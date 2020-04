آیا فروش اطلاعات هویتی ۷۰ میلیون ایرانی حقیقت دارد؟

در ادامه ماجراهای افشای اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام و کاربران سیب اپ، شب گذشته بخشی از کاربران در توییتر خبر دادند که یک باگ در سیستم ثبت احوال پیدا شده و اطلاعات هویتی ۷۰ میلیون ایرانی لو رفته است. در همین رابطه، یک بات تلگرامی ایجاد شده که کاربران مختلف با استفاده از شماره ملی و تاریخ تولد می‌توانند اطلاعات نام، نام خانوادگی، نام پدر و جنسیت و وضعیت حیات را مشاهده کنند.

در این میان، فردی که مدعی شده اطلاعات موردنظر را در دست دارد، این پایگاه داده را با قیمت ۱۰ بیت‌کوین معادل حدودا ۶۶ هزار دلار به فروش گذاشته است. البته محمد جرجندی که در زمینه امنیت سایبری فعالیت دارد، صحت و سقم این بانک داده را تایید نکرده و تا حالا منبع موثقی در این باره اظهارنظر نکرده است.

باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر یک API برای این موضوع وجود دارد که اپلیکیشن‌های مختلف هم از آن استفاده می‌کنند تا کاربران مثلا برای خرید بلیط هواپیما، بتوانند با وارد کردن شماره ملی و تاریخ تولد، نیازی به تایپ دیگر اطلاعات هویتی خود نداشته باشند. از آنجایی که این API در دسترس عموم قرار ندارد، ظاهرا فرد موردنظر برای توسعه این بات تلگرامی توانسته به نحوی به این API دسترسی پیدا کند و با توجه به غیرفعال شدن بات موردنظر، به نظر می‌رسد دسترسی بات به این اطلاعات قطع شده است. در صورت اظهارنظر مقامات رسمی در مورد این موضوع، این مطلب به‌روز‌رسانی می‌شود.

