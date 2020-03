با توجه به گزارش جدید خبرگزاری بلومبرگ، سری آیفون ۱۲ طبق همان روال سابق در تاریخ مقرر معرفی خواهند شد. طبق این خبر، آیفون‌های مبتنی بر فناوری ۵G طبق برنامه در تاریخ تعیین شده روانه‌ی بازار می‌شوند زیرا تولید آن‌ها مطابق برنامه قرار است در فصل تابستان آغاز شود.

فاکس‌کان به دلیل قوانین محدوده کننده چین ناچار شده بازگشایی مجدد خط تولید اصلی آیفون در ژنگژو را به تعویق بیندازد ولی گفته می‌شود این شرکت با ارائه‌ی مشوق‌های مالی قصد دارد نفرات جدیدی را برای مونتاژ محصولات استخدام کند. در همین زمینه، بلومبرگ مدتی قبل گزارشی منتشر کرد که در آن هم آمده بود تغییری در برنامه عرضه سری آیفون ۱۲ اعمال نشده است. در این رابطه تا حالا گزارش‌های ضد و نقیضی مطرح شده که برخی از آن‌ها به احتمال تاخیر در ارائه این گوشی‌ها اشاره کرده‌اند.

گفته می‌شود اواخر تابستان یا اوایل پاییز اپل ۴ مدل از سری آیفون ۱۲ را روانه‌ی بازار می‌کند که شامل مدل ۵.۴ اینچی، دو مدل ۶.۱ اینچی و یک مدل ۶.۷ اینچی خواهد بود و هر چهار مدل از نمایشگر اولد بهره می‌برند و از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند. به غیر از این آیفون‌ها، در گزارش بلومبرگ آمده که به دلیل اختلال وسیع در زنجیره تامین محصولات، شاید عرضه دیگر محصولات این شرکت به زمان‌های دیگری موکول شوند.

