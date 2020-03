بعد از انتشار گزارشی در مورد کنار گذاشتن برند گوشی‌های سری جی توسط ال‌جی، این شرکت در مورد این موضوع توضیحاتی ارائه کرده است. در ایمیلی که توسط روابط عمومی ال جی برای سایت Android Authority ارسال شده آمده: «پیشنهادهای زیادی در حال مطرح شدن هستند و زمانی که استراتژی ما برای گجت بعدی مشخص شود، مستقیما آن را اعلام خواهیم کرد.»

به تازگی روزنامه کره‌ای Korea Herald گزارشی منتشر کرده که طبق آن ال جی قصد دارد استراتژی مربوط به نام‌گذاری گوشی‌های خود را تغییر دهد. در این گزارش مشخصا به کنار گذاشتن برند سری جی اشاره شده است. گفته می‌شود مقامات این شرکت این خبر را طی جلسه‌ای به اپراتورهای مخابراتی کره جنوبی اعلام کرده‌اند.

در این میان در مورد احتمال حذف پسوند ThinQ از گوشی‌های ال‌جی خبری منتشر نشده است. این در حالی است که بسیاری اعتقاد دارند چنین پسوندی کاملا غیرضروری محسوب می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم که گوشی‌های پرچم‌دار سری V و G شرکت ال جی طی چند سال گذشته شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کرده‌اند و در ضمن وجود پسوند ThinQ باعث شده که تشخیص آن‌ها برای کاربران عادی به کار سخت‌تری بدل شود. امیدواریم ال‌جی با اصلاح نامگذاری گوشی‌های خود، رویکردش را در قبال این موضوع اصلاح کند.

ال‌جی G8X آخرین گوشی سری جی محسوب می‌شود و قرار بود ال جی G9 در نمایشگاه MWC 2020 معرفی شد که این رویداد لغو شد و در عوض از V60 رونمایی شد. آیا این شرکت از G9 رونمایی خواهد کرد؟ باید صبر کنیم تا ببینیم چنین اتفاقی می‌افتد یا نه.

منبع: Android Authority

The post آیا ال‌جی می‌خواهد گوشی‌های سری جی را کنار بگذارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala