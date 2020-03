تصویر منتسب به گلکسی نوت ۲۰ اینبار در تبلیغات اسپلیت سامسونگ دیده شد!

سامسونگ اخیرا در یک ویدئوی تبلیغاتی که مربوط به اسپلیت‌های خانگی این شرکت است، از یک گوشی بزرگ به عنوان ریموت کنترل استفاده کرد؛ محصولی که از هر لحاظ شباهت بسیاری به گلکسی نوت ۲۰ دارد!

همه ما می‌دانیم سامسونگ به زودی از سری نوت ۲۰ رونمایی می‌کند و طبق شنیده‌ها، قرار بود این گوشی تفاوت زیادی با سری گلکسی اس ۲۰ نداشته باشد. اما هنگامی که سامسونگ گلکسی اس ۱۰ را طراحی کرد، خیلی‌ها امیدوار بودند این شرکت در سری نوت ۱۰، حفره کوچک مربوط به دوربین سلفی را برداشته و فکر دیگری برای آن کند! هرچند دیدیم این اتفاق نیفتاد و صرفا محل این حفره از گوشه به وسط نمایشگر تغییر کرد.

این اتفاق زمانی افتاد که بسیاری از پرچم‌دارهای آن زمان از دوربین سلفی با مکانیزم پاپ آپ بهره می‌بردند و یا خبرهایی منتشر می‌شد مبنی براینکه به زودی یک شرکت دوربین زیر نمایشگر تولید می‌کند. پس ذهن‌ها به صورت خودکار به سمت شرکتی رفت که از امتحان کردن جدیدترین فناوری‌ها هیچ ابایی ندارد! اما خب دیدیم که این اتفاق نیفتاد!

نوبت به اس ۲۰ رسید، اما باز هم نه از دوربین سلفی پاپ آپ خبری شد و نه دوربین زیر نمایشگر! سامسونگ در این سری حتی سنسور اثر انگشت پر ایراد خود را که در سری اس ۱۰ و نوت ۱۰ هم انتقادهای زیادی به آن شد تعویض نکرد! در مورد سری نوت ۲۰ اطلاعات کم و اکثرا در حد شایعه هستند. تا کنون ویدئوی رسمی از منابع معتبر ارسال نشده اما گفته شده تفاوت خاصی بین پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ سامسونگ دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: معروف‌ترین قابلیت‌های گلکسی اس ۲۰ برای نوت ۱۰ و اس ۱۰ نیز عرضه می‌شوند!

سامسونگ اما اخیرا ویدئوی تبلیغاتی از اسپلیت‌ خانگی خود منتشر کرد که در این ویدئو شخصی با یک گوشی در حال کنترل کردن اسپلیت است. این گوشی درست همانند سری نوت، گوشه‌های تیزی دارد و نمایشگر آن بسیار بزرگ و کشیده است. اما نکته‌ای که بسیار قابل توجه بوده، عدم وجود هرگونه حاشیه، ناچ یا حفره درون نمایشگر است! به عبارتی ساده‌تر، گویا این گوشی اصلا دوربین سلفی ندارد، یا از مکانیزم پاپ آپ بهره می‌برد و یا سامسونگ آن را در جایی زیر نمایشگر مخفی کرده!

این گوشی در ثانیه بسیار کوتاهی ظاهر شد و خب همین چهار یا پنج ثانیه به عنوان یک تیزر کافی است تا ذهن همه را درگیر خود کند. شاید این یک ماکتی بوده تا سامسونگ کنترل از طریق گوشی را به نمایش بگذارد اما اگر چنین بود چرا انقدر کم روی آن مانور داده شد؟ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که سامسونگ با یک تیر دو نشان زده و در یک ویدئو هم قابلیت‌های جذاب اسپلیت را به نمایش گذاشته باشد و هم تیزری از گوشی جدید خود را منتشر کرده باشد!

شما عزیزان می‌توانید ویدئوی تبلیغاتی اسپلیت سامسونگ را که اتفاقا قابلیت‌های جالبی نیز دارد در زیر تماشا کنید! تصویر کار با گوشی در ثانیه ۵۵ آغاز شده و تا ۵ ثانیه بعد ادامه دارد.

دانلود mp4

اخیرا ویدئویی از طراحی کانسپت این محصول منتشر شده بود و به طور کلی نیز شایعات در رابطه با آن بعد از معرفی گلکسی اس ۲۰ به سرعت روی زبان‌ها افتاد. شباهت به نسبت سری اس می‌تواند از نظر دوربین، سخت‌افزار و باتری باشد و شاید این شباهتی که بسیاری‌ها از آن صحبت می‌کنند دوربین سلفی نباشد! از طرفی سامسونگ از فروش سری اس ۲۰ راضی نیست و اگر بخواهد نوت ۲۰ را صرفا با ظاهری شبیه به سری‌های نوت روانه بازار کند بعید به نظر می‌رسد با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شود!

بیشتر بخوانید:‌ تست سرعت گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس؛ کدام یک سریع‌تر است؟

از قابلیت‌هایی که انتظار می‌رود در نوت ۲۰ ببینیم نمایشگری با عملکرد بهتر در زمینه رفرش‌ریت، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و نوشتن راحت‌تر و طبیعی‌تر با قلم است. در غیر این صورت بین دو سری از پرچم‌دارهای سامسونگ تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود. سامسونگ در سری ۱۰ پرچم‌دارهای خود، طراحی دوربین سلفی را صرفا به محل آن محدود نکرد و اندازه آن را نیز تغییر داد. مثلا اندازه حفره بکار رفته در گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰ متفاوت است و در سری نوت اندکی کوچک‌تر شده. این اندازه در سری اس ۲۰ باز هم کوچک‌تر شده و امیدواریم سری نوت ۲۰ آن را به شکل دیگری ارائه کند.

سری نوت سامسونگ معمولا در ماه آگوست راهی بازار می‌شوند و طبق گزارشی که اخیرا منتشر شده احتمالا نوت‌های ۲۰۲۰ سامسونگ نیز طبق دفعات قبل در همین ماه راهی بازار شود. همچنین گفته می‌شود گلکسی فولد ۲ نیز در مراسم معارفه این محصول حضور خواهد داشت؛ گوشی تاشویی که به نظر می‌رسد دیگر بخشی از ماجراجویی‌های سامسونگ در دنیای گوشی‌های هوشمند شده!

به خاطر مشکلات زیادی که ویروس کرونا رقم زده، شاید در آینده ببینیم که سامسونگ هم مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، برنامه عرضه محصول خود را به تعویق بیاندازد اما فعلا تا اینجای کار می‌دانیم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: آیا دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌تواند جایگزین دوربین DSLR شود؟

منبع: tomsguide

The post تصویر منتسب به گلکسی نوت ۲۰ اینبار در تبلیغات اسپلیت سامسونگ دیده شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala