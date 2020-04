یکی از خرده‌ فروشان آلمانی روز گذشته جدولی را منتشر کرده که در آن نتیجه بنچمارک ساین بنچ تعدادی پردازنده به علاوه پردازنده اینتل

در بین پردازنده‌های دسکتاپ، فعلا AMD با پردازنده بسیار قدرتمند رایزن ۹ ۳۹۵۰X با ۱۶ هسته و ۳۲ رشته در صدر قرار دارد و باید منتظر می‌ماندیم ببینیم اینتل چگونه قصد داشت این ضربه بزرگ را جبران کند. بنچمارک Cinebench R20 یکی از نرم‌افزارهای تست مورد علاقه خود AMD است که با استفاده از فناوری Cinema 4D R20، توانایی پردازنده در رندر کردن واقع‌گرایانه را نشان می‌دهد.

در این بررسی دیدیم که اینتل با پردازنده Core i9-10999X که از ۱۶ هسته و ۳۲ رشته بهره می‌برد توانست با امتیاز حیرت‌انگیز ۱۱.۰۰۶ در صدر قرار گیرد و پشت سر آن نیز یکی از بهترین‌های AMD یعنی رایزن ۹ ۳۹۵۰X با امتیاز ۹.۲۲۶ قرار دارد! این امتیاز در حالی برای پردازنده جدید اینتل بدست آمد که می‌بینیم پرچم‌دار سری قبل یعنی Core i9-9900KS با ۸ هسته و ۱۶ رشته تقریبا نصف این محصول امتیاز آورده!

بیشتر بخوانید: AMD با پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰U به امپراطوری چند ساله اینتل پایان می‌دهد!

در سری پردازنده‌های دسکتاپ اینتل، این تفاوت عملکرد هم رکورد جدیدی به حساب می‌آید، هم خبر بسیار خوبی برای این شرکت است که توانسته بهترین پردازنده رقیب را نیز شکست دهد! حال باید دید پاسخ AMD به این شرایط چه خواهد بود! این پردازنده ماه بعد با قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلار راهی بازار می‌شود و پیش‌خرید آن نیز از ۱ آوریل (۲ روز پیش) آغاز شد.

بیشتر بخوانید: پردازنده‌های اینتل می‌توانند حین بازی، قدرت گرافیکی سیستم را افزایش دهند!

منبع: hexus

The post عملکرد پردازنده اینتل Core i9-10999X، دو برابر بهتر از نسل قبل است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala