولی در کل تفاوت آن‌ها آن‌قدر گسترده نیست که بتواند حمل یک دوربین سنگین را توجیه کند.

رنگ





با توجه به اینکه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا (تصویر راست) غلظت رنگ‌ها را افزایش می‌دهد، این بار هم شاهد تکرار این رویکرد هستیم. در این میان، رنگ‌های نقاشی دیواری موجود در عکس اولترا نسبت به عکس کانن ۷۰D (تصویر چپ) در واقع بیشتر شبیه به نمونه واقعی است. با این حال، در عکس اولترا رنگ زرد شیر آتش‌نشانی بیش از حد غلیظ به نظر می‌رسد و ۷۰D بار دیگر تصویر واقع‌گرایانه‌تری ثبت کرده است. اما در نهایت، ثبت رنگ واقعی شیر آتش‌نشانی ارزش حمل یک دوربین سنگین را دارد؟

محیط داخلی با چندین منبع نور





از بین تمام تصاویر این آزمایش، این تنها تصویری است که به سختی می‌توان تفاوت‌های مختلف را به صورت دقیق تشخیص داد و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. تنها تفاوت حقیقی بین آن‌ها روشن‌تر بودن عکس گلکسی اس ۲۰ اولترا (راست) است ولی در مورد رنگ‌ها و شفافیت شاهد شباهت گسترده‌ای هستیم.

شخص





یکی از انتقاداتی که از دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا و در کل گوشی‌های سامسونگ مطرح می‌شود، موضوع یک‌دست کردن پوست صورت اشخاص است. متأسفانه در این عکس ثبت شده با اولترا (تصویر راست) شاهد این موضوع هستیم و پوست صورت به طور یکپارچه و بدون نقص خاصی ثبت شده است.

اگرچه مطمئنا برخی از کاربران از جوان‌تر شدن چهره خود در تصویر خوشحال می‌شوند، اما در هر صورت کانن ۷۰D (تصویر چپ) چهره را بسیار واقع‌گرایانه‌تر ثبت کرده است. امیدواریم سامسونگ به این انتقادات گوش دهد و با ارائه‌ی به‌روزرسانی نرم‌افزاری این مشکل را برطرف کند.

محیط داخلی با نور طبیعی





این یک خانه بسیار نورگیر محسوب می‌شود که با کنار زدن پرده‌ها نور طبیعی زیادی روانه‌ی محیط داخلی می‌شود. در این مثال، دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا (تصویر راست) توانسته در زمینه‌ی نشان دادن روشنایی محیط داخلی بهتر عمل کند زیرا در عکس کانن ۷۰D با محیط کم‌نورتری مواجه هستیم که در دنیای واقعی این‌طور نیست.

محیط داخلی کم‌نور





برای این عکس‌ها هم صرفا پرده‌ها کشیده شده‌اند تا نور کمتری روانه‌ی اتاق شود. در تصویر اس ۲۰ اولترا (راست)، پنجره بخش فوقانی بیش از حد روشن شده و باقی مناطق اتاق تا حدی تاریک شده است. در زمینه‌ی تعادل برای روشنایی محیط، عکس ۷۰D (چپ) عملکرد بهتری داشته است.

حیوان خانگی





همان‌طور که انتظار داشتیم، در عکس گلکسی اس ۲۰ اولترا (راست) ثبت شده از این گربه، شاهد روشنایی و کنتراست بیشتری نسبت به عکس ۷۰D (چپ) هستیم. در هر صورت بسیاری از کاربران هنگام عکس گرفتن از حیوان خانگی خود به دنبال نتیجه‌ای مانند عکس اولترا هستند و اگرچه دوربین ۷۰D توانسته عکس واقعی‌تری ثبت کند، اما در نهایت افراد زیادی با ویرایش کردن آن سعی می‌کنند آن را به چیزی مانند عکس اولترا شبیه کنند. در این بین، عکس اولترا بدون ویرایش هم مناسب اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی است.

غذا





کاربران شبکه‌های اجتماعی به عکس گرفتن از غذای خود علاقه زیادی دارند و در محیط‌های کم‌نور رستوران‌ها ثبت عکس‌های باکیفیت چندان راحت نیست. در این مورد، گلکسی اس ۲۰ اولترا (راست) و کانن ۷۰D (چپ) هر دو عملکرد خوبی داشته‌اند ولی در کمال تعجب این بار برای ۷۰D شاهد غلظت بیشتری برای رنگ‌ها هستیم.

بدیهی است که دوربین‌های DSLR همچنان عالی هستند

تلاش ما در این مطلب، مطرح کردن این استدلال بود که یک کاربر معمولی برای ثبت عکس‌های مناسب نیازی به دوربین DSLR ندارد و این در حالی است که چنین دوربین‌هایی همچنان در زمینه‌های مختلف نسبت به گوشی‌ها حرف بیشتری برای گفتن دارند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های دوربین DSLR در مقایسه با گوشی، بحث عمر باتری است. اگر فقط گاهی اوقات عکس می‌گیرید، شاید برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها نیازی به شارژ کردن دوربین نداشته باشید. حتی اگر روزانه صدها عکس می‌گیرید و با دوربین DSLR فیلم‌برداری می‌کنید، باز هم باتری آن عملکرد بهتری نسبت به گوشی دارد. و حتی زمانی که شارژ باتری آن تمام می‌شود، می‌توانید یک باتری یدک در بدنه دوربین خود قرار دهید، کاری که برای گوشی نمی‌توان انجام داد.

یکی دیگر از مزیت‌های دوربین DSLR موضوع انعطاف‌پذیری آن است. مثلا با استفاده از کانن ۷۰D، می‌توان تنظیمات متعددی را مطابق با سلیقه خود تغییر داد و در ضمن نباید موضوع بهره‌گیری از لنزهای متعدد را از قلم بیندازیم. با این حال، برای انجام چنین کاری باید از عملکرد تمام این تنظیمات خبر داشته باشیم و نحوه تغییر آن‌ها را بدانیم و این موضوعی است که عکاسان تازه‌کار را از افراد حرفه‌ای جدا می‌کند.

در نهایت باید بگوییم که موضوع کیفیت بالای دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا، به معنای منسوخ شدن دوربین‌های DSLR نیست. به همین خاطر افراد حرفه‌ای برای ثبت عکس‌های موردنظر همواره از دوربین‌های DSLR استفاده خواهند کرد و البته این روزها دوربین‌های حرفه‌ای بدون آینه به طور فزاینده‌ای محبوب‌تر می‌شوند و می‌توانند بخش زیادی از دوربین‌های DSLR را روانه‌ی قبرستان کنند.

با وجود اینکه در این مطلب مشخصا به گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا و دوربین کانن ۷۰D اشاره شده، ولی مثلا می‌توانیم به گوشی‌های هواوی P40 هم اشاره کنیم که به لطف داشتن سنسور اصلی غول‌پیکر، در همین بررسی‌های اولیه توانسته توجهات زیادی را جلب کند. در نهایت شما چه فکر می‌کنید؟ اگر به صورت تفننی از دوربین DSLR استفاده می‌کنید، آیا گوشی‌هایی مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا و هواوی P40 پرو می‌توانند جای این دوربین را برای شما پر کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

