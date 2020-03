بر اساس یک گزارش جدید به نظر می‌رسد هفته آینده می‌توانیم انتظار معرفی آیفون ۹ یا آیفون SE 2 را داشته باشیم. طبق این گزارش، سازندگان کیس‌های محافظ این محصولات را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند Best Buy ارسال کرده‌اند. با این حال، طبق دستورالعمل همراه با این محصولات، این موارد نباید تا تاریخ ۵ آوریل در معرض نمایش قرار بگیرند.

در ادامه می‌توانید تصویری از یکی از این کیس‌های محافظ را مشاهده کنید که بر روی بسته‌بندی آن عبارت «آیفون جدید ۴.۷ اینچی ۲۰۲۰» درج شده است. این واقعیت که چنین محصولی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی مانند Best Buy ارسال شده می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عرضه قریب‌الوقوع گوشی موردنظر باشد.

از آنجایی که ۵ آوریل یکشنبه و روز تعطیل است، احتمال معرفی یا فروش آن در این تاریخ بعید به نظر می‌رسد ولی روی هم رفته می‌توانیم در هفته آینده انتظار معرفی و آغاز فروش این گوشی را داشته باشیم.

از ماه‌ها قبل، انتشار شایعات مربوط به این آیفون مقرون به صرفه آغاز شده است. گفته می‌شود این گوشی ۳۹۹ دلار قیمت دارد و از طراحی مشابه آیفون ۸ بهره می‌برد ولی مجهز به تراشه قدرتمند A13 و رم بیشتری است. طبق گزارش‌های مختلف، ابتدا قرار بود در ماه مارس آیفون ۹ یا آیفون SE 2 روانه‌ی بازار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، زنجیره تامین این محصول با مشکلاتی مواجه شده و به همین خاطر زمان‌بندی مربوط به معرفی و عرضه آن تغییر پیدا کرد. حالا باید ببینیم که آیا واقعا این محصول تا هفته آینده معرفی می‌شود یا نه.

