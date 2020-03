اینتل ادعا می‌کند پردازنده‌های این شرکت می‌توانند در حین انجام بازی‌های کامپیوتری، به کمک دایرکت ایکس ۱۲، به افزایش قدرت گرافیک سیستم کمک کنند!

اینتل در کنفرانس آنلاین توسعه دهندگان بازی (Game Developer Conference، GDC) توضیح داد چگونه پردازنده‌های این شرکت می‌توانند با استفاده از قابلیت دایرکت ایکس ۱۲، با گرافیک‌های مجزای سیستم از شرکت‌های AMD و انویدیا همکاری کرده تا میزان نرخ فریم در بازی‌ها افزایش یابد! بدیهی است این قابلیت حتی با گرافیک‌های مورد انتظار خود اینتل که در آینده معرفی می‌شوند نیز به خوبی کار می‌کند.

از آن جایی که بسیاری از رویدادها به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، GDC نیز به جمع آن‌ها پیوست و طی آن، الن هاکس، مهندس نرم‌افزار گرافیکی بخش واقعیت مجازی اینتل، به صحبت در رابطه با جزئیات این قابلیت جدید پرداخت. او توضیح داد چگونه گرافیک‌های مجزا می‌توانند از گرافیک داخلی پردازنده‌ها برای افزایش عملکرد استفاده کنند.

پیش‌تر خبرهایی شنیده بودیم مبنی براینکه اینتل به دنبال راهی است تا بتواند به کمک پردازنده‌، قدرت گرافیک‌های آینده خود را در بازی‌ها افزایش دهد، اما اینکه این موضوع در مورد گرافیک‌های شرکت رقیب هم صادق است کمی داستان را جالب می‌کند چون انویدیا و AMD بعد از اینکه اینتل وارد بازار گرافیک مجزا شود رسما رقیب این شرکت محسوب می‌شوند!

البته اینکه پردازنده‌های اینتل می‌توانند قدرت گرافیک‌های رقیب را افزایش دهند به لطف قابلیتی در دایرکت‌ ایکس ۱۲ مایکروسافت است که به بازی‌ها این اجازه را می‌دهد تا از چندین گرافیک از شرکت‌های مختلف بهره ببرند. قبلا به این صورت بود که اگر به کمک SLI یا کراس‌فایر، از چند گرافیک استفاده می‌کردید، باید همه مشخصات آن‌ها با یکدیگر برابر می‌بود اما با دایرکت‌ ایکس ۱۲ این محدودیت برداشته شد و کاربر می‌تواند از گرافیک‌های مختلف ساخت شرکت‌های دیگر بهره ببرد تا انجام بازی‌ها با کیفیت بیشتری صورت گیرد. البته به این بستگی دارد که بازی از سیستم چند گرافیکی پشتیبانی می‌کند یا خیر.

اینتل از این قابلیت به نفع خود استفاده کرده اما وقتی می‌گوییم افزایش قدرت دقیقا منظور چیست؟ ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که سطح انتظارات خود را پایین بیاورید. قرار نیست RTX 2060 به RTX 2080 تبدیل شود. به این صورت که حین بازی، یک سری فعالیت‌ها روی دوش پردازنده قرار می‌گیرد تا گرافیک مجزا تمام قدرت خود را فقط روی بازی متمرکز کند و این مسئله در عمل باعث افزایش چشمگیر نرخ فریم می‌شود! این موضوع به خصوص در لپ تاپ‌هایی که از گرافیک‌های ضعیف‌تری بهره می‌برند به چشم می‌آید.

همچنین برای شرکت‌هایی که قصد ساخت لپ تاپ‌های گیمینگ دارند اما مسئله افزایش قدرت گرافیک برایشان چالش بزرگی است، (چون می‌خواهند لپ تاپ در عین حال که قدرتمند است، سبک و باریک باشد) وجود چنین قابلیتی یک موهبت به حساب می‌آید چرا که می‌توانند از یک گرافیک کوچک‌تر استفاده کرده و در عین حال عملکرد خوبی به نمایش بگذارند.

