روز گذشته در خبری اعلام کردیم که اپل قصد دارد نسل بعدی آیفون SE را با نام آیفون SE 2020 معرفی کند. این دستگاه که پیش از این در رسانه‌های مختلف با نام آیفون ۹ نیز شناخته می‌شد، نسل بعدی آیفون‌های ارزان قیمت اپل خواهد بود که با ظاهری مشابه آیفون ۸ و سخت افزار آیفون ۱۱ تولید خواهد شد. در ادامه بار دیگر تمامی اطلاعاتی که تا به‌حال درباره آیفون SE 2020 منتشر شده است را با هم مرور خواهیم کرد:

آیفون SE جدید در یک نگاه

با توجه به جدیدترین شایعات و افشاگری‌ها، موارد زیر مهم‌ترین ویژگی‌های آیفون ‌SE 2020 خواهند بود:

ظاهری مشابه با آیفون ۸ با نمایشگر ۴.۷ اینچی

آخرین نسل از چیپست اپل A13 به همراه ۳ گیگابایت حافظه رم

حافظه داخلی ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی

بازگشت کلید هوم و Touch ID

قیمتی معادل ۳۹۹ دلار

احتمال وجود نسخه‌ای بزرگتر با نام SE Plus با نمایشگر ۵.۵ اینچی

طراحی آیفون SE 2020

با وجود این‌که اطلاعات جدید از آیفون بعدی به عنوان نسل جدید آیفون SE یاد می‌کنند، اما اگر به ظاهر این دستگاه نگاهی بیاندازیم، طراحی آن ما را با یک جانشین حقیقی برای آیفون ۸ آشنا می‌کند.

اطلاعاتی که در حال حاضر در اخبار و شایعات دست به دست می‌شوند، از وجود یک آیفون ۴.۷ اینچی خبر می‌دهند و بسیاری از تولید کنندگان لوازم جانبی نیز در حال تولید قاب‌های محافظ جدید خود برای چنین محصولی هستند. در اواخر ماه مارس، قاب‌هایی برای یک محصول مشابه آیفون ۸ به فروشگاه Best Buy رسیدند که بار دیگر احتمال استفاده از طذاحی آیفون ۸ را قوت بخشیدند.

همچنین، با توجه به اطلاعات فاش شده در کدهای iOS 14، ممکن است نسخه بزرگتری از آیفون SE جدید نیز در راه باشد. این محصول احتمالا با ظاهری مشابه آیفون ۸ پلاس ولی با سخت افزاری به‌روز به بازار خواهد آمد.

انتظار نداریم تغییرات شگرفی مانند نمایشگر تمام صفحه یا سیستم تشخیص چهره Face ID را در این محصول جدید مشاهده کنیم و ظاهرا همه چیز شبیه به خانواده آیفون ۸ خواهد بود. این دستگاه مانند آیفون‌ها و آیپدهای قدیمی از فناوری تشخیص اثر انگشت Touch ID و حاشیه‌های بسیار زیاد در اطراف نمایشگر بهره خواهد گرفت که فکر می‌کردیم باید منسوخ شده باشند. اما شاید نقطه قوت آیفون SE 2020 که ما را از سرزنش کردن طراحی قدیمی‌اش منصرف می‌کند، سخت افزار قدرتمند و قیمت پایین آن است که برای قشر عظیمی از کاربران مناسب خواهد بود.

مشخصات سخت افزاری آیفون SE 2020

اگرچه اپل در بخش طراحی و ظاهر یک عقب‌گرد به سال‌ها قبل داشته است، اما بخش سخت افزار را متحول کرده است. البته باید این را هم ذکر کرد که انتظار نداشته باشید این تغییرات در حد آیفون‌های گران قیمت ۲۰۲۰ (سری آیفون ۱۲) باشند. طبق ادعاهای مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر مسائل مرتبط با اپل، نسل دوم آیفون SE قرار است از چیپ اپل A13 استفاده کند که مشابه چیپ به کار رفته در آیفون ۱۱ است. او میزان حافظه رم را نیز مشابه آیفون ۱۱، یعنی ۳ گیگابایت اعلام کرده است.

از جمله تغییرات دیگر می‌توان به استفاده از پلیمر کریستال مایع در طراحی جدید آنتن اشاره کرد که دریافت سیگنال و عملکرد بخش سلولی را بهبود می‌بخشد.

در کدهای فاش شد از iOS 14 نیز اشاره شده است که آیفون SE جدید از سنسور Touch ID استفاده می‌کند که البته ممکن است بتوان از آن برای قابلیت CarKey نیز بهره گرفت؛ به این معنی که می‌توان از اسکنر اثر انگشت آیفون جدید برای باز کردن، قفل کردن و استارت زدن خودروهای پشتیبانی کننده از این قابلیت استفاده کرد.

تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد آیفون SE جدید یک دستگاه پایین‌رده محسوب می‌شود که می‌تواند ورود اپل به بازار گوشی‌های رده پایین را تسهیل کند. در نتیجه، بسیاری از کاربرانی که به دلیل قیمت بالای پرچم‌داران این شرکت از خرید آن‌ها منصرف شده و به دنبال یک محصول به‌روز اما ارزان قیمت بودند، می‌توانند با خرید SE 2020 سود سرشاری را برای کوپرتینویی‌ها رقم بزنند.

عرضه آیفون SE 2020

در چند سال گذشته، شایعات بسیاری درباره معرفی جانشین آیفون SE منتشر شده‌اند. در سال ۲۰۱۷ گفته می‌شد این محصول در ۲۰۱۸ راهی بازار خواهد شد که هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. پس از آن نیز به چند زمان دیگر اشاره شد، اما در همه این سال‌ها هیچ‌گاه به تا این حد به معرفی نسل دوم آیفون SE نزدیک‌ نبوده‌ایم. اکنون به نظر می‌رسد این گوشی در ماه جاری میلادی رونمایی و پس از مدتی به بازار عرضه خواهد شد.

در حالی که برخی از شایعات از سوم آوریل (۱۵ فروردین) به عنوان زمان معرفی نام برده بودند، یکی از افشاگران دنیای گوشی‌های هوشمند به روز ۱۵ آوریل اشاره داشت. از سوی دیگر، تولید کنندگان لوازم جانبی نیز زمان‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند که یکی از آن‌ها به روز ۵ آوریل (فردا) اشاره دارد.

بنابراین، در حال حاضر تنها می‌توان گفت که آیفون SE 2020 در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد، اما نمی‌توان تاریخ دقیقی برای آن مشخص کرد.

همان‌گونه که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، آیفون SE 2020 یک آیفون ارزان قیمت محسوب می‌شود. طبق گزارشی که در ماه فوریه منتشر شد، قیمت نسخه پایه (۶۴ گیگابایت) این دستگاه برابر با ۳۹۹ دلار خواهد بود. این مبلغ معادل قیمت نسل قبلی آیفون SE و البته ارزان‌تر از آیفون ۸ است که اکنون با قیمت ۴۹۹ دلار به فروش می‌رسد.

منبع: Apple Insider

