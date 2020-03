آنر ۳۰S با مودم ۵G و دوربین چهارگانه معرفی شد

دقایقی قبل گوشی آنر ۳۰S با قابلیت‌های جذاب رسما معرفی شد. این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد که در سمت چپ بخش فوقانی آن یک حفره حاوی دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی دیده می‌شود. همچنین حسگر اثر انگشت هم در لبه‌ی سمت راست بدنه تعبیه شده است.

در پنل پشتی شاهد دوربین چهارگانه‌ای هستیم که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

قلب تپنده این گوشی، تراشه ۵G کایرین ۸۲۰ است که از ۴ هسته Cortex A55 با سرعت ۱.۸۴ گیگاهرتز و ۴ هسته A76 با سرعت‌های مختلف بهره می‌برد. در کنار آن، باید به پردازنده گرافیکی Mali-G57 و پردازشگر سیگنال تصویر Kirin ISP 5.0 هم اشاره کنیم که قابلیت‌های پیشرفته‌ای را برای دوربین این گوشی به ارمغان می‌آورد.

از لحاظ نرم‌افزاری هم گوشی آنر ۳۰S از رابط کاربری Magic UI 3.1.1 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برد که به دلیل تحریم‌های آمریکا فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل است. در ضمن باید به تعبیه باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم اشاره کنیم که به لطف شارژ سریع ۴۰ وات کاربران در مدت‌زمان اندکی می‌توانند آن را شارژ کنند.

مدل پایه این گوشی که از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، با قیمت ۲۳۹۹ یوان (۳۳۸ دلار) و مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت هم با قیمت ۲۶۹۹ یوان (۳۸۰ دلار) از تاریخ ۷ آوریل روانه‌ی بازار چین می‌شود. در مورد عرضه بین‌المللی آن هم آنر هنوز اطلاع‌رسانی نکرده است.

