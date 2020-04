سرانجام پس از انتشار اخبار و شایعات گوناگون درباره آیفون ارزان قیمت جدید اپل، زمان معرفی آیفون ۹ فرا رسیده است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی ۹to5Mac، این محصول در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد. اما موردی که بیش از هر چیز توجه ما را به خود جلب کرد، نام جدید این دستگاه است.

نه آیفون ۹ و نه آیفون SE2

گوشی هوشمند کوپرتینویی‌ها در چند ماه گذشته با نام آیفون ۹ شناخته می‌شد. پیش از این نام نیز بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان نسل دوم آیفون SE یا آیفون SE2 یاد می‌کردند، اما اطلاعات جدیدی که به تازگی توسط ۹to5Mac به اشتراک گذاشته شده نشان می‌دهد هر دو این نام‌ها اشتباه بوده‌اند.

ظاهرا تیم کوک و همکارانش تصمیم گرفته‌اند تا اواخر ماه جاری میلادی این آیفون جدید را با نام آیفون SE 2020 راهی بازار کنند. این نام بیش از هر چیز به قصد اپل برای جانشینی این محصول اشاره دارد. چه این نام را دوست داشته باشیم و چه با آن مخالف باشیم، استراتژی برندینگ اپل از نظر بازاریابی بی‌نقص به‌نظر می‌رسد.

آخرین نسل از آیفون‌های موجود در بازار، آیفون ۱۱ نامیده شده است و این عدد به‌خوبی بیان می‌کند که این محصول از آیفون‌های XS/XR، آیفون X و آیفون ۸ جدیدتر است. اما اگر اپل آیفون SE 2020 را با نام آیفون ۹ راهی بازار می‌کرد، ممکن بود بعضی از کاربران به اشتباه آن را یک دستگاه قدیمی‌تر به شمار بیاورند.

نام آیفون SE2 نیز در دراز مدت نمی‌توانست به موفقیت چشم‌گیری برسد و یک عنوان معمولی بود. در واقع، با توجه به این‌که اپل آیفون SE را بعد از چند سال به‌روز کرده است و شاید در آینده نیز از همین سیاست پیروی کند، شیوه نام‌گذاری عددی در نهایت گیج‌کننده خواهد شد و نمی‌تواند موفقیت مورد انتظار را کسب کند.

در سال‌های اخیر، این استراتژی برای آیپدها نیز به کار گرفته شده است. اکنون که خانواده این تبلت‌ها گسترده‌تر شده است، هر دسته معمولا در بازه‌ای بین ۱۸ تا ۲۴ ماه به‌روز می‌شوند.

اما مورد دیگری که احتمال انتخاب نام آیفون SE 2020 برای این محصول را تقویت می‌کند، حضور یک محافظ صفحه نمایش Belkin InvisiGlass Ultra در وب‌سایت اپل است که عنوان شده با آیفون‌های ۷، ۸ و SE سازگار است و می‌دانیم که آیفون SE جدید قرار است ظاهری مشابه آیفون ۸ داشته باشد که سخت افزار آیفون ۱۱ را در کالبد خود جای می‌دهد.

۳ رنگ، ۵ قاب و نسخه ۲۵۶ گیگابایت

در گزارش مذکور به این مورد نیز اشاره است که آیفون SE 2020 در ۳ رنگ سفید، آبی و قرمز تولید خواهد شد. برای این ۳ نسخه حداقل ۵ قاب رسمی شامل قاب‌های سیلیکونی مشکی و سفید و قاب‌های چرمی قرمز، مشکی و آبی نیمه‌شب در نظر گرفته شده است.

کاربران می‌توانند ظرفیت حافظه داخلی را نیز به میل خود انتخاب کنند. آیفون SE 2020 در سه حافظه با ظرفیت‌های ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت به بازار عرضه خواهد شد. متاسفانه ۹to5Mac به قیمت ‌گذاری رسمی اپل برای این محصول اشاره نکرده است، اما گزارش‌های قبلی از قیمتی معادل ۳۹۹ دلار برای این محصول خبر می‌دادند. اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، آیفون SE 2020 نسبت به آیفون ۸ مبلغ ۵۰ دلار ارزان‌تر خواهد بود.

معرفی و زمان عرضه

هنوز درباره تاریخ معرفی آیفون SE جدید اطلاع دقیقی در دسترس نیست. پیش از شیوع ویروس کرونا اپل قصد داشت در روز ۳۱ مارس از این محصول رونمایی کند، اما شیوع این ویروس باعث شد تا معرفی آن به زمان دیگری موکول شود.

پس از آن اعلام شد معرفی این آیفون در ماه ژوئن انجام خواهد شد، اما ظاهرا اپل بار دیگر در تصمیمش تجدید نظر کرده و ماه آوریل را برای این اتفاق انتخاب کرده است. جان پروسر، یکی از افشاگران، اعلام کرده است که آیفون SE جدید در روز ۱۵ آوریل رونمایی و در ۲۲ همین ماه عرضه خواهد شد.

از سوی دیگر، ۹to5Mac این اطلاعات را تایید نکرده و می‌گوید اپل آماده است خیلی زود سفارش‌های مرتبط با این محصول را بپذیرد و حتی ممکن است همین فردا آیفون SE 2020 را رونمایی کند. یادداشت دیگری نیز منتشر شده است که از برنامه اپل برای تولید نسخه پلاس این آیفون جدید خبر می‌دهد. متاسفانه، جان پروسر می‌گوید تولید انبوه این نسخه هنوز به پایان نرسیده و در زمان دیگری معرفی خواهد شد.

