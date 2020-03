گلکسی بادز پلاس سامسونگ اخیرا معرفی شده اما متاسفانه در آن خبری از قابلیت کاربردی و پرطرفدار حذف نویز یا حتی مقاومت در برابر آب نبود. ایربادز جدید AKG اما که تحت عنوان AKG N400 شناخته می‌شوند با ۳۰ درصد قیمت بیشتر، از هر دو قابلیت یاد شده بهره می‌برد.

N400 یک جفت ایربادز بی‌سیم است که قطر درایورهای آن به ۸.۲ میلی‌متر می‌رسد و از سری‌های مختلقی نیز بهره می‌برد. این محصول به تنهایی می‌تواند تا ۶ ساعت و با فعال بودن حذف نویز خودکار تا ۵ ساعت شارژ نگه دارد که البته اگر بخواهیم میزان شارژ دهی کیس نگه‌دارنده را هم در نظر بگیریم باید ۶ ساعت دیگر نیز به این مقدار اضافه کنیم.

از قابلیت‌های خوب ایربادز AKG N400، سرعت شارژ بالای آن است. به این صورت که کاربر می‌تواند تنها ۱۰ دقیقه ایربادز خود را شارژ کرده و تا ۱ ساعت به گوش دادن موسیقی بپردازد. کیس این محصول نیز از قابلیت شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند که می‌تواند نکته مثبتی باشد.

حذف نویز در این محصول از دو میکروفون به ازای هر گوشی استفاده می‌کند و صدایی عاری از هرگونه نویز را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. حتی می‌توان میزان حذف نویز را نیز از طریق برنامه Ambient Aqare کنترل کرد. کاربران با یک بار ضربه به گوشی سمت چپ می‌توانند از آنچه که در محیط می‌گذرد خبر داشته باشند و صداها را بشنوند. در حین انجام مکالمات تلفنی نیز میکروفون این محصول به خوبی و با بالاترین وضوح ممکن صدای شما را به طرف مقابل منتقل کرده و هرگونه نویزی را در این بین از میان می‌برد.

بیشتر بخوانید: سامسونگ، گلکسی بادز پلاس را با عمر باتری بیشتر و پشتیبانی از iOS معرفی کرد!

با یک بار ضربه روی گوشی سمت راست می‌توان آهنگ را تغییر داد، به تماس‌ها پاسخ داد و با سوایپ به بالا و پایین صدا را کم و زیاد کرد. به علاوه، می‌توان از طریق فرامین صوتی نیز با دستیارهای هوشمند از جمله بیکسبی سامسونگ، سیری اپل و گوگل اسیستنت در ارتباط بود.

AKG N400 از گواهی‌ IPX7 بهره می‌برد و این یعنی ایربادز جدید AKG در برابر نفوذ آب مقاوم بوده و می‌تواند تا ۳۰ دقیقه در عمق یک متری آب دوام بیاورد. مسلما کسی با این ایربادزها به شنا نمی‌رود اما مطمئن باشید باران یا تعریق نمی‌توانند این ایربادز را از پای درآوردند!

AKG N400 تنها در فروشگاه شعبه کره سامسونگ در دسترس قرار دارد که البته فعلا اینگونه است. قیمت آن نیز ۲۳۰.۰۰۰ KRW اعلام شده که معادل ۱۹۰ دلار است. در مقایسه با گلکسی بادز پلاس ۱۵۰ دلاری، اگرچه این محصول گران‌تر است اما قابلیت‌های بسیار بیشتر و جذاب‌تری را نیز به همراه دارد و در مقایسه با ایربادزهای دیگر در بازار واقعا قیمت مناسب‌تری دارد.

AKG N400 در سه رنگ مشکی، تقره‌ای و سورمه‌ای راهی بازار می‌شود که در مدل سورمه‌ای از پوشش طلا نیز استفاده شده است.

منبع: gsmarena

