مشخصات لپ تاپ گیمینگ MSI لو رفت؛ پردازنده i9 به همراه RTX 2080 Super!

به لطف گزارشی که یکی از افشاگران منتشر کرده، اکنون اطلاعات سخت‌افزاری یکی از قوی‌ترین و بهترین لپ تاپ‌های گیمینگ دنیا یعنی MSI GS66 Stealth 10SG را در اختیار داریم.

یکی از افشاگران که با نام کاربری momomo_us@ در توییتر فعالیت می‌کند و اتفاقا یکی از خرده‌فروشان اهل هنگ کنگ نیز هست، نام این لپ تاپ را به همراه مشخصات فنی آن منتشر کرد. اینطور که به نظر می‌رسد این شخص توزیع کننده رسمی محصولات MSI نیز به حساب می‌آید و لذا اطلاعات بدست آمده به احتمال بسیار زیاد درست هستند.

با توجه به مشخصات سخت‌افزاری که در این لپ تاپ شاهد هستیم، به نظر می‌رسد به زودی دنیای گیمینگ با یکی از بهترین کامپیوتر‌های قابل حمل آشنا خواهد شد! اکنون لپ تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های نسل ۴۰۰۰ رایزن در بسیاری از شهرهای آمریکا به فروش می‌رسند و نوبتی هم باشد نوبت اینتل است تا با پردازنده‌های نسل ۱۰، خودی نشان دهد! باید دید آیا این پردازنده‌های ۱۴ نانومتری می‌توانند در برابر نسل‌ ۷ نانومتری AMD دوام بیاورند یا خیر.

با توجه به اطلاعات منتشر شده،‌ MSI GS66 Stealth 10SG از ابعاد ۰.۸ × ۹.۸ × ۱۴.۱ اینچ (۱۹.۸ × ۲۴۸ × ۳۵۸.۳ میلی‌متر) و وزن ۲.۱ کیلوگرم بهره می‌برد. اندازه نمایشگر این محصول ۱۵.۶ اینچ است که از وضوح FHD، زمان پاسخ‌گویی ۳ میلی‌ثانیه و رفرش ریت حیرت‌انگیز ۳۰۰ هرتز بهره می‌برد! این شاید بیشترین مقداری باشد که در یک محصول گیمینگ مانند لپ تاپ بکار رفته است!

GS66 Stealth 10SG از یک گرافیک RTX 2080 Super Max-Q بهره می‌برد و به ۳۰۷۲ هسته CUDA و ۸ گیگابایت حافظه از نوع GDDR6 با سرعت ۱۴ گیگابیت بر ثانیه مجهز شده که برای این میزان رفرش ریت و همچنین اجرای بازی‌های روز با بالاترین کیفیت ممکن، فراتر از کافی به نظر می‌رسند.

در بخش پردازنده نیز شاهد حضور Core i9-10980HK هستیم که از ۸ هسته و ۱۶ رشته بهره می‌برد. این تعداد هسته و رشته دقیقا مشابه با i9-9980HK هست اما اینبار به جای افزایش تعداد هسته‌ها، اینتل سعی کرده سرعت کلاک را افزایش دهد. اینطور که گفته می‌شود،‌ سرعت این پردازنده جدید در حالت پایه به ۲.۵ و در حالت Thermal Velocity بوست به ۵.۳ گیگاهرتز می‌رسد!

مشخصات فنی به نسبت مناطق عرضه متفاوت است اما این مدلی که توسط شخص یاد شده مورد بررسی قرار گرفت، دو ماژول ۱۶ گیگابایتی حافظه رم DDR4 با سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز در اختیار دارد که در کنار ۲ ترابایت حافظه SSD از نوع PCIe M.2، بالاترین سرعت ممکن را برای این لپ تاپ به ارمغان می‌آورند! نکته جالب اما جایی است که MSI برای کاربران دو اسلات حافظه دیگر نیز در نظر گرفته تا در صورت نیاز، بتوان میزان حافظه را به ۶۴ گیگابایت افزایش داد. با وجود دو اسلات M.2 دیگر هم امکان راه‌اندازی دستور RAID 0 در سیستم وجود دارد.

گفته می‌شود لپ تاپ MSI GS66 Stealth 10SG قرار است با یک سیستم خنک کننده بسیار قدرتمند که تحت عنوان CoolerBoost Trinity شناخته می‌شود در دسترس کاربران قرار گیرد. یکی از مزیت‌های سری GS لپ تاپ‌های MSI دقیقا همین سیستم خنک کننده بود که به ادعای این شرکت می‌تواند تا ۳۰ درصد فشار هوای بیشتری تولید کند. این سیستم خنک کننده جدید اما گرمای پردازنده و گرافیک را از طریق ۷ لوله خنک کننده منتقل کرده و آن‌ها را با سه فن قدرتمند خنک می‌کند. به گفته MSI، خنک کننده جدید می‌تواند از نسل قبل ۱۵ درصد جریان هوای بیشتری را وارد سیستم کند تا از این طریق نگرانی بابت گرم شدن سیستم وجود نداشته باشد.

از آن‌ جایی که محصول یاد شده یک لپ تاپ گیمینگ است، باید انتظار وجود یکی از بهترین کیبوردهایی را در آن داشته باشیم که MSI تا کنون در یک محصول استفاده کرده. به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد به کمک شرکت نام‌دار SteelSeries، کیبوردی را برای GS66 Stealth 10SG طراحی کند که هر کلید آن از نور RGB بهره می‌برد!

باتری ۴ سلولی ۹۹ وات-ساعتی، بلندگوهای دو واتی Dynaudio Duo Wave، پشتیبانی از وایفای پرسرعت نسل ۶، HDMI 2.0، یک پورت Thunderbolt 3، یک پورت USB 3.2 Type-C و در نهایت دو پورت USB 3.2 Type-A، از دیگر قابلیت‌های این لپ تاپ به شمار می‌روند که خب واقعا جای هیچ چیز دیگری در این بین خالی نیست!

لپ تاپ MSI GS66 Stealth 10SG با احتساب ارزش دلار هنگ‌ کنگ، ۳۲۹۹۹ دلار قیمت دارد که معادل است با ۴.۲۵۵ دلار به پول آمریکا! انتظار برچسب قیمتی جز این هم نداشتیم و خب باید گفت این لپ تاپ در واقع برای هر کاربری که به گیم علاقه دارد ساخته نشده. مشخصا فقط افرادی که نیازهای مختلف و البته سنگینی دارند باید سمت چنین محصولاتی بروند.

منبع متن: digikala