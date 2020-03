ساعاتی قبل مشخصات گوشی گلکسی M11 سامسونگ در سایت مربوط به نمایندگی این شرکت در امارات متحده عربی قرار گرفت و به این ترتیب گوشی مذکور بدون انتشار بیانیه خبری رسمی معرفی شد.

گلکسی M11 از نمایشگر ۶.۴ اینچی LCD با رزولوشن HD+ بهره می‌برد که در سمت چپ بخش فوقانی آن یک حفره حاوی دوربین سلفی دیده می‌شود. در مشخصات این گوشی به نام تراشه اشاره‌ای نشده ولی سامسونگ اعلام کرده که این گوشی از پردازنده ۸ هسته‌ای با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد. در کنار آن باید به ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش هم اشاره کنیم.

در پنل پشتی، شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که به‌صورت عمودی تعبیه شده‌اند. دوربین اصلی از نوع ۱۳ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین اولترا واید ۵ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۱۵ درجه‌ای و دوربین تشخیص عمق دیده می‌شود. کاربران برای فیلمبرداری با این گوشی می‌توانند از حداکثر رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه استفاده کنند. در ضمن یک دوربین ۸ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را برعهده دارد.

انرژی این گوشی از جانب باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و وزن کلی گوشی هم به ۱۹۷ گرم می‌رسد. از دیگر ویژگی‌های گوشی نباید وجود جک هدفون و پشتیبانی از دو سیم‌کارت را از قلم بیندازیم. تاریخ دقیق عرضه و قیمت گلکسی M11 هنوز اعلام نشده است.

