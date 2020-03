امروز شرکت آنر که یکی از زیرمجموعه‌های قدرتمند هواوی نیز محسوب می‌شود از گوشی اقتصادی خود با نام آنر پلی ۹A رونمایی کرد.

گوشی آنر پلی ۹A با توجه به مشخصاتی که دارد یک گوشی پایین‌رده به حساب می‌آید و برای آن دسته از کاربرانی که قصد انجام کارهای معمولی و روزانه را با گوشی‌های خود دارند مناسب است. آنر برای اطمینان از عملکرد مناسب این محصول، تمام قابلیت‌های آن را تا جایی که می‌شد بهبود بخشید که نمونه آن را می‌توان بکارگیری باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دانست.

آنر پلی ۹A از یک نمایشگر ۶.۳ اینچی از نوع LCD با کیفیت +۷۲۰P بهره می‌برد که نسبت تصویر در آن به ۲۰:۹ می‌رسد. گوشی از پایین حاشیه بیشتری در مقایسه با پنل بالایی دارد ولی در بالای صفحه شاهد طراحی نسبتا قدیمی دوربین سلفی هستیم که به صورت قطره‌ای روی نمایشگر قرار گرفته. این دوربین ۸ مگاپیکسلی است و می‌تواند در وضوح ۱۰۸۰P فیلم‌برداری کند.

در پنل پشتی اما شاهد ماژولی شبیه به ماژول دوربین گوشی‌های پرچم‌دار هستیم اما خب دوربین‌های بکار رفته در آن چندان قدرتمند نیستند. آنر برای دوربین اصلی از یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 استفاده کرده که می‌تواند در وضوح ۱۰۸۰P فیلم‌برداری کند. در کنار آن نیز یک سنسور سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی حضور دارد تا تصاویر پرتره با دقت و زیبایی بیشتری ثبت شوند. برای امنیت گوشی نیز حسگر اثرانگشت در نظر گرفته شده که به صورت سخت‌افزاری روی پنل پشتی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: آنر ۳۰S با مودم ۵G و دوربین چهارگانه معرفی شد

آنر پلی ۹A از پردازنده نسبتا خوب مدیاتک هلیو P35 بهره می‌برد که از هشت هسته Cortex-A53 بهره می‌برد. انجام کارهای گرافیکی نیز بر عهده PowerVR GE8320 است که خب برای یک محصول پایین‌رده می‌تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. در کنار این قطعات، ۴ گیگابایت حافظه رم نیز در نظر گرفته شده تا کاربر در انجام فعالیت‌های مولتی تسکینگ با مشکل خاصی مواجه نشود.

حافظه داخلی این گوشی ۶۴ گیگابایت است و کاربر حتی می‌تواند نسخه ۱۲۸ گیگابایتی آن را نیز تهیه کند. همچنین با افزودن کارت حافظه جانبی که درگاه مجزایی نیز برای آن در نظر گرفته شده، می‌توان تا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی را افزایش داد.

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آنر پلی ۹A از طریق درگاه میکرو USB شارژ می‌شود و سرعت آن تنها به ۱۰ وات می‌رسد! مسلما کاربران برای شارژ چنین باتری حجیمی باید مدت زمان زیادی را منتظر بمانند و عجیب است چرا آنر از نسخه‌های پایین‌تر USB-C در این گوشی بهره نبرده!

به هر حال از قابلیت‌های خوب این گوشی می‌توان پشتیبانی از رادیو FM و همچنین جک ۳.۵ میلی‌متری صدا اشاره کرد. آنر برای تقویت صدای این گوشی از فناوری Histen 6.0 هواوی استفاده کرده که باعث می‌شود بلندی صدای موسیقی در حالت بلندگو به ۸۸ دسیبل برسد.

آنر پلی ۹A یک گوشی دو سیم‌کارته با پشتیبانی از اینترنت ۴G و VoLTE است. بلوتوث نسخه ۵، وایفای ۲.۴ گیگاهرتزی و پشتیبانی از اندروید ۱۰ نیز دیگر قابلیت‌های خوب این گوشی هستند. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این محصول از NFC بهره نمی‌برد که خب بعید به نظر می‌رسد مشکل خاصی در نبود آن ایجاد شود.

این گوشی در حال حاضر از طریق وب‌سایت vmall.com برای پیش‌خرید در دسترس قرار دارد. برای نسخه ۶۴ گیگابایتی قیمت حدودی ۱۲۵ دلاری و برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی نیز قیمت حدودی ۱۷۰ دلاری در نظر گرفته شده است. آنر پلی ۹A در سه رنگ مشکی، آبی و سبز راهی بازار می‌شود که البته دو رنگ آبی و سبز در نظر زیباتر جلوه می‌کنند. از اینکه این گوشی در کشورهای دیگر عرضه می‌شود یا خیر اطلاعی نداریم و آنر هم چیزی اعلام نکرده!

صرفا جهت اطلاع باید این نکته را نیز اضافه کنیم که آنر پلی ۳ با قیمت حدودا ۱۴۰ دلار، هم پردازنده سریع‌تری دارد (کایرین ۷۱۰F) و هم از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در کنار یک دوربین فوق عریض بهره می‌برد. همچنین در نسخه‌ای با ۶ گیگابایت رم نیز عرضه می‌شود. با این اوصاف انتخاب نهایی با خود کاربر است. البته اگر این آنر قصد عرضه این گوشی در کشور ایران را داشته باشد.

بیشتر بخوانید:‌ هدفون جدید آنر مجیک Earbuds به نویز کنسلینگ در هنگام تماس مجهز شده است

منبع: gsmarena

The post گوشی آنر پلی ۹A با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala