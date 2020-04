در چند هفته گذشته سوال‌هایی ذهن همه ما را به خود مشغول کرده است که پاسخ‌های متناقضی به آن داده می‌شود. در بحبوحه‌‌ی همه‌گیری بیماری کرونا در جهان و تعطیلی بسیاری از کسب‌و‌‌کارها، سرنوشت آیفون‌های اپل چه‌می‌شود؟ آیا آیفون ۵G (یا هر نام احتمالی دیگر) نیز مانند سایر محصولات این خانواده در سپتامبر معرفی خواهد شد؟ و آیا این گوشی‌ها در تعطیلات زمستانی در دسترس خواهند بود؟

بعضی از تحلیل‌گران در پاسخ به زمان عرضه آیفون ۵G می‌گویند این محصول در همان زمان مقرر همیشگی عرضه خواهد شد و این در حالی است که برخی دیگر از تاخیر یک یا دو ماهه سخن می‌گویند. اما امروز کمپانی فاکس‌کان که وظیفه تولید آیفون برای اپل را بر عهده دارد، به این پرسش پاسخ داد.

بلومبرگ در گزارش امروزش اعلام کرده است که فاکس‌کان اعتراف کرده به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که در پی آن ایجاد شده است، مقداری زمان از دست داده است. این کمپانی در ماه فوریه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، خطوط سرهم‌بندی قطعات را متوقف کرد. با بهبود نسبی شرایط در چین، فاکس‌کان دوباره فعالیت خود را از سر گرفت و تعداد کارگران فصلی استخدام شده خود را به حالت عادی رساند تا بتواند سفارش‌های اپل را هر چه زودتر تحویل دهد. این شرکت چینی تصمیم گرفت پاداش بیشتری نسبت به حالت عادی پرداخت کند، اما در عوض بتواند تولیدات آیفون را با تاخیر حداقلی نسبت به برنامه قبلی پیش ببرد.

فاکس‌کان می‌گوید آیفون ۵G در تعطیلات سال نو در دسترس خواهد بود

فاکس‌کان به دنبال راهی است تا زمان از دست رفته را جبران کند و الکس یانگ، مسئول روابط سرمایه‌گذاری این شرکت، گفته است که همچنان می‌توانند خود را به موعد مقرر شده برای عرضه آیفون ۵G در پاییز برسانند. طبق برنامه زمانی چینی‌ها، اولین خط سرهم‌بندی آزمایشی این محصول در ماه ژوئن کار خود را شروع خواهد کرد و انتظار می‌رود تولید رسمی آن در ماه اوت آغاز شود. یانگ اعلام کرد در حالی‌که فرایند تولید در فاکس‌کان به شرایط عادی برمی‌گردد، مدت یک ماهی که به دلیل شیوع کرونا از دست رفته است همچنان می‌تواند اپل را مجبور کند زمان رونمایی و عرضه آیفون‌های جدید را به تعویق بیاندازد. طبق گفته او، اگر هیچ‌گونه تاخیری پیش نیاید، مدل‌های جدید آیفون در تعطیلات سال نو در دسترس خواهند بود. یانگ گفت:

ما و مهندسان (اپل) در تلاش هستیم تا فاصله به‌وجود آمده پس از محدودیت‌های سفر (به چین) را جبران کنیم. این فرصت و این احتمال وجود دارد که بتوانیم آن را جبران کنیم. اما اگر در هفته‌ها یا ماه‌های آینده با تاخیر دیگری مواجه شویم، باید در زمان عرضه تجدید نظر کنید. این ممکن است.

فاکس‌کان علاوه بر خط تولید خود، باید از تامین همه قطعات ضروری نیز اطمینان حاصل کند که در این مورد کاملا به زنجیره تامین اپل وابسته است. این زنجیره بزرگ از صدها شرکت تشکیل شده و این شرکت‌های تامین کننده نیز به دلیل شیوع کرونا با مشکلاتی در کسب‌و‌کار خود مواجه شده‌اند.

با توجه به تحلیل‌های مینگ‌چی کو، اپل در سال جاری ۴ مدل مختلف از آیفون را رونمایی خواهد کرد:

آیفون ۱۲ با ابعاد ۵.۴ اینچ

آیفون ۱۲ پلاس با ابعاد ۶.۱ اینچ

آیفون ۱۲ پرو با ابعاد ۶.۱ اینچ

آیفون ۱۲ پرو مکس با ابعاد ۶.۷ اینچ

تمامی این مدل‌ها از چیپست ۵ نانومتری A14 Bionic بهره می‌گیرند که به ۱۵ میلیارد ترانزیستور مجهز است. همچنین، هر ۴ مدل از نمایشگر AMOLED با نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز استفاده می‌کنند. گفته می‌شود مدل‌های پرو به رم ۶ گیگابایت مجهز خواهند شد که نسبت به خانواده آیفون ۱۱ یک پیشرفت ۵۰ درصدی خواهد بود.

به لطف صلح اپل و کوالکام در دادگاه و کنار گذاشتن اختلافات، اکنون کوپرتینویی‌ها می‌توانند در آیفون نیز از مودم‌های ۵G اسنپ دراگون کوالکام استفاده کنند که با هر دو شبکه زیر ۶ گیگاهرتز و امواج میلی‌متری سازگار است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، دست‌کم یک مدل از ۴ آیفون امسال از ۵G پشتیبانی خواهد کرد.

معمولا اپل پرچم‌داران جدید خانواده آیفون را در ماه سپتامبر معرفی می‌کند و پس از یک یا دو هفته این محصولات راهی بازار می‌شوند. سال گذشته خانواده آیفون ۱۱ در روز ۱۰ سپتامبر رونمایی و در روز بیستم همان ماه به بازار عرضه شد.

