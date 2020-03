گوشی‌های وان پلاس گاهی اوقات برخی از ویژگی‌ها را از شرکت اوپو قرض می‌گیرند و به نظر می‌رسد در مورد وان پلاس ۸ پرو هم شاهد تکرار این رویکرد خواهیم بود. بر اساس اعلام یکی از افشاگران مشهور به نام Ishan Agarwal، وان پلاس ۸ پرو مانند اوپو فایند X2 پرو از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این یعنی برای این دو دوربین باید انتظار تعبیه سنسورهای IMX689 و IMX586 را داشته باشیم.

سنسور IMX689 را در حال حاضر می‌توان بهترین سنسور سونی در نظر گرفت که نسبت به دیگر سنسورهای ۴۸،۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی موجود در بازار، از پیکسل‌های بزرگ‌تری بهره می‌برد. این سنسور به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند اندازه هر یک از پیکسل‌ها را به ۲.۲۴ میکرون برساند و عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت کند. در ضمن برای فوکوس خودکار، تمام پیکسل‌ها وارد عمل می‌شوند که با این کار سرعت و دقت فوکوس بهبود پیدا می‌کند.

همچنین سنسور ۴۸ مگاپیکسلی برای دوربین اولترا واید به این معناست که با استفاده از این دوربین هم در شرایط نوری مختلف می‌توان عکس‌های بهتری ثبت کرد. به عبارتی دیگر، وان پلاس ۸ پرو قرار است در زمینه‌ی عکاسی نسبت به نسل‌های قبلی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند و امیدواریم این شرکت به نرم‌افزار مربوط به دوربین هم توجه نشان بدهد که تا حالا پاشنه‌ی آشیل گوشی‌های این شرکت بوده است.

در کنار این دو دوربین، باید انتظار تعبیه دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با زوم ۳ برابری اپتیکال و «فیلتر رنگ» ۵ مگاپیکسلی را داشته باشیم. آیا به نظر شما وان پلاس ۸ پرو می‌تواند در زمینه‌ی عکاسی در بین رقبای قدر به چشم بیاید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post جزییات دوربین وان‌پلاس ۸ پرو فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala