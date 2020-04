برای مدت طولانی، سامسونگ پرچم‌داران خود را با تراشه‌های اختصاصی به نام اگزینوس روانه‌ی بازار کرده است و در عین حال برای برخی کشورها مانند چین و آمریکا، این گوشی‌ها همراه با تراشه‌های کوالکام عرضه شده‌اند. داشتن تراشه‌های اختصاصی در سال ۲۰۱۵ مزیت مهمی برای سامسونگ محسوب می‌شد. در آن سال، تراشه پرچم‌دار کوالکام، اسنپ‌دراگون ۸۱۰، هنگام اجرا بسیار داغ می‌شد و در حالی که دیگر تولیدکنندگان گزینه جایگزین دیگری نداشتند، سامسونگ به سادگی تصمیم گرفت برای تمام کشورها از تراشه اگزینوس استفاده کند.

با این حال، اگرچه ۲۰۱۵ سال بدی برای کوالکام بود، ولی این شرکت از تجربه موردنظر درس گرفت و توجه بیشتری به ساخت تراشه‌های همه‌فن‌حریف نشان داد. و طی سال‌های اخیر، تراشه‌های اسنپ‌دراگون به‌خصوص در زمینه بهره‌وری و در نتیجه عمر باتری از چیپ‌های اگزینوس پیشی گرفته‌اند.

و این تفاوت در ویژگی‌ها، موضوعی است که برای تمام تراشه های پرچم‌دار اسنپ‌دراگون و اگزینوس دیده می‌شود. سال گذشته، سامسونگ برای اگزینوس ۹۸۲۰ تقریبا یک نسل عقب افتاد زیرا این گوشی با فناوری ۸ نانومتری ساخته شده و این در صورتی است که رقیب آن یعنی اسنپ‌دراگون ۸۵۵ از فناوری ساخت ۷ نانومتری بهره می‌برد.

ادامه یافتن ضعف اگزینوس

متأسفانه امسال هم این وضعیت تکرار شده است. طی بررسی‌های صورت گرفته، گلکسی اس ۲۰ مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ از لحاظ بهره‌وری عملکرد بهتری نسبت به مدل اگزینوس دارد. این اختلاف طولانی‌مدت باعث شده که کاربران زیادی از این موضوع شاکی شوند. اما حالا که سامسونگ گوشی ۱۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار کرده، این تفاوت در تراشه‌ها به موضوعی طاقت‌فرسا بدل شده است.

سهامداران سامسونگ هم از این موضوع راضی نیستند. در جدیدترین جلسه سالانه با سهامداران، این افراد از ادامه استفاده از تراشه های اگزینوس در گوشی‌های پرچم‌دار علی‌رغم عملکرد ضعیف‌تر نسبت به تراشه‌های اسنپ‌دراگون انتقاد کرده‌اند. سامسونگ هم به جز مطرح کردن این حقیقت که چنین کاری منجر به افزایش درآمد بخش نیمه‌هادی این شرکت می‌شود، پاسخ مفید دیگری ارائه نداده است.

یک تصمیم تجاری غیرمنصفانه برای مشتریان

اساسا، چنین تصمیمی کاملا تجاری است و برای مشتریانی که پرچم‌داران سامسونگ را خریداری می‌کنند کاملا ناعادلانه محسوب می‌شود. چرا مشتریان آمریکایی و چینی می‌توانند یک تراشه بهتر را همراه با پرچم‌داران دریافت کنند در حالی که کاربران باقی مناطق دنیا همان مقدار پول را برای کارایی و بهره‌وری پایین‌تر پرداخت می‌کنند؟ و اصلا چرا کاربران باید به بخش نیمه‌هادی سامسونگ کمک کنند در حالی که به راحتی می‌توانند از گوشی‌های رقیب بهره ببرند؟

روی هم رفته، به غیر از هواوی دیگر رقبای سامسونگ گوشی‌های پرچم‌دار خود را همراه با جدیدترین و بهترین تراشه اسنپ‌دراگون به فروش می‌رسانند و اغلب اوقات این گوشی‌ها قیمت پایین‌تری هم دارند. در ضمن حالا که بهترین مدل گلکسی با قیمت ۱۴۰۰ دلاری فروخته می‌شود، ارائه‌ی آن در بیشتر کشورها با تراشه اگزینوس به نوعی اقدام تحقیرآمیزی برای مشتریان به حساب می‌آید.

بسیاری از کاربران هم دیگر نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند و مثلا در اپلیکیشن Samsung Members در هند، تعداد زیادی از کاربران پست‌هایی منتشر کرده‌اند که در آن‌ها آمده چرا سامسونگ به فروش پرچم‌داران مبتنی بر تراشه های اگزینوس در این کشور ادامه می‌دهد. همچنین همین چند هفته قبل، یک طومار آنلاین در سایت Change.org ایجاد شد که کاربران می‌توانند خواسته مربوط به توقف استفاده از تراشه های اگزینوس را امضا کنند و تا حالا بیش از ۳۳ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

آیا وضعیت تراشه های اگزینوس بهبود پیدا می‌کند؟

مشکل بهره‌وری تراشه‌های اگزینوس از زمانی آغاز شد که سامسونگ تصمیم گرفت برای پردازنده از هسته‌های سفارشی استفاده کند ولی طبق برخی شایعات، اگزینوس ۹۹۰ موجود در خانواده گلکسی اس ۲۰ آخرین تراشه‌ای است که از هسته‌های سفارشی بهره می‌برد. از طرفی دیگر، سامسونگ مشغول همکاری با AMD برای پردازنده گرافیکی است و احتمالا سال آینده مشکل عملکرد گرافیکی تراشه‌های اگزینوس برطرف می‌شود.

با توجه به اینکه حتی در کره جنوبی هم گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ همراه با تراشه اسنپ‌دراگون فروخته می‌شوند، شاید در آینده نسخه‌های اسنپ‌دراگون در کشورهای بیشتری ارائه شوند. اما در حال حاضر، این تصمیم باعث نمی‌شود رضایت کاربران خریدار مدل‌های مبتنی بر تراشه‌های اگزینوس جلب شود.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا سامسونگ باید برای پرچم‌داران خود استفاده از تراشه‌های اگزینوس را متوقف کند یا اینکه در عوض کیفیت آن‌ها را به سطح تراشه‌های اگزینوس برساند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

