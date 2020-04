ساعاتی قبل شیائومی از جدیدترین مچ‌بند هوشمند خود به نام ردمی بند رونمایی کرد که فقط ۹۵ یوان یا ۱۳.۴ دلاری قیمت دارد. با وجود قیمت پایین، این گجت نسبت به محصول گران‌تر Mi Band 4 از چند مزیت بهره می‌برد.

اول از همه باید به نمایشگر ۱.۰۸ اینچی اولد رنگی اشاره کنیم که در مقایسه با نمایشگر ۰.۹۵ اینچی Mi Band اندکی بزرگ‌تر محسوب می‌شود. در ضمن باید خاطرنشان کنیم شیشه محافظ این نمایشگر کاملا تخت است. ردمی بند مانند دیگر مچ‌بندهای هوشمند می‌تواند نوتیفیکیشن‌های گوشی را نمایش دهد و از پس نمایش اطلاعات مربوط به هواشناسی هم برمی‌آید.

از دیگر ویژگی‌های شاخص آن می‌توانیم به پشتیبانی از پورت USB-A برای شارژ اشاره کنیم که نیاز به استفاده از کابل خاص را برطرف می‌کند. شیائومی اعلام کرده که عمر باتری آن به ۱۴ روز می‌رسد که این یعنی نسبت به Mi Band یک هفته عمر باتری کمتری دارد. البته با توجه به اینکه شارژ کامل آن فقط ۲ ساعت طول می‌کشد، کاربران برای شارژ کردن آن لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانند.

از دیگر امکانات آن نباید وجود سنسور اپتیکال برای پایش ضربان قلب و امکان رهگیری ۵ نوع فعالیت ورزشی را از قلم بیندازیم. کاربران می‌توانند از قابلیت پایش وضعیت خواب هم بهره ببرند. از لحاظ مقاومت در برابر آب هم باید بگوییم افراد بدون نگرانی می‌توانند این مچ‌بند هوشمند را به عمق ۵۰ متری آب ببرند.

در این میان، ردمی بند فاقد قابلیت NFC است که البته برای مدل بین‌المللی Mi Band 4 هم باید بگوییم که از این مشخصه بهره نمی‌برد و صرفا نسخه چینی مجهز به این قابلیت است. کاربران برای خرید این گجت از بین رنگ‌های مشکی، آبی، قرمز و قهوه‌ای حق انتخاب دارند. این مچ‌بند هوشمند از تاریخ ۹ آوریل روانه‌ی بازار چین می‌شود. اگر کاربران از الان آن را پیش‌خرید کنند، قیمت ۹۵ یوان (۱۳.۴۰ دلار) را می‌پردازند و هنگام عرضه با قیمت ۹۹ یوان (۱۴ دلار) در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

